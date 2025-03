দম্পতি সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে কুকুরের সাথে যৌনতার জন্য সাজা দন্ডিত বিচারক কখনও দেখেছেন

বিনামূল্যে রিয়েল টাইম ব্রেকিং নিউজ সতর্কতাগুলির জন্য সরাসরি আপনার ইনবক্সে আমাদের ব্রেকিং নিউজ ইমেলগুলিতে সাইন আপ করা হয়েছে আমাদের বিনামূল্যে ব্রেকিং নিউজ ইমেলগুলিতে সাইন আপ করুন আমাদের বিনামূল্যে ব্রেকিং নিউজ ইমেলগুলিতে সাইন আপ করুন

এমন এক ব্যক্তি যিনি তার সঙ্গীকে কুকুরের সাথে যৌনমিলন করতে বাধ্য করেছিলেন এবং এটি চিত্রায়িত করেছেন এটি একজন বিচারক দ্বারা কারাগারে বন্দী ছিলেন যিনি বলেছিলেন যে তিনি “যৌন অবজ্ঞার জলে ডুবে গেছে”।

বিচারক জেরেমি রিচার্ডসন কেসি বলেছিলেন যে তিনি গ্রাহাম মার্শাল (৩৯), ৩৩ বছর বয়সী পাইগে রেইনি (৩৩) তাদের পোষা পগ, চার্লির সাথে একাধিক যৌন ক্রিয়াকলাপে জড়িত ছিলেন, তবে তিনি এখনও “দরিদ্র, অসহায় প্রাণীর” ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তার জন্য কিছুটা অপরাধবোধ বজায় রেখেছিলেন।

বিচারক রিচার্ডসন সোমবার শেফিল্ড ক্রাউন কোর্টকে বলেছেন: “এই মামলার পরিস্থিতি অত্যন্ত বিরক্তিকর।”

তিনি বলেছিলেন: “৪৫ বছর ধরে আইনের পেশাদার জীবনে আমি ভেবেছিলাম যে আমি বেশিরভাগ অবজ্ঞার মুখোমুখি হয়েছি।

“এই কেসটি সম্ভবত আমি যে ধরণের ঘটনাটি পেরেছি তার কোনও মামলার সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ” “

গ্যালারিতে খোলা চিত্র পাইগে রিনি শেফিল্ড ক্রাউন কোর্ট ছেড়ে চলে যায় (টম ম্যাডিক / এসডাব্লুএনএস)

৩৩ বছর বয়সী রিয়েনিকে দু’বছরের জন্য স্থগিত করা নয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, বিচারক রিচার্ডসন, যিনি বলেছিলেন যে মার্শালের “বিকৃত” যৌন কল্পনা তাদের শেফিল্ডের বাড়িতে কুকুরের অপব্যবহারকে চালিত করেছিল।

তবে তিনি রিয়েনিকে বলেছিলেন: “আপনি কখনই এই অনুরোধগুলির কোনও প্রত্যাখ্যান করেননি।”

বিচারক বর্ণনা করেছিলেন যে এই জুটি কীভাবে টিকটকে নিজের মধ্যে চিত্রগুলি ভাগ করে নিয়েছিল।

পূর্ববর্তী শুনানিতে রিয়েনি পশুপাখি এবং প্রাণী নিষ্ঠুরতার কথা স্বীকার করেছিলেন।

মার্শাল একই চার্জ এবং শিশু নির্যাতনের চিত্র, চরম পর্নোগ্রাফির অধিকারী এবং ভয়েউরিজমের অধিকারী হিসাবে স্বীকার করেছেন।

বিচারক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে মার্শাল একজন বিপজ্জনক অপরাধী এবং তার মুক্তির সময় চার বছরের বর্ধিত লাইসেন্স সময়কালের সাথে একটি বর্ধিত বাক্য আরোপ করেছিলেন।

তিনি তাকে বলেছিলেন: “আপনি বারবার যৌন অবজ্ঞার জলে ডুবে গেছেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে।”

রিয়েনি এবং মার্শাল শুনানির জন্য ডকের বিপরীত প্রান্তে বসেছিলেন। She sobbed throughout while he sat with his head in hands, visibly shaking at times.