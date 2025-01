নতুন চীন-আমেরিকা ডাব্লুডাব্লু 3 সতর্কতা এই আশঙ্কার মধ্যে এটি মহাকাশে ঘটবে | বিশ্ব | খবর

তিনি স্পেস স্টেশন এবং চাঁদের ঘাঁটি তৈরি করার, আরও হাজার হাজার স্টারলিংক উপগ্রহ চালু করার এবং মহাকাশ পর্যটনকে সাশ্রয়ী মূল্যের করার পরিকল্পনা করেছেন।

বেজোসের নীল উত্স নাসার জন্য একটি লঞ্চ বাহন এবং চন্দ্র ল্যান্ডার, একটি নতুন অরবিটাল স্পেস স্টেশন এবং আরও কুইপার উপগ্রহের বিকাশ করছে।

তবে এর সংকীর্ণ বাজেটের সাথে নাসার কম উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য রয়েছে, যার লক্ষ্য চাঁদে ফিরে আসা এবং উন্নত স্থান প্রযুক্তি, স্পেস টেলিস্কোপ এবং প্রোবগুলি বিকাশ করা। এর মিশনের বিবৃতিতে স্বীকার করা হয়েছে: “স্পেস প্রোগ্রামটি যেভাবে শুরু হয়েছিল তার বিপরীতে নাসা কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে না।”

নাসার বিপরীতে, কস্তুরী এবং বেজোগুলি সরকারী বিধিবিধান, কমিটি এবং নতুন প্রযুক্তি বিকাশে তদারকি দ্বারা হাতকড়া না করার সুবিধা রয়েছে। স্পেস ফোর্সের প্রধান জেনারেল সল্টজম্যান স্বীকার করেছেন: “সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রুত চলাচলের জন্য ডিজাইন করা হয়নি,” যখন বেসরকারী খাতটি “অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত” উদ্ভাবন করতে পারে।

এই সপ্তাহে মার্কিন মহাকাশ নীতিমালার উপর কস্তুরের প্রভাব আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যখন ট্রাম্প নাসার পরবর্তী প্রশাসক বিলিয়নেয়ার জ্যারেড আইজাকম্যান, একটি পেমেন্ট প্রসেসিং সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এবং একটি ঘনিষ্ঠ কস্তুরী মিত্র হিসাবে মনোনীত হন, যিনি মুসকের স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগন মিশনে একটি বেসরকারী মহাকাশচারী হিসাবে উড়ে এসেছিলেন।

কস্তুরী ইতিমধ্যে কেবল তার সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সের মাধ্যমে নয়, তার স্টারলিংক স্যাটেলাইট যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমেও অতিরিক্ত ভূ -রাজনৈতিক প্রভাব হিসাবে বিবেচনা করে এমন বিষয়টিকে ইতিমধ্যে চালিত করে।

এটি বহু জাতির অবকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে ট্রুপ এবং ড্রোন হামলার জন্য গাইড করার জন্য ইউক্রেনে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়।

তবে কস্তুরীকে সরকারী ব্যয় কাটানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে, কেন্ডাল হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে বাজেটগুলি কসাই করা হলে আমেরিকা মহাকাশ অস্ত্রের দৌড়ে আরও পিছনে পড়তে পারে।

সম্ভবত সবচেয়ে উদ্বেগজনকভাবে, কম্পিউটারের দ্বারা বিদ্যুতের গতিতে ভবিষ্যতের যে কোনও যুদ্ধ পরিচালিত হবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্রমবর্ধমানভাবে মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে, বিশেষত দ্রুতগতিতে লড়াইয়ে প্রতিস্থাপন করবে।

পেন্টাগনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহাকাশে বিজয় “সম্ভবত নির্ধারিত হবে যা যুদ্ধকারী সবচেয়ে উন্নত এআই প্রযুক্তি ফিল্ড করেছে”।

মানবজাতি যেমন গভীর স্থান অন্বেষণের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, প্যাথক্সিকভাবে সম্ভাব্যটি পাথরের যুগে মানবতাকে বিস্ফোরণে স্থান-ভিত্তিক অস্ত্রগুলি ব্যবহার করার জন্য বৃদ্ধি পায়।

এমনকি স্টার ট্রেকের একটি ফেডারেশন অফ গ্রহের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রোমুলান, ক্লিঙ্গনস এবং অ্যাসোর্টেড আন্তঃকেন্দ্রীয় শত্রুদের সাথে দ্বন্দ্বের দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা বহির্মুখী বিরোধীদের মোকাবিলা করতে পারি না, তবুও আমরা পৃথিবীতে যারা রয়েছি তারা আমাদেরকে মহাকাশে একটি দৃষ্টান্তের পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে বাধ্য করছে। As the Pentagon report puts it bluntly: “We are entering a new and more dangerous period of human history with increased risk and uncertainty.”

বা ট্রাম্প যেমন বলতে পারেন, স্টার ট্রেকের স্পোককে প্যারাফ্রেসিং: দীর্ঘ লাইভ এবং প্রথমে শুটিং করুন।