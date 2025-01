ট্রাম্পের মহাকাশ এজেন্ডা নিয়ে বেজোস ‘খুবই আশাবাদী’

অ্যারোস্পেস কোম্পানি ব্লু অরিজিনের মালিক জেফ বেজোস, আগত ট্রাম্প প্রশাসনের মহাকাশ নীতি সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, রবিবার জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বী ইলন মাস্কের মিত্রতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নন।

“ইলন খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি জনস্বার্থের জন্য এটি করছেন, তার ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়। এবং আমি তাকে অভিহিত করি।” বেজোস রয়টার্সকে বলেছেনপরে যোগ করে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ট্রাম্পের মহাকাশ নীতির ব্যাপারে “খুব আশাবাদী”।

স্পেসএক্স এবং টেসলার মালিক বেজোস এবং মাস্ক, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাদের স্থিরভাবে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক দর্শকদের নিয়ে জনসাধারণের চোখে বারবার সংঘর্ষ হয়েছে।

মাস্কের সমালোচক এবং সরকারী নজরদাররা গত বছর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল যে মাস্ক তার নিজস্ব প্রযুক্তি উদ্যোগের প্রতিযোগীদের দমন করতে ট্রাম্পের কক্ষপথে তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ব্যবহার করার চেষ্টা করবে, যদিও বিলিয়নেয়ার পরে প্রস্তাবিত তিনি তার প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের সুবিধার জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সাথে তার সম্পর্কের অপব্যবহার করবেন না।

কারিগরি বিলিয়নেয়ার ট্রাম্পকে পুনর্নির্বাচিত করতে সাহায্য করার জন্য $250 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি দান করেছেন এবং সরকারী ব্যয় এবং প্রবিধান হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি সরকারী দক্ষ উপদেষ্টা প্যানেল, “সরকারি দক্ষতা বিভাগ” এর সহ-নেতা হিসাবে কাজ করছেন।

মাস্কের স্পেসএক্স মহাকাশ ও রকেট শিল্পে নেতৃত্ব দেয়, গত বছর প্রায় 100টি উৎক্ষেপণ হোস্ট করেছে এবং সারা দেশে তার হাজার হাজার স্টারলিংক ইন্টারনেট স্যাটেলাইট স্থাপন করেছে।

2000 সালে প্রতিষ্ঠিত বেজোসের ব্লু অরিজিন, রকেট উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে স্পেসএক্স থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এটি এখনও কক্ষপথে পৌঁছাতে পারেনি বা একটি জাতীয় নিরাপত্তা মিশন উড়তে পারেনি এবং স্পেসএক্স এবং ইউনাইটেড লঞ্চ অ্যালায়েন্সের সাথে আগামী পাঁচ বছরে পেন্টাগনের $5.6 বিলিয়ন চুক্তির জন্য সরাসরি প্রতিযোগিতায় রয়েছে।

ব্লু অরিজিনের নিউ গ্লেন রকেটের প্রথম উৎক্ষেপণ ছিল slated to take off সোমবার ভোরে ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশন থেকে, কিন্তু একটি অনির্দিষ্ট রকেট সমস্যা ইভেন্টটি বিলম্বিত করেছে। কোম্পানী অবিলম্বে একটি নতুন লঞ্চ তারিখ প্রকাশ করেনি, সমস্যা সমাধানের জন্য আরও সময় প্রয়োজন ছিল বলে।

বেজোস গত জুনে কোম্পানিগুলির উপর বিরোধের পুনরাবৃত্তি ঘটান, যখন তিনি পরিবেশগত উদ্বেগ উল্লেখ করে স্টারশিপ লঞ্চগুলি সীমিত করার জন্য ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

এ সময় কস্তুরী পদক্ষেপ বলা হয় সেই সময়ে কোম্পানির ডাকনাম “সু অরিজিন” নামে একটি “স্পষ্টতই অসত্য প্রতিক্রিয়া”, এবং 2021 সালে, বেজোস স্পেসএক্সকে একটি চন্দ্র ল্যান্ডার চুক্তি প্রদানের জন্য নাসার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলাটি হারান।

বেজোস সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ট্রাম্পের সাথে পাম বিচে তার মার-এ-লাগো রিসর্টে দেখা করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন, যখন তার কোম্পানি, অ্যামাজন, প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত উদ্বোধনী তহবিলে $ 1 মিলিয়ন অনুদান দিয়েছে।

তিনি বছরের পর বছর ধরে ট্রাম্প এবং রাজনৈতিক অধিকারের সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের বেজোসের মালিকানা, একটি প্রকাশনা যা ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির আক্রমনাত্মক কভারেজের সাথে নিজের জন্য একটি নাম তৈরি করেছিল, তাকে রক্ষণশীল সমালোচকদের কাছ থেকে নিয়মিত তিরস্কার করেছে।

বেজোসের নির্দেশে ওয়াশিংটন পোস্ট 2024 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একজন প্রার্থীকে সমর্থন করেনি। এটি ঘটেছে যদিও কাগজের সম্পাদকীয় বোর্ড ইতিমধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারিসের একটি অনুমোদনের খসড়া তৈরি করেছে, উদ্বেগ ছড়িয়েছে যে বিলিয়নেয়ার ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন।

