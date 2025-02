ফেব্রুয়ারী 2025 ডিডাব্লুপি পিআইপি পরিবর্তনের মধ্যে সুবিধা এবং পেনশনের জন্য তারিখগুলি

বিশ্বজুড়ে আমাদের সাংবাদিকদের কাছ থেকে খবরের জন্য বিনামূল্যে সকালের শিরোনামের ইমেল পান আমাদের বিনামূল্যে সকালের শিরোনাম ইমেলগুলিতে সাইন আপ করুন আমাদের বিনামূল্যে সকালের শিরোনাম ইমেলগুলিতে সাইন আপ করুন

২০২৫ সালের দ্বিতীয় মাসে প্রবেশ করে, লক্ষ লক্ষ লোক পরিবারের ব্যয় কম রাখার উপায়গুলি সন্ধান করে চলেছে কারণ নতুন ব্যয়গুলি প্রতিটি কোণে অপেক্ষা করছে বলে মনে হচ্ছে। দেশীয় বিল, মুদি, বন্ধক এবং ভাড়াগুলি গত এক বছরে সমস্ত রেকর্ড উচ্চতায় রয়েছে, কারণ দেশটি জীবনযাত্রার সংকটের চলমান ব্যয়কে নেভিগেট করে।

চ্যান্সেলর রাহেল রিভসের এক বছরের শুরু ছিল, কারণ পাউন্ড পিছলে গেছে এবং সরকারী বন্ডগুলি নতুন উচ্চতায় আঘাত করেছিল। যাইহোক, মুদ্রাস্ফীতি ডিসেম্বরে কিছুটা কমে গেছে, এটি 2.5 শতাংশে নিয়ে এসেছিল, যখন অর্থনীতি সামান্য প্রবৃদ্ধিতে ফিরে আসে।

এই মিশ্র অর্থনৈতিক চিত্র সত্ত্বেও, প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত দেয় যে চ্যান্সেলর অসুস্থতা এবং অক্ষমতা সুবিধার জন্য আরও কাটতে চাইছেন, ইতিমধ্যে saving 3 বিলিয়ন ডলারের উপরে সঞ্চয় করার জন্য পেনসিল করা হয়েছে। ডিডাব্লুপি বসন্তে কল্যাণ ব্যবস্থায় তার পরিকল্পিত সংস্কারের রূপরেখার একটি কাগজ প্রকাশ করবে।

এদিকে, কয়েক মিলিয়ন নিম্ন-আয়ের পরিবারের সর্বশেষ পরিসংখ্যানগুলি যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি নির্লজ্জ চিত্র আঁকছে। জোসেফ রাউন্ট্রি ফাউন্ডেশনের সর্বশেষ গবেষণায় দেখা গেছে যে যুক্তরাজ্যের ৫ জনের মধ্যে ১ জনেরও বেশি লোক ২০২২/২৩ সালে দারিদ্র্যে বাস করছিল – প্রায় ১৪.৩ মিলিয়ন মানুষ।

এদিকে, হাজার হাজার পেনশনার এখনও শীতল আবহাওয়ার সুবিধাটি কাটাতে শ্রমের পছন্দের পরে তাদের £ 200-300 শীতের জ্বালানী প্রদানের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। ডিসেম্বরে, স্বাধীন প্রকাশিত হয়েছে যে ডিডাব্লুপি -র উপর বর্ধিত চাপ মানে অনেকে 100 দিনেরও বেশি সময় ধরে বিলম্বের মুখোমুখি হয়েছিল।

এই চ্যালেঞ্জিং অর্থনৈতিক পটভূমির বিপরীতে, এই ফেব্রুয়ারিতে পরিবারের জন্য উপলব্ধ আর্থিক সহায়তার একটি ওভারভিউ এখানে এবং সুবিধাগুলি প্রাপকদের সন্ধানের জন্য মূল তারিখগুলি:

