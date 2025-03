টিভিতে চতুর্থ: নতুন চিতা, বিভিন্ন প্রজাতির একটি পুনর্জন্ম সাহসী এবং ফোকি | টেলিভিশন

সিনেমা

কিং রিচার্ড: খেলা ছাড়িয়ে

হলিউড, 9 এইচ 51

উইল স্মিথ হলেন রিচার্ড উইলিয়ামস, সেরেন টেনিস খেলোয়াড়দের পিতা এবং ভেনাস উইলিয়ামস, ২০২২ সালে তাকে অস্কার অর্জনকারী ভূমিকায় নিয়ে যান। উপলব্ধি রাইনালদো মার্কাস গ্রিনের; জাচ বেইলিনের যুক্তি। অর্নজানু এলিস, সানিয়া সিডনি, ডেমি সিঙ্গেলটন, টনি গোল্ডউইন এবং জোন বার্ন্থাল অভিনেতায় যোগ দেন।

এলিজিয়াম

Axn সিনেমা, 22H49

বছর 2159। অর্থনৈতিক পার্থক্য অতিবেগিত। ধনী ব্যক্তিরা সমস্ত ধরণের আনন্দের অ্যাক্সেস সহ একটি মহাকাশ স্টেশনে বাস করেন; বাকিরা অত্যধিক শক্তিযুক্ত জমিতে এবং ধসের প্রান্তে খারাপভাবে বেঁচে থাকে। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এখানে একটি আসন্ন বিদ্রোহ আছে। এই প্রসঙ্গেই ম্যাক্স ডি কোস্টা একটি ঝুঁকিপূর্ণ মিশন গ্রহণ করে। নীল ব্লোমক্যাম্প লিখেছেন এবং সম্পাদিত, এলিজিয়াম এটিতে ম্যাট ড্যামন, শার্ল্টো কোপলে, অ্যালিস ব্রাগা, ডিয়েগো লুনা এবং ওয়াগনার মুরা রয়েছে।

সিরিজ

ডেয়ারডেভিল: আবার জন্ম

ডিজনি+, স্ট্রিমিং

আত্মপ্রকাশ 2015 এবং 2018 এর মধ্যে নেটফ্লিক্স সিরিজে মূর্ত হিরো মার্ভেল -এ ফিরে, চার্লি কক্স লাইফ গিভস লাইফ, এখন ডিজনি+এ, নিউইয়র্কের পুণিশার ইনভিসুয়াল আইনজীবী ম্যাথিউ মুরডক। গল্পটির ধারাবাহিকতায় ভিনসেন্ট ডি’অনফ্রিও, দেবোরাহ অ্যান ওল এবং মাইকেল গ্যান্ডলফিনিও আসে।







চিতা

নেটফ্লিক্স, স্ট্রিমিং

আত্মপ্রকাশ রিচার্ড ওয়ার্লো দ্বারা নির্মিত (রিপার স্ট্রিট), এই ইটালো-ব্রিটিশ মিনিসারিগুলি টেলিভিশনের জন্য our সিসিলিয়ান অভিজাত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন।

দর্শনীয়

আরটিপি 2, 22H01

নেদারল্যান্ডস এবং আয়ারল্যান্ড একটি মিনিসারিগুলির সহ-উত্পাদন করে যা ১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে লিম্বুর্গ নেরল্যান্ড অঞ্চলে এই মামলায় আইআরএ দ্বারা পরিচালিত বিরল তবে খুব বাস্তব আক্রমণগুলির মধ্যে একটিতে পুলিশ অপারেশন করে, ব্রিটিশ সামরিক কর্মীদের লক্ষ্য হিসাবে লক্ষ্য হিসাবে।

এখানেই আমরা এই প্লটের দুটি নায়ককে খুঁজে পেয়েছি (সত্যই জড়িত মহিলাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত): গবেষক জিনাইন মেস (হাদেইচ মিনিস) এবং ডজ এবং বিপজ্জনক ফিয়ানা হুয়ে (আইভিন ম্যাকগিনিনিটি), আধাসামরিক সংস্থার সদস্য। চারটি পর্ব আরটিপি 2 সাপ্তাহিক গতিতে ফিরে আসে।

ডকুমেন্টারি

সূর্যের কিংডমস: পোলস

আরটিপি 2, 16 এইচ 11

এগুলির চরম অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে প্রজাতিগুলি জানতে গ্রহের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুগুলিতে ভ্রমণ আবাসস্থল“ভয়ঙ্কর মেরু ভালুক থেকে লেমিশ হাইপার্যাকটিভস পর্যন্ত” সংক্ষিপ্তসার নির্দিষ্ট করে। এটি জার্মান পাবলিক ব্রডকাস্টার এনডিআরের একটি উত্পাদন।

হোমো আরবানাস লিসবোয়েটাস – বাকা ও লেমোন

আরটিপি 2, 20H49

টেলিভিশন আত্মপ্রকাশ এবং বেলিম কালচারাল সেন্টারে (সিসিবি) এ রয়েছে এই ডকুমেন্টারিটি আইলা বাকা এবং লুইস লেমোইনের স্বাক্ষরিত, যারা 2017 সাল থেকে উত্সর্গীকৃত শিল্পীদের জুটি, এই প্রজাতির দ্বারা বাস্তুসংস্থান হিসাবে শহরগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য, শহরগুলিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য মানুষ।

এই ফিল্মটির ফলাফল প্রকল্পের লিসবন পুনরাবৃত্তি, পর্তুগিজ রাজধানীর “উপ -প্রজাতি” এর বৈশিষ্ট্যগুলির সন্ধানে রাস্তাগুলি। প্রদর্শনীর অধীনে উপস্থাপন করা হয় হোমো আরবানাস। বাকা এবং লেমোন দ্বারা একটি সিটিম্যাটোগ্রাফিক ওডিসিজাস্টিন জ্যাকল দ্বারা সজ্জিত। এটি গত বছরের 17 অক্টোবর সিসিবিতে উদ্বোধন করা হয়েছিল এবং এটি 6 এপ্রিল পর্যন্ত স্পষ্ট।

আপনি যদি দু’বার মারা যান

আরটিপি 2, 22 এইচ 53

ম্যাথারি অফ স্টাডিজ অ্যান্ড থিস, মানব হলোকাস্টের আচরণ এই 2018 ইয়ার লেভ ডকুমেন্টারিটিতে একটি “গোয়েন্দা” পদ্ধতি অর্জন করে। The Israeli director positions himself as a researcher who, from a family revelation, tries to understand who was the man who stole his grandfather’s identity. এবং ফলাফলগুলি অবাক করে দেয়।

টক শো

অপ্রতিরোধ্য

সিক মহিলা, বিকাল সাড়ে ১১ টা

বার্বারা গিমারিসের রান্নাঘরের সাক্ষাত্কার প্রোগ্রামের মরসুম তৃতীয়, যা মূলত আলেকজান্দ্রা লেন্সাস্ট্রে উপস্থাপন করা শুরু করেছিলেন এবং ফর্ম্যাটেও বিদ্যমান পডকাস্ট।