নতুন চাঁদ কখনই বোঝায় না

গোধূলি কাহিনী: অমাবস্যা তিনি এডওয়ার্ড কুলেনকে (রবার্ট প্যাটিনসন) দেখতে খুব অদ্ভুত উপায়ে তাঁর জীবন শেষ করার চেষ্টা করছেন যা শেষ পর্যন্ত কোনও অর্থ দেয় না। স্টিফেনি মায়াররা তাঁর প্রথম উপন্যাসে তাঁর অনন্য জগত, ভ্যাম্পায়ার এবং ওয়েওয়াল্ফের পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেনসন্ধ্যা2005 সালে ফিরে। সাফল্যসন্ধ্যাতিনি তাকে বিশ্বব্যাপী ঘটনাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ২০০৮ সালে তিনি বড় পর্দার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। ফিল্ম অভিযোজন সাফল্যসন্ধ্যাবাকী উপন্যাসগুলিতে নেতৃত্বে ফিল্ম অভিযোজনগুলিও অর্জন করেছিল এবং ২০০৯ সালে এটি ছিলশিফটনতুন চাঁদ

নতুন চাঁদকিছু সময় পরে, বেলা মারা গেছে বলে বিশ্বাস করার পরে, এডওয়ার্ডও মারা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেনযদিও খুব নাট্য উপায়ে। যাইহোক, পিছনে ফিরে তাকালে, এডওয়ার্ডের পরিকল্পনাটি খুব বেশি অর্থবোধ করে না, এমনকি কেন তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন সেভাবে কেন তিনি এটি করতে যাচ্ছেন তা বিবেচনায় নিয়ে।

কেন এডওয়ার্ড গোধূলি: নতুন চাঁদে ভোল্টেরার রোদে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন?



এডওয়ার্ড কুলেন ভোল্টুরির কাছ থেকে যা চেয়েছিলেন তা পেতে চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্যর্থ হন



মুভি অভিযোজনে নতুন চাঁদবেলা আবিষ্কার করেছেন যে তিনি যখনই বিপদে পড়েন তখন তিনি এডওয়ার্ড শুনতে পারেন (এবং এমনকি দেখতেও), তাই তিনি নিজেকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রাখেন। এর মধ্যে একটিতে তিনি প্রায় ডুবে যায় এবং এটি অ্যালিসের একটি দর্শনে উপস্থিত হয়। এভাবে এডওয়ার্ড বেলার “মৃত্যু” সম্পর্কে শিখেন এবং নিজেকে বেলা ছাড়াই চালিয়ে যেতে অক্ষম করে, তিনি ভোল্টুরিকে তাকে হত্যা করতে বলেন – তবে তারা তা করতে অস্বীকার করে। ভোল্টুরির সমর্থন ব্যতীত এডওয়ার্ড তাদের হত্যা করার জন্য তাদের উস্কে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এডওয়ার্ডকে হত্যা করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল যদি তিনি নিজেকে মানুষের কাছে ভ্যাম্পায়ার হিসাবে প্রকাশ করেন।

As one of the main tasks of the Volturi is to ensure that the existence of vampires remains a secret and humans never find out, the best way to get them to kill Edward is if he exposes himself as a vampire to humans at a very important festival. এটি অবশেষে ভোল্টুরিকে তাকে থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য করবে, তবে দর্শকরা কীভাবে নির্দেশ করেছেন ভ্যাম্পায়ারগুলির স্পার্কলি ত্বক কীভাবে চিত্রিত হয়েছিল তার কারণে এটি কাজ করবে না গোধূলি সিনেমা।

মানুষ পৃথিবীতে গোধূলি ভ্যাম্পায়ারগুলির ত্বক জ্বলতে এবং ধূলিকায় পরিণত হওয়ার পরিবর্তে সূর্যের নীচে ঝলমলে।

যদি কিছু হয় তবে এডওয়ার্ডের ত্বক এত স্পষ্টভাবে কীভাবে ছিল এবং উত্সবের অংশ হিসাবে এমনকি ভুল করা যেতে পারে সে সম্পর্কে মানুষ কৌতূহলী হত। মানুষ পৃথিবীতে গোধূলি বইগুলিতে, তবে সূর্যের নীচে ভ্যাম্পায়ারের ত্বককে আরও মর্মাহত দৃশ্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছেকিছু ক্ষেত্রে এমনকী এমনকি এমনভাবে দেখছেন যেন তারা আগুনে রয়েছে এবং এটি অবশ্যই অযাচিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

টোবলাইটে এডওয়ার্ডের পরিকল্পনা: নতুন চাঁদ কখনই কাজ করতে যাচ্ছিল না



এডওয়ার্ড তার মৃত্যু পরিকল্পনায় একটি মূল বিশদটি ভুলে গেছেন



এডওয়ার্ডের সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে অ্যালিসের দর্শনে উপস্থিত হতে চলেছে তাকে কাঁটাচামচগুলিতে ফিরে উড়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া, বেলাকে সতর্ক করতে এবং তাকে থামানোর জন্য ভোল্টেরার সাথে একসাথে ভ্রমণ করতে। If Edward had really wanted to end his life, he could have found another way to provoke the Volturi that he would not have given Alice and Bella so conveniently to stop him.

যে ছাড়াও, বেলা এবং কুলেন ভিক্টোরিয়া দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল, যারা অবশ্যই তাকে হত্যা করতে রাজি হত । এডওয়ার্ডের ডেথ প্ল্যান ইন নতুন চাঁদ