ফেব্রুয়ারিতে বেনিফিট পেমেন্টের তারিখ

কোনও ব্যাংক ছুটি না থাকায় ফেব্রুয়ারিতে বেনিফিট পেমেন্টগুলি স্বাভাবিক হিসাবে চলে যাবে। এর মধ্যে রয়েছে:

ইউনিভার্সাল ক্রেডিট

রাজ্য পেনশন

পেনশন ক্রেডিট

শিশু সুবিধা

প্রতিবন্ধী জীবনযাত্রার ভাতা

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রদান (পিআইপি)

উপস্থিতি ভাতা

কেয়ারারের ভাতা

কর্মসংস্থান সহায়তা ভাতা

আয় সহায়তা

জবসিকার ভাতা

কীভাবে এবং কখন রাষ্ট্রীয় সুবিধা প্রদান করা হয় সে সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, সরকারের ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিডাব্লুপি ২০২26 সালের জানুয়ারির মধ্যে সর্বজনীন credit ণের জন্য সমস্ত ‘উত্তরাধিকার সুবিধা’ এর অভিবাসন সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়েছে। যারা ট্যাক্স ক্রেডিট, আয় সহায়তা, চাকরিচিকিত্সকের ভাতা এবং আবাসন বেনিফিট গ্রহণকারীরা ইতিমধ্যে ইউনিভার্সাল credit ণের দিকে যাওয়ার বিষয়ে একটি নোটিশ পাওয়া উচিত ছিল। যারা কেবলমাত্র কর্মসংস্থান সহায়তা ভাতা দাবি করছেন বা আবাসন সুবিধার সাথে, 2025 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এর মতো একটি নোটিশ গ্রহণ করা উচিত।

বিভাগটিও নিশ্চিত করেছে যে অসুস্থতা এবং অক্ষমতা সুবিধার জন্য পরিকল্পিত সংস্কারে 2025 সালে বসন্তে একটি পরামর্শ চালু করা হবে। মন্ত্রী লিজ কেন্ডাল বলেছেন যে এই পরিবর্তনগুলি “সিস্টেমটি আরও ভাল সমর্থনকারী লোকদের নিশ্চিত করার জন্য” ডিজাইন করা হবে, যদিও প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ট্রেজারি বড় ব্যয় কাটাতে চাইছে।

এই বছর অনুশীলনে নীতিমালার একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে প্রায় 23 বিলিয়ন ডলার সুবিধাগুলি এক বছরে দাবী করে – তারা একটি সহায়ক ক্যালকুলেটর অফার আপনি কী অধিকারী হতে পারেন তা নিয়ে কাজ করার জন্য।

ফেব্রুয়ারিতে পেনশন প্রদানের তারিখ

বেসিক স্টেট পেনশনটি সরাসরি কীভাবে বেনিফিট প্রদান করা হয় তার অনুরূপ ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে প্রদান করা হয়। এটি আপনার জাতীয় বীমা (এনআই) সংখ্যার শেষ দুটি অঙ্কের সাথে সম্পর্কিত সঠিক দিনটির সাথে প্রতি চার সপ্তাহে সাধারণত প্রদান করা হয়।

এখানে যখন আপনাকে এই সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অর্থ প্রদান করা উচিত:

00 থেকে 19: সোমবার

20 থেকে 39: মঙ্গলবার

40 থেকে 59: বুধবার

60 থেকে 79: বৃহস্পতিবার

80 থেকে 99: শুক্রবার

গৃহস্থালী সমর্থন তহবিল

গৃহস্থালী সমর্থন তহবিল (এইচএসএফ) তাদের অঞ্চলের দুর্বল পরিবারগুলিকে সমর্থন করার জন্য সমস্ত স্থানীয় কাউন্সিলকে অর্থায়ন করা হয়। কাউন্সিলগুলি তহবিল বরাদ্দ করতে নিখরচায় তবে তারা সবচেয়ে ভাল বলে মনে করে।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ নগদ অনুদান, সুপারমার্কেট ভাউচার বা শক্তি বিল সহায়তা সরবরাহ করেছেন। বেশ কয়েকটি স্থানীয় কাউন্সিল এমনকি পেনশনারদের জন্য শীতকালীন জ্বালানী প্রদানের ‘প্রতিস্থাপন’ করার জন্য স্কিম চালু করেছে। কী সহায়তা পাওয়া যায় তা জানতে আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে যান।

