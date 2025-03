প্রাক্তন-রাগবি খেলোয়াড় ‘তাদের সম্পর্ক বাঁচাতে লড়াইয়ে লড়াই করার’ স্বীকৃতি পাওয়ার পরে সমস্ত লক্ষণ কঠোরভাবে ক্রিস্টিনা রিহানফ এবং বেন কোহেন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট থেকে অর্থের ঝামেলাতে বিভক্ত হয়েছিলেন

বৃহস্পতিবার দাবি করা হয়েছিল, ক্রিস্টিনা রিহানফ এবং বেন কোহেন 12 বছর পরে বিভক্ত হয়েছেন।

47 বছর বয়সী কঠোরভাবে কম ডান্সিং প্রফেশনাল এবং প্রাক্তন ইংল্যান্ড রাগবি তারকার সম্পর্ক শোটির কুখ্যাত অভিশাপের পণ্য ছিল যখন বেন, 46, তার তত্কালীন স্ত্রী অ্যাবিকে 2013 সালে রাশিয়ান তারকার জন্য ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

এই দম্পতি, যারা আট বছরের কন্যা মেলিনা ভাগ করে নিয়েছে, তিনি 2022 সালের অক্টোবরে মালদ্বীপে ছুটিতে জড়িত হন।

তবে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে বেন স্বীকার করেছেন যে তারা আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হওয়ায় তারা ‘তাদের সম্পর্ক বাঁচাতে লড়াই করছেন’।

এই সপ্তাহে, বন্ধুরা নিশ্চিত করেছে সূর্য যে এই জুটি আলাদা করেছে অর্থের ঝামেলার পরে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

এক বন্ধু প্রকাশনায় বলেছিলেন: ‘বেন তার স্ত্রী অ্যাবিকে ক্রিস্টিনার উদ্দেশ্যে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, কেবল এখন তার সাথে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।

‘এটি বিপরীতে অভিশাপের মতো। এটি অ্যাবির জন্য কর্মের মতো হবে, বেন তাকে ছেড়ে চলে গেলে তিনি খুব মন খারাপ করেছিলেন। এ যেন সে তার কৌতুক পেয়েছে। ‘

এখানে মেলঅনলাইন ক্রিস্টিনা রিহানফ এবং বেন কোহেন বিভক্ত হতে চলেছে এমন সমস্ত লক্ষণগুলি একবার দেখে নিয়েছে …

বৃহস্পতিবার এটি প্রকাশিত হয়েছে, ক্রিস্টিনা রিহানফ এবং বেন কোহেন 12 বছর পরে বিভক্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে

ইনস্টাগ্রাম পোস্ট

এই জুটি গত নভেম্বরে একটি united ক্যবদ্ধ ফ্রন্টে উপস্থিত হয়েছিল যখন ক্রিস্টিনা একটি ব্ল্যাক টাই ইভেন্টে অ্যাবির সাথে তার বিয়ে থেকে বেনের দুই বড় মেয়ের সাথে একটি মিষ্টি স্ন্যাপ ভাগ করে নিয়েছিল।

এদিকে, গত আগস্ট থেকে তিনি তার গ্রিডে বেনের সাথে একটি স্ন্যাপ ভাগ করেননি যখন এই দম্পতি তাদের কন্যাকে একটি নৃত্য প্রতিযোগিতায় পোজ দিয়েছেন।

বেন সর্বশেষ 2023 সালের নভেম্বরে ক্রিস্টিনার সাথে একটি ছবি ভাগ করেছিলেন, যখন তারা একসাথে একটি রাগবি ডিনারে অংশ নিয়েছিলেন।

ক্রিস্টিনার আইনী দুর্দশা

বেন প্রকাশ করেছেন যে ক্রিস্টিনার সাথে তাঁর সম্পর্কটি পাথরগুলিতে আঘাত করেছিল যখন তিনি তার পক্ষে আদালতে হাজির হওয়ার পরে তিনি 2024 সালের সেপ্টেম্বরে বীমা ছাড়াই 30,000 ডলার অডি কিউ 3 চালানোর জন্য ড্রাইভিং নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হওয়ার পরে।

