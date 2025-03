দক্ষিণ কোরিয়া ভুল করে চালু করা বোমা কতটা ধ্বংসাত্মক? একটি ফুটবল ক্ষেত্র ঝাড়িয়ে দেবে – এল ফিনান্সিরো

দুটি কেএফ -16 দক্ষিণ কোরিয়ার যোদ্ধা বিমানগুলি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি যৌথ অনুশীলনে একটি সিভিল এলাকায় আটটি এমকে -২২ বোমা চালু করেছিল, এতে আটজন আহত লোককে রেখে গেছে।

এমকে -২২ টাইপ বোমাগুলি একটি শ্যুটিং ক্ষেত্রের বাইরে পড়েছে, বিমান বাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে আহত ব্যক্তিরা দ্রুত পুনরুদ্ধার করে এবং যোগ করেছেন যে তিনি ক্ষতিপূরণ দেবেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার বিমান বাহিনী তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে বিমানগুলি উত্তর কোরিয়ার সীমান্তের নিকটবর্তী একটি শহর পোচিয়নে এশিয়ান সময়ে এই বৃহস্পতিবার সকালে কৌশলগুলিতে অংশ নিয়েছিল।

এমকে -২২ পাম্পের পতন দক্ষিণ কোরিয়ার পোচিয়নে বেশ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্থ ভবন ছেড়ে গেছে। (ছবি: EFE)

প্রজেক্টিলগুলি ইডং-মায়িয়ন জেলায় আঘাত হানে, যেখানে একটি গির্জা সহ বিবেচনার ক্ষতি সহ সাতটি বিল্ডিং।

এমকে -২২ বোমাগুলির শক্তি কী?

দুর্ঘটনার পরে, দক্ষিণ কোরিয়ার বিমান বাহিনী যৌথ জেনারেল স্টাফের সাবিফের নেতৃত্বে একটি প্রতিক্রিয়া কমিটি চালু করেছিল, লেফটেন্যান্ট জেনারেল পার্ক কি-ওয়ান হিসাবে চিহ্নিত, যা কারণগুলি তদন্ত করবে এবং ক্ষতির মূল্যায়ন করবে, যেহেতু ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ব্যাপকভাবে শক্তি।

জড়িত পাম্পগুলি, এমকে -82 হিসাবে চিহ্নিতএগুলি ব্রিজ এবং বিল্ডিংগুলির মতো অবকাঠামোগত আক্রমণ করতে ব্যবহৃত দুর্দান্ত ধ্বংসাত্মক শক্তির ডিভাইস।

স্থানীয় ইয়োনহ্যাপ নিউজ এজেন্সি দ্বারা সংগৃহীত সামরিক তথ্য অনুসারে, একটি একক বোমা আট মিটার ব্যাসের একটি গর্ত তৈরি করতে পারে এবং এটি একটি সকার ক্ষেত্রের অনুরূপ প্রভাব ব্যাসার্ধ রয়েছে।

পার্ক সুং-সুক দক্ষিণ কোরিয়ার পোচিয়নে একটি দুর্ঘটনাজনিত বোমাবর্ষণের কাছে তার ক্ষতিগ্রস্থ বাড়িটি দেখতে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। (এপি ফটো/লি জিন-ম্যান) (লি জিন-ম্যান/এপি)

পোচিয়নে কেন ভুল বোমা হামলা ঘটবে?

বিমান বাহিনীর এক অজ্ঞাত কর্মকর্তা স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে কেএফ -16 এর একজনের পাইলট একটি ভুল সমন্বয় প্রবর্তন করেছে বোমা হামলার জন্য।

এদিকে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আরেক অজ্ঞাত কর্মকর্তা প্রেসকে ঘোষণা করেছিলেন যে দ্বিতীয় কেএফ -16 কেন একটি নাগরিক এলাকায় বোমা ফেলেছে তা নির্ধারণের জন্য আরও তদন্ত করা দরকার।

একটি টেলিভিশন সংবাদ সম্মেলনে, পোচিয়নের মেয়র, পেক ইয়ং-হিউনতিনি “ভয়াবহ” এর বোমা হামলার বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং সামরিক বাহিনীকে নগরীর কৌশলগুলি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন যতক্ষণ না নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পারে, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে দক্ষিণ কোরিয়ান এবং মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য তিনটি মূল শ্যুটিং ক্ষেত্র রয়েছে ১৪০,০০০ বাসিন্দার শহর পোচিয়ন।

পোচিয়নের প্রতিবেশীরা বিশ্বাস করেছিলেন যে তাদের দেশ যুদ্ধের আক্রমণে রয়েছে। (ছবি: EFE)

বোমা হামলায় আহত না হওয়া 70০ বছরের সাক্ষী পার্ক সেওং-সুক বলেছেন, তিনি ভেবেছিলেন “যুদ্ধের বিস্ফোরণ ঘটেছে।”

“It was a very strong sound,” he said, adding that he left her trembling with fear.

এপি এবং এএফই থেকে তথ্য সহ