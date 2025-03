ট্রাম্পের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য খনিজ চুক্তিতে জেলেনস্কির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অত্যাশ্চর্য ভর্তি করেছেন

ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট প্রকাশ করেছেন যে ভলোডাইমির জেলেনস্কি এর আগে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে খারাপ ওভাল অফিস শোডাউন করার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দু’বার খনিজ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

চালু ফক্স নিউজ‘ইনগ্রাহাম অ্যাঙ্গেল, বেসেন্ট হোস্ট লরা ইনগ্রাহামকে বলেছিলেন যে জেলেনস্কি কিভে একটি বৈঠকের সময় তাকে বলেছিলেন যে তিনি কোনও খনিজ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন না।

প্রস্তাবিত চুক্তিটি, এখন আপাতদৃষ্টিতে বরফের উপরে, ইউক্রেনের বিরল পৃথিবী এবং অন্যান্য সংস্থার জন্য মার্কিন সহায়তা তহবিলের কোটি কোটি ডলার বিনিময় করত।

ট্রাম্পের ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত আরও প্রকাশ করেছেন যে জেলেনস্কি পৃথকভাবে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস এবং সেক্রেটারি অফ স্টেটস মার্কো রুবিওর সাথে চুক্তি বন্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

শুক্রবার বেসেন্ট বলেছেন, ‘এটি রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির সর্বকালের অন্যতম সেরা কূটনৈতিক দুর্ঘটনা হতে হবে।

গতকাল, জেলেনস্কি, ট্রাম্প এবং ভ্যানস ওভাল অফিসে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের বিষয়ে শান্তি আলোচনার ইচ্ছা অনুসারে একটি উত্তপ্ত যুক্তিতে বিস্ফোরিত হয়েছিল।

ট্রাম্প এবং ভ্যানস যুদ্ধের সময় তাদের সহায়তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অকৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতিকে বেঁধে রেখেছিলেন।

বেসেন্ট আউটলেটকে বলেছিলেন: ‘এটি একটি দুর্দান্ত দিন হওয়ার কথা ছিল এবং এটি কূটনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম নিজস্ব লক্ষ্য।’

বেসেন্ট বলেছিলেন: ‘এটি একটি দুর্দান্ত দিন হওয়ার কথা ছিল এবং এটি কূটনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম নিজস্ব লক্ষ্য। আজ, আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তিনি পুরো বিশ্বের সামনে ক্যামেরায় এ জাতীয় আচরণ করবেন ‘

সিনেটর এরিক স্মিট এক্স -তে লিখেছেন: ‘জেলেনস্কি পাঁচ দিন আগে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারতেন তবে হোয়াইট হাউসে আসতে চেয়েছিলেন। তিনি দুই সপ্তাহের জন্য কঠিন ছিল। তবুও তিনি হোয়াইট হাউসের সভা চেয়েছিলেন।

‘ট্রাম্প প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে দিনের ঠিক আগেও এ সম্পর্কে উত্সাহী ছিলেন। যদিও তিনি পুরো জিনিসটি পুনরায় সেট করতে পারতেন, জেলেনস্কি বিরোধী এবং শীর্ষে ছিলেন ”

শিমিট উপসংহারে বলেছিলেন, ‘তাঁর এক ফুট পুট ছিল তবে জনসমক্ষে বন্ধ দরজা (এবং হয়েছে) পিছনে আলোচনা করা উচিত এমন বিষয়গুলি মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে আরও আগ্রহী ছিলেন,’ স্মিট উপসংহারে বলেছিলেন।

ট্রাম্প বৈঠকের পরপরই সত্য সামাজিক পোস্ট করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে জেলেনস্কি ‘শান্তির জন্য প্রস্তুত নন’।

তিনি লিখেছিলেন, ‘আজ হোয়াইট হাউসে আমাদের খুব অর্থপূর্ণ বৈঠক হয়েছিল। ‘এমন অনেক কিছু শিখানো হয়েছিল যা এ জাতীয় আগুন এবং চাপের মধ্যে কথোপকথন ছাড়া কখনই বোঝা যায় না।’

ফিনান্সিয়াল টাইমস দাবি করেছে যে ‘তার হাত কাঁপতে’ বৈঠকের পরে বেসেন্টকে ‘দৃশ্যমানভাবে ঝাঁকুনি’ করা হয়েছিল।

ট্রাম্প প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের সমালোচনা করার পরে এবং জেলেনস্কিকে ইউক্রেনের যুদ্ধকে ট্রিগার করার অভিযোগে অভিযুক্ত করার পরে, জেলেনস্কি অভিযোগ করেছিলেন যে ট্রাম্প একটি ‘বিশৃঙ্খলার জালে’ বাস করছেন

জেলেনস্কি আরও সুরক্ষা তহবিলের জন্য খনিজ সম্পদ বিনিময় করার দাবি করার জন্য ট্রাম্পের ফিনান্স প্রধানের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বলে জানা গেছে এবং ঘরের বাইরে তাঁর কণ্ঠস্বর উত্থাপন শোনা যায়।

‘তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন,’ সূত্রটি ফুটকে বলেছিল।

ডেইলিমেইল ডটকমের সাথে কথা বলা দুটি সূত্রের মতে, বেসেন্ট, জেলেনস্কির দল দ্বারা ছড়িয়ে পড়া ‘100 শতাংশ জাল নিউজ’ হিসাবে এই দাবিকে বিতর্ক করেছে।