ক্রিস্টিনা তার লাইসেন্সে 12 পয়েন্ট অর্জনের জন্য ড্রাইভিং নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হয়ে বেনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কারণে একটি বড় আকারের ধূসর কার্ডিগানে বান্ডিল করেছিলেন।

তিনি বীমা ছাড়াই গাড়ি চালানোর জন্য তার সাজার আবেদন করতে আদালতে গিয়েছিলেন, বেন তার সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়ে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি আভিভা কর্তৃক £ 7,500 উদ্ধৃত করার পরে সস্তা বীমা সন্ধান করছেন।

বেন সর্বশেষ 2023 সালের নভেম্বরে ক্রিস্টিনার সাথে একটি ছবি ভাগ করেছিলেন, যখন তারা একসাথে একটি রাগবি ডিনারে অংশ নিয়েছিলেন (চিত্রযুক্ত)

আপিল শুনানির সময়, বেন তার বীমা সংস্থার কাছ থেকে একটি পাঠ্য বার্তা উপেক্ষা করার বিষয়টি স্বীকার করেছিলেন, কারণ তার সঙ্গী শুনানি জুড়ে কাঁদতে থাকে।

বেন বলেছিলেন: ‘আমি প্রতিদিন উঠি এবং আমি আমার গাড়ি এবং আমার বাড়ি এবং আমার সম্পর্ক হারাতে – সবকিছু হারাতে না পারার লড়াই করি। আমি খুব ওভারড্রন করছি। ‘

তার এবং রিহানফের সম্পর্কের স্ট্রেনগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি বলেছিলেন: ‘আমরা এখনও একসাথে থাকি। আমরা এটি আর্থিকভাবে আছি।

‘আমরা একসাথে ব্যবসায়ে আছি তাই সমস্যাটি হ’ল আমরা কোভিডের আগে ব্যবসাটি খুলেছি এবং আমরা এর সবচেয়ে খারাপ তীব্রতা পেয়েছি এবং সত্যই সত্যই এটি আমার পক্ষে মোকাবেলা করার জন্য আরও একটি সমস্যা।

‘আমি ক্রেডিট কার্ড পেয়েছি যা ওভারড্রন করা হয়। আমি উভয় অ্যাকাউন্টে ওভারড্রন করছি। কোভিডের কারণে আমরা একটি ব্যবসায়িক debt ণ পেয়েছি। এটা অন্য সমস্যা। ‘

Kristina sobbed throughout the hearing and had to leave the court room holding her hands over her mouth because she felt sick.

কোহেন নিশ্চিত করেছেন যে তিনি এই দম্পতির গাড়িগুলির জন্য বীমা সস করার জন্য একমাত্র দায়বদ্ধ ছিলেন।

বিচারক বলেছিলেন যে রিহানফকে গাড়ি চালানোর আগে নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল।

2024 সালের সেপ্টেম্বরে ফিরে বেন স্বীকার করেছেন যে তারা আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হওয়ায় তারা ‘তাদের সম্পর্ক বাঁচাতে লড়াই করছেন’

তার এবং রিহানফের সম্পর্কের স্ট্রেনগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি বলেছিলেন: ‘আমরা এখনও একসাথে থাকি। আমরা এটি আর্থিকভাবে আছি (2013 সালে কঠোরভাবে চিত্রিত)

অর্থ ঝামেলা

দম্পতি অর্থ সংগ্রামের মাঝে দম্পতি তাদের ১.7575 মিলিয়ন ডলার বাড়ি রাখার পরে গত বছর ক্র্যাকস দেখাতে শুরু করেছিল, যা অক্টোবরে আদালতে বলেছিল যে তাদের সম্পর্কের উপর চাপ চাপিয়ে দিয়েছে।

নর্থহ্যাম্পটনশায়ারের পাঁচ শয়নকক্ষের বাড়িটি, যা ২০১ 2016 সালে কেনা হয়েছিল, অক্টোবরে £ 1,750,000 ডলারে বিক্রি করার জন্য রাখা হয়েছিল।

এই জুটি একসাথে বেশ কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার পরে তাদের কিছু আর্থিক অসুবিধা উদ্ধার করার জন্য হাউস বিক্রয় একটি বিড বলে মনে হয়েছিল।

