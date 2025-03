ট্রাম্প কি কংগ্রেসের বক্তৃতায় ইস্রায়েলি পশ্চিম তীর সংযুক্তিকে সমর্থন করবেন? – ইস্রায়েল নিউজ

এক মাস আগে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইস্রায়েল সংলগ্ন অঞ্চল সম্পর্কে দুটি বক্তব্য দিয়েছিলেন:

দ্বিতীয়টি ছিল, “আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে” ট্রাম্পের পশ্চিম তীরের ইস্রায়েলি সংযুক্তি সম্পর্কে একটি ঘোষণা থাকবে।

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 4 ফেব্রুয়ারি, 2025 -এ হোয়াইট হাউসের পূর্ব কক্ষে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনের সময় বক্তব্য রাখেন। (ক্রেডিট: দ্য হোয়াইট হাউস, উইকিপিডিয়া হয়ে)

ট্রাম্পের অসম্ভব গাজা বিডের দিকে এত মনোযোগ দিয়ে পশ্চিম তীরের প্রশ্নটি কিছুটা পথের দিকে পড়েছে। তবে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, রাষ্ট্রপতির সমর্থকরা এবং বিরোধীরা ট্রাম্পের আসন্ন বিবৃতি প্রত্যাশায় পশ্চিম তীরকে সামনে এবং কেন্দ্র রেখেছেন।

খ্রিস্টান জায়নিবাদী নেতাদের একটি দল সাম্প্রতিক দিনগুলিতে ট্রাম্পকে একটি আবেদন লিখেছিল যা তাকে “সমস্ত প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করার জন্য … ইহুদিদের জুডিয়া এবং সামেরিয়ায় তাদের পৈতৃক স্বদেশ ত্যাগ করার জন্য চাপ দেওয়ার জন্য”, ওয়াশিংটনের রিপাবলিকানরা ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার করছে এমন বাইবেলের নামটি বলছে।

ইস্রায়েল পলিসি ফোরামের সহযোগী নিমরোড নোভিক, যা সংযুক্তির বিরোধিতা করে, লিখেছেন যে “ইস্রায়েলের অঞ্চল জনসাধারণের সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যে এর ফলস্বরূপ ত্বরান্বিত হয়েছে,” এই জাতীয় পদক্ষেপটি “সহিংস বিভ্রান্তির ঝুঁকিপূর্ণ” যোগ করে।

ইস্রায়েল ১৯6767 সালের ছয় দিনের যুদ্ধে পশ্চিম তীরে দখল করে এবং ইস্রায়েলি সমস্ত জনবসতি সহ এই অঞ্চলের% ০% পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বাকী 40%পরিচালনা করে, যার ফলে অঞ্চলটির ফিলিস্তিনিদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছে।

ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী পুরো অঞ্চল জুড়ে কাজ করে এবং সম্প্রতি সেখানে একটি বড় সন্ত্রাস বিরোধী আক্রমণ শুরু করে। বেশিরভাগ দেশ বলছে ইস্রায়েল অবৈধভাবে পশ্চিম তীর দখল করেছে।

ইস্রায়েলি অধিকারের বৃহত সোয়াথ সহ সংযুক্তির সমর্থকরা ইস্রায়েলকে পুরো অঞ্চল বা এর সমস্ত বসতিগুলিতে পুরো সার্বভৌমত্ব বাড়িয়ে দিতে চান।

সংযুক্তি কমপক্ষে ইস্রায়েলি আইন অনুসারে ইস্রায়েল এবং বসতিগুলির মধ্যে যে কোনও পার্থক্য দূর করবে এবং মূলত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাস দেবে। Legislation extending sovereignty to some settlements is already moving through Israel’s parliament, the Knesset.

চরমপন্থী পশ্চিম তীর ইস্রায়েলিদের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি অপসারণ

সংযুক্তির সমর্থকদের আশাবাদীর প্রচুর কারণ রয়েছে। ইস্রায়েলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি, ট্রাম্পের পক্ষে পশ্চিম তীরের চিরস্থায়ী ইস্রায়েলি নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে।

রাষ্ট্রপতি হিসাবে ট্রাম্পের প্রথম কাজগুলির মধ্যে একটি ছিল চরমপন্থী ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি অপসারণ করা। এই সপ্তাহে, ট্রাম্পের ট্রেজারি সেক্রেটারি সুদূর ডান ইস্রায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচকে স্বাগত জানিয়েছেন, যিনি বিডেন প্রশাসনকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন এমন এক অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রবক্তা।

ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে ইস্রায়েলি পশ্চিম তীরের সংযুক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে ট্রাম্প প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “আমি সে বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছি না। এটি অবশ্যই জমির দিক থেকে একটি ছোট দেশ।

২০২০ সালে, ট্রাম্প একটি পরিকল্পনা উন্মোচন করেছিলেন যা ইস্রায়েলকে সমস্ত ইস্রায়েলি বসতি সহ পশ্চিম তীরের একটি অংশকে সংযুক্ত করতে দেখবে এবং পুরো অঞ্চল জুড়ে তার সেনাবাহিনীর পক্ষে কাজ করার ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। ফিলিস্তিনি নেতৃত্ব এই পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করেছিল, তবে এটি ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু পশ্চিম তীরের অংশের অংশে পূর্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডোভেটেল করেছিল।

তবে এই পরিকল্পনাটি কখনই কার্যকর হয় নি, যেমন বছরের পরের দিকে, ইস্রায়েল চারটি আরব দেশের সাথে সম্পর্ককে স্বাভাবিক করেছিল, পশ্চিম তীরের কোনওকেই সংযুক্ত না করার চুক্তির অংশ হিসাবে প্রতিশ্রুতি দেয়।

এখন, ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহু উভয়ই ইস্রায়েল ও সৌদি আরবের মধ্যে একটি স্বাভাবিককরণ চুক্তির জন্য তৃষ্ণার্ত। ইস্রায়েলি জনসাধারণের বেশিরভাগই একটি সমর্থন করে। সৌদি আরব জোর দিয়েছিল যে এটি কেবল একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে যদি এটিতে কোনও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের দিকে অগ্রগতি অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এমনকি ট্রাম্প মঙ্গলবার রাতে গ্রিন-লাইট ইস্রায়েলি সংযুক্তি করেন, নেতানিয়াহু এর মাধ্যমে অনুসরণ করে কিনা তা অন্য একটি প্রশ্ন।