সূত্রগুলি জানিয়েছে যে ঘরে ঘরে উত্তেজনা ও হতাশা ছিল কারণ তারা ভেবেছিল এটি জেলেনস্কির সাথে একটি ‘সম্পন্ন চুক্তি’ তবে এই ধারণাটি বিতর্ক করেছে যে বেসেন্টকে কাঁপানো ছেড়ে গেছে।

Video of Bessent’s remarks with Zelensky after the meeting showed he was increasingly cautious, and his voice trembled as he spoke to reporters. ইউক্রেনের সাথে ভবিষ্যতের আলোচনার কথা বলার সাথে সাথে তিনি ঘামছেন বলেও উপস্থিত ছিলেন।

জেলেনস্কি এবং বেসেন্টের মধ্যে বিনিময় ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি এবং ট্রাম্পের কাছ থেকে বেশ কয়েক দিনের ক্ষুব্ধ বিবৃতিতে লাথি মেরেছিল যা দু’দেশের মধ্যে যে কোনও শুভেচ্ছাকে ধ্বংস করার হুমকি দিয়েছে।

ট্রাম্প জেলেনস্কিকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে ‘বিনয়ী সফল কৌতুক অভিনেতা’ হিসাবে বর্ণনা করে এবং ‘নির্বাচন ছাড়াই স্বৈরশাসক’ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ‘জেলেনস্কি আরও ভালভাবে এগিয়ে যায় বা সে কোনও দেশ বাকি থাকবে না,’ তবে তিনি আরও যোগ করেছেন যে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ‘সম্ভবত’ গ্রেভী ট্রেন চালিয়ে যেতে চান ‘।

খনিজ চুক্তি ছিল ট্রাম্প যা দেখেছিলেন তা শান্তির দিকে অগ্রগতি হতে পারে, কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি নিজেই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত ছিলেন

তবে গতকাল বিস্ফোরক বিনিময় অনুসরণ করার পরে, জেলেনস্কি হঠাৎ করে হোয়াইট হাউস ছেড়ে চলে যায়, খনিজ সংক্রান্ত চুক্তি উদ্ধার করা যায় কিনা তা এখন অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

কর্মকর্তারা বলেছেন যে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে কোনও বর্তমান ফোন কল নির্ধারিত নেই, সিবিএস নিউজ রিপোর্ট

প্রশাসন বিশ্বাস করে যে জেলেনস্কি নিজেকে একটি ভয়াবহ অবস্থানে রেখেছেন, ট্রাম্প লাইভ সম্প্রচারের সময় ইউক্রেনীয় নেতাকে বলেছিলেন, ‘আপনি ভাল অবস্থানে নেই। আপনার কাছে এখনই কার্ড নেই … আপনি লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নিয়ে জুয়া খেলছেন ”

ট্রাম্প আরও বলেছিলেন: ‘এ জাতীয় ব্যবসা করা খুব কঠিন জিনিস হতে চলেছে।’

ট্রাম্প প্রশাসন কয়েক সপ্তাহ ধরে মন্ত্রিপরিষদ পর্যায়ে স্বাক্ষর করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনকে চাপ দেওয়ার পরে ইতিমধ্যে এই চুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

জেলেনস্কি স্বাক্ষর করতে আগে দু’বার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বিনিময়ে সুরক্ষা গ্যারান্টি চেয়েছিলেন।

গতকাল বিপর্যয়কর বৈঠকের পরে, ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা এই চুক্তিটি ট্র্যাকের দিকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে হোয়াইট হাউসের প্রবীণ কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছেছিলেন, সিবিএস জানিয়েছে।

জেলেনস্কি অবশ্য এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে তিনি পুতিনের সাথে ফক্স নিউজের সাথে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন না। তিনি যোগ করেছেন যে তাদের ‘আলোচনা হবে’ তবে ইউক্রেনের অবশ্যই সুরক্ষার গ্যারান্টি থাকতে হবে

ট্রাম্পের জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা মাইক ওয়াল্টজ জেলেনস্কিকে বলেছিলেন যে তিনি একটি অসাধারণ ভুল করেছেন এবং ইউক্রেন এবং আমেরিকানদের প্রতি একটি বিরক্তি করেছেন।

হোয়াইট হাউস এখন স্পষ্ট নয় যে তারা রাশিয়া এবং ইউক্রেনকে যুদ্ধ শেষ করতে পারে কিনা, কর্মকর্তারা আউটলেটকে বলেছিলেন, এবং বলেছিলেন যে ইউক্রেনীয় নেতাকে স্পষ্টভাবে বলতে হবে যে তিনি যুদ্ধবিরতি চান কারণ তিনি এখন স্পষ্ট নয় যে তিনি পুতিনের সাথে কিছু স্বাক্ষর করবেন কিনা।

জেলেনস্কি যোগ করেছেন, ‘আমরা শান্তির জন্য প্রস্তুত তবে আমাদের শক্ত অবস্থানে থাকতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির অংশ হিসাবে সুরক্ষা গ্যারান্টি সম্পর্কে কথা বলার আগে ইউক্রেনের সাথে একটি অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গঠন করতে চেয়েছিলেন, কর্মকর্তারা সিবিএসকে জানিয়েছেন।

জেলেনস্কি বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ট্রাম্পের সাথে তাঁর সম্পর্কটি উদ্ধারযোগ্য এবং এক্সে তাদের উত্তেজনাপূর্ণ ওভাল অফিসের বৈঠকের পরে লিখেছেন: ‘আপনাকে ধন্যবাদ আমেরিকা, আপনার সমর্থনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, এই সফরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ @পটাস, কংগ্রেস এবং আমেরিকান জনগণ। ইউক্রেনের ন্যায়বিচার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রয়োজন, এবং আমরা এর জন্য ঠিক কাজ করছি। ‘