এই জুটি যোগ স্টুডিওর জন্য অ্যাকাউন্ট জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ার পরে আরও সম্ভাব্য আইনী লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছিল যা প্রায় 500,000 ডলার লাল রঙের মধ্যে ডুবে গেছে।

২০২০ সালে কোভিড মহামারী অনুসরণ করে তাদের অর্থের ঝামেলাগুলি তার মাথা ফিরতে শুরু করে, যা তাদের ফিটনেস এবং নর্থহ্যাম্পটনের সু যোগ নামে পরিচিত স্টুডিওকে প্রভাবিত করেছিল।

সংস্থাগুলির হাউস রেকর্ডগুলি দেখায় যে সু যোগ গ্রুপ লিমিটেড রেডে £ 488,470 ছিল 31 জুলাই, 2022 -এ শেষ হওয়া বছরের জন্য তার সর্বশেষ জমা দেওয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে।

সু যোগ গ্রুপটি জুন 2017 সালে ক্রিস্টিনা এবং কোহেন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে পেশাদার নৃত্যশিল্পী পরিচালক হিসাবে পদত্যাগ করেছিলেন এবং 2022 সালের সেপ্টেম্বরে তার 50 শতাংশ শেয়ারহোল্ডিংকে তার ফিনান্সে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

স্টুডিওর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে যে এটি যোগ, পাইলেটস, নৃত্য, সাইক্লিং, স্পিন, এইচআইআইটি এবং ধ্যান সহ এক বছরে £ 690 এর সদস্যতার জন্য, বা 120 ডলারে দশটি শ্রেণির বেতন-হিসাবে-আপনি-যেতে-হারের সাথে ‘সামগ্রিক’ ক্লাস সরবরাহ করে।

এর debts ণগুলিতে বেসপোক বলরুম লিমিটেড নামে একটি সংস্থা কর্তৃক সু যোগ গ্রুপে তৈরি একটি অসামান্য £ 190,000 loan ণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আমেরিকান নাগরিক হিসাবে তালিকাভুক্ত রাশিয়ান বংশোদ্ভূত ক্রিস্টিনার মালিকানাধীন 50 শতাংশ।

সংস্থাটি ২ December ডিসেম্বর, ২০২২ এ বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার তালিকাভুক্ত হয়েছিল, তবে এই পদক্ষেপটি নয় দিন পরে স্থগিত করা হয়েছিল এবং ২৮ শে এপ্রিল, ২০২৩ এ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

রেকর্ডগুলি আরও প্রমাণ করে যে সু গ্রিনস লিমিটেড নামে একটি খাদ্য পরিষেবা সংস্থা যা সু যোগ গ্রুপ লিমিটেডের মালিকানাধীন 100 শতাংশ কার্যকরভাবে রেডে কার্যকরভাবে £ 6,633 ছিল, ভবিষ্যতের দায়গুলি বিবেচনা করে, 31 জুলাই, 2020 -এ শেষ হওয়া সময়কালের শেষ অ্যাকাউন্টগুলিতে।

২০২১ সালের জুলাই মাসে শেষ হওয়া বছরের জন্য সংস্থার অ্যাকাউন্টগুলি এখনও দায়ের করা হয়নি এবং এখন প্রায় 29 মাসেরও বেশি সময়সীমা রয়েছে।

সু পার্পল মাউন্টেন লিমিটেড নামে আরেকটি সংস্থা যা সু যোগ গ্রুপের মালিকানাধীন, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে কখনও কখনও অ্যাকাউন্ট ফাইল না করে একটি স্বেচ্ছাসেবী ধর্মঘট দ্বারা দ্রবীভূত হয়েছিল।

সু গ্রুপ লিমিটেড নামে একটি চতুর্থ সংস্থা যা অর্ধেক কোহেনের মালিকানাধীন এবং অর্ধেক আরও তিনজনের মালিকানাধীন ছিল একই তারিখে স্বেচ্ছায় সংঘবদ্ধ এবং স্বেচ্ছায় আঘাত করা হয়েছিল।

সংস্থা হাউস রেকর্ডস অনুসারে, রিহানফের মালিকানাধীন 100 শতাংশ যোগা ওয়েলবাইং নামে একটি পঞ্চম সংস্থা রেডে 5,041 ডলার ছিল।

