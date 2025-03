ট্রাম্প মেক্সিকো থেকে যানবাহনে শুল্ক স্থগিত

লেখা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো এবং কানাডার গাড়িগুলিতে শুল্ক থেকে অস্থায়ী ছাড় দিয়েছে, এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা এক মাস ধরে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। সিদ্ধান্তটি স্বয়ংচালিত শিল্পে অর্থনৈতিক প্রভাব এড়াতে চাইছে যখন নতুন শুল্ক ছাড়ের বিশ্লেষণ অব্যাহত রয়েছে।

মার্কিন প্রশাসনের আধিকারিকরা এই অঞ্চলে উত্পাদন ও বিনিয়োগের উপর বাণিজ্যিক নীতির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য স্টেলান্টিস, ফোর্ড এবং জেনারেল মোটরস সহ সেক্টরের মূল সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সাথে কথোপকথন করেছিলেন। এই পদক্ষেপটি মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা (টি-এমইসি) এর মধ্যে চুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত উত্সের নিয়মগুলি মেনে চলার অনুমতি দেবে এমন যানবাহনগুলি সম্প্রতি সম্প্রতি আরোপিত 25% শুল্ক থেকে সাময়িকভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

মার্কিন সরকার টি-এমইসি সম্পর্কিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে মেক্সিকো এবং কানাডাকে প্রভাবিত করে এমন শুল্কগুলিতে অতিরিক্ত সামঞ্জস্য প্রয়োগের সম্ভাবনাও বিশ্লেষণ করে। এই প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সচিব বলেছেন, ফেডারেল প্রশাসন আগামী দিনগুলিতে অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথোপকথন করেছিলেন, যেখানে তারা বাণিজ্যিক ও সুরক্ষা বিষয়গুলিকে সম্বোধন করেছিলেন। এটি কানাডিয়ান পণ্যগুলিতে শুল্ক প্রয়োগের বিষয়ে ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে।

স্বয়ংচালিত খাতের সূত্রগুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে, আলোচনার অংশ হিসাবে, প্রাথমিক 30 দিনের ছাড়িয়ে শুল্ক ছাড়ের দীর্ঘায়িত হওয়ার সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এটি করার জন্য, আগ্রহী সংস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্পাদন প্লান্টগুলিতে অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে বাধ্য হতে পারে।

মার্কিন প্রশাসন এবং প্রধান গাড়ি নির্মাতাদের মধ্যে কথোপকথনগুলি অব্যাহত রয়েছে, অন্যদিকে খাতটি বাণিজ্যিক নীতি এবং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সম্পর্কে আরও বেশি নিশ্চিততা চায়।