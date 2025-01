ফেডারেল সম্পদ রিও গ্র্যান্ডে ডো সুলের হাইওয়েতে কাজ পুনরুদ্ধারের গ্যারান্টি দেয়

গত বছরের মে মাসে রাষ্ট্রপতি লুলার স্বাক্ষরিত পরিপূরক আইন 206, রিও গ্র্যান্ডে ডো সুলে 2024 সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হাইওয়েগুলির পুনরুদ্ধার প্রকল্পগুলির চুক্তির অনুমতি দেবে৷ আইন, যা গত বছর জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে ইউনিয়নের সাথে তিন বছরের জন্য রাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধ স্থগিত করে, এটি নির্ধারণ করে যে ঋণের 36টি কিস্তির সাথে সংশ্লিষ্ট পরিমাণটি অবশ্যই স্বীকৃত বিপর্যয় পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পদক্ষেপগুলিতে প্রয়োগ করা উচিত। ন্যাশনাল সিভিল ডিফেন্স।







ছবি: প্রকাশ / Porto Alegre 24 ঘন্টা

ঋণ সাসপেনশন রিও গ্রান্ডে প্ল্যান ফান্ড (FUNRIGS) তৈরির অনুমতি দেয়, যা রিও গ্রান্ডে প্ল্যান, রিও গ্রান্ডে ডো সুলের সরকারের পুনর্গঠন এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণ করে। এই তহবিলের মাধ্যমে, জলবায়ু ইভেন্টের ফলে ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সম্পদ সংগ্রহ করা হয়। পাওলো পিমেন্টার মতে, যিনি পুনর্গঠন মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এই হাইওয়ে পুনরুদ্ধার প্রকল্পগুলির চুক্তি এই তহবিলের সংস্থানগুলি ব্যবহার করে সম্ভব, যা ফেডারেল সরকার দ্বারা অর্থায়ন করা হয়।

“FUNRIGS তৈরি করা রিও গ্রান্ডে দো সুলের পুনর্গঠনে একটি জলাধার চিহ্নিত করে, বিশেষ করে চরম আবহাওয়ার ঘটনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়। এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, ফেডারেল সরকারের ঋণ স্থগিতাদেশ দ্বারা সম্ভব হয়েছে, আমাদের হাইওয়ে পুনরুদ্ধারের গ্যারান্টির ভিত্তি। রিও গ্রান্ডে দো সুল পুনর্নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রপতি লুলার প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ, রাজ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ফেরত দিতে এবং জনসংখ্যাকে আরও বেশি নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার মান প্রদানের জন্য একটি চটপটে এবং কৌশলগত উপায়ে সংস্থানগুলি ক্যাপচার করা এবং পরিচালনা করা সম্ভব।“

প্রকল্পের চুক্তির বিজ্ঞপ্তি চলতি মাসের শেষের দিকে প্রকাশ করতে হবে। রিও গ্রান্ডে ডো সুলের হাউস অফ গভর্নমেন্টের সমন্বয়কারী, মানেকো হাসানের জন্য, পরিপূরক আইনে স্বাক্ষর করা রিও গ্র্যান্ডে ডো সুলের পুনরুদ্ধারের জন্য ফেডারেল সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

“এই পরিমাপ, তিন বছরের জন্য ইউনিয়নের কাছে রাষ্ট্রের ঋণের অর্থ প্রদান স্থগিত করে, সম্পদগুলিকে জরুরী এবং কৌশলগত কর্মের দিকে পরিচালিত করার অনুমতি দেয়, যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হাইওয়ে পুনরুদ্ধার করা। প্রাক্তন মন্ত্রী পাওলো পিমেন্টার সহায়তায়, যিনি সেই সময়ে ফেডারেল সরকার দ্বারা তৈরি রাজ্য পুনর্গঠন বিভাগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এই উদ্যোগটি কেবল রাজ্যের উপর আর্থিক প্রভাব কমিয়ে দেয় না, তবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর পুনর্গঠনকেও ত্বরান্বিত করে, সরাসরি জনগণকে উপকৃত করে। রিও গ্র্যান্ডে ডো সুলের এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে বাড়িয়ে তুলছে“

FUNRIGS এর মাধ্যমে যে হাইওয়েগুলি পুনরুদ্ধার করা হবে তা হল:

সান্তা মারিয়া à নোভা পালমা থেকে RSC 287 এর ERS 149 জংশন

ERS 348 Dona Francisca à Agudo

ইআরএস 348 জংশন ইআরএস 149 সাও জোয়াও ডো পোলেসিন থেকে ডোনা ফ্রান্সিসকা

ERS 332 Anta Gorda দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ

সোলেদেডে ইআরএস 332 আন্তা গোর্দা

ERS 431 Bento Goncalves to Santa Bárbara (São Valentin do Sul)

ERS 444 Bento Goncalves/Monte Belo do Sul to Santa Tereza

ERS 448 Nova Roma do Sul to the Iron Bridge over the Rio da Antas

রিও দাস আন্তাস থেকে ফারুপিলহা পর্যন্ত ইআরএস 448 আয়রন ব্রিজ

ERS 452 Bom Princípio (ent. ERS 122) Caxias do Sul (ent. BR 116)

VRS 826 Feliz – Alto Feliz – Farroupilha (ent. ERS 122)

রোকা বিক্রয়ে ERS 129 Estrela

ইআরএস 437 থেকে ভিলা ফ্লোরেস কিমি 9+200 এন্টোনিও প্রাডো

আন্তোনিও প্রাডোতে ইআরএস 437 বি ভিলা ফ্লোরেস (9+200)

ERS 640 São Vicente do Sul to Rosário do Sul