2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে বেন প্রকাশ করেছিলেন এই জুটিটি ‘গোপনে বিবাহ’ করার পরিকল্পনা করেছিল এবং বলেছিল যে তাঁর বাগদত্ত ক্রিস্টিনার সাথে তাঁর সম্পর্ক ‘ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কঠিন সময়’ দ্বারা ‘শক্তিশালী’ হয়েছে (2023 জুলাইতে চিত্রিত)

বিবাহের পরিকল্পনা বিলম্বিত

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বেন প্রকাশ করেছিলেন এই জুটিটি ‘গোপনে বিবাহ’ করার পরিকল্পনা করেছিল এবং বলেছিল যে তাঁর বাগদত্তা ক্রিস্টিনার সাথে তাঁর সম্পর্ক তাদের বিয়ের আগে ‘ব্যবসায়ের কঠিন সময়’ দ্বারা ‘শক্তিশালী’ হয়েছে।

তিনি বলেছিলেন হ্যালো! ম্যাগাজিন: ‘গত নয় বছর ধরে আমরা রিংগার দিয়ে এসেছি।

‘ব্যবসায়ের কঠিন সময়ে একে অপরকে সমর্থন করা একটি সম্পর্কের চূড়ান্ত পরীক্ষা।

‘আমি তার বিকাশ দেখেছি, তার থেকে একজন ব্যবসায়ী হিসাবে বেড়ে ওঠা পর্যন্ত তার মায়ের হয়ে উঠেছে এবং এটি আমাদের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করেছে।’

তারা ম্যাগাজিনকে বলেছিল যে তারা তাদের কন্যা এবং বেনের যমজ কন্যাদের সাথে দু’জনের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে, দু’জনেই তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রী অ্যাবি ব্লেইনি কোহেনের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন – ব্রাইডসমেডস হিসাবে কাজ করছেন।

ক্রিস্টিনা বলেছিলেন: ‘তিনি ইতিমধ্যে আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি কী পরবেন। তিনি আমাকে বলেন, ‘আমি এই ধরণের পোশাক চাই, মমি, আপনার মতো দীর্ঘ ট্রেন সহ,’ তিনি আমাকে বলেন। তিনি অবশ্যই তার নিজের মন জানেন। ‘

তার কথা বলছি জেরেমি ভাইন বেনে উপস্থিত হওয়ার সময় লো-কী বিয়ের জন্য চালক পরে তার সুর পরিবর্তন করে।

যাইহোক, জেরেমি ভাইন বেনের উপস্থিতির সময় নিম্ন-মূল বিবাহের জন্য তাঁর চালচলনের বিষয়ে কথা বলার পরে তার সুরটি পরিবর্তন করা হয়েছিল (2024 এপ্রিল এপ্রিল চিত্রিত)

হোস্ট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘বেন, আমাকে অবশ্যই আপনাকে প্রেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হবে কারণ আপনি শীঘ্রই বিয়ে করছেন, আপনি না। আপনি কিছু সময়ের জন্য কঠোরভাবে কিংবদন্তি ক্রিস্টিনার সাথে জড়িত ছিলেন। ‘

‘হ্যাঁ, ক্রিস্টিনা – না, আমরা নই, আমরা এখনও বিয়ে করব না। আপনারা ছেলেদের কথা শুনছেন (স্টুডিওতে), এই মুহুর্তে বিশ্বে এটি অনেক কিছু চলছে, ‘ক্রীড়াবিদ তাত্ক্ষণিকভাবে উত্তর দিলেন।

‘আপনি জানেন, আজকের বিশ্বে ব্যবসা করা সত্যিই শক্ত। আমাদের কেবল ব্রেক্সিটের সাথেই ডিল করতে হবে না, আমরা কোভিড এবং সমস্ত লকডাউন এবং তিনটি যুদ্ধ এবং একটি মন্দায় গিয়েছি।

সুতরাং আমরা আমাদের ব্যবসায়টি বাছাই করব এবং সেদিকে মনোনিবেশ করব এবং তারপরে একবার জিনিসগুলি কিছুটা বাড়িয়ে তুললে আমরা সম্ভবত এটি গোপনে কোথাও করার বিষয়ে ভাবতে পারি, ‘তিনি যোগ করেছেন।