আগস্টে, লেবার নিশ্চিত করেছে যে তারা 30 সেপ্টেম্বরের শেষ তারিখের বাইরে আরও ছয় মাস ধরে রক্ষণশীল-নির্মিত স্কিমটি প্রসারিত করবে। এর অর্থ এটি এখন 2025 সালের মার্চ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া উচিত।

উপলভ্য সহায়তার জন্য দ্রুত গাইডের জন্য, শেষ আসবাব দারিদ্র্য দাতব্য একটি প্রস্তাব দেয় সহায়ক সহায়তা সন্ধানকারী সরঞ্জাম।

অন্যান্য সহায়তা উপলব্ধ

বাজেট অগ্রিম loans ণ

জরুরী credit ণের জন্য যারা জরুরি অর্থের অভাবের মুখোমুখি হন তাদের জন্য সরকার একটি ‘বাজেট অগ্রিম loan ণ’ সরবরাহ করে। Loan ণের সর্বোচ্চ দুই বছরের পরিশোধের সময়কাল রয়েছে।

এই loans ণগুলি সুদমুক্ত এবং সর্বজনীন credit ণ অর্থ প্রদান থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে নেওয়া হয়। আপনি আপের একটি ‘অগ্রিম’ ধার নিতে পারেন:

আপনি যদি অবিবাহিত হন £ 348

আপনি যদি কোনও দম্পতির অংশ হন তবে 464 ডলার

আপনার যদি সন্তান থাকে £ 812

অক্টোবরে শ্রম বাজেটের পরে, ডিডাব্লুপি বাজেটের অগ্রিম loans ণ সহ loans ণ এবং debts ণ পরিশোধের জন্য বেনিফিট পেমেন্ট থেকে যে পরিমাণ পরিমাণ হ্রাস করতে পারে তার উপর একটি নতুন ক্যাপ চালু করা হয়েছে।

২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট থেকে ছাড়গুলি স্ট্যান্ডার্ড ভাতার 15 শতাংশে আটকানো হবে, 25 শতাংশ থেকে কম।

দাতব্য অনুদান

আপনি যদি আর্থিকভাবে লড়াই করে যাচ্ছেন তবে আপনি নির্দিষ্ট দাতব্য অনুদানের জন্য যোগ্য হতে পারেন। আপনার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিস্তৃত অনুদান রয়েছে।

তবে, এই অনুদানগুলি সাধারণত আপনাকে নির্দিষ্ট মানদণ্ডগুলি পূরণ করতে হবে এবং কেবল সীমিত তহবিল সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

দাতব্য অনুদান যারা অক্ষম বা অসুস্থ, যত্নশীল, শোকাহত, বেকার, শিক্ষার্থী – এবং আরও অনেকের জন্য উপলব্ধ। দাতব্য যা আপনার জন্য উপলব্ধ হতে পারে।

শক্তি সরবরাহকারী সহায়তা

বেশ কয়েকটি শক্তি সরবরাহকারী তাদের শক্তি বিলের সাথে লড়াই করে তাদের জন্য সহায়তা দেয়। এর মধ্যে স্কটিশ পাওয়ার, ইডিএফ, ই.ওন এবং অক্টোপাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনি যোগ্য কিনা তা জানতে আপনার শক্তি সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ করার উপযুক্ত।

ব্রিটিশ গ্যাস £ 2,000 অবধি অনুদানও দেয় । You will need to meet specific criteria to be eligible, and can ।

কাউন্সিল ট্যাক্স হ্রাস

আপনি যদি কিছু মানদণ্ড পূরণ করেন বা নির্দিষ্ট সুবিধাগুলিতে থাকেন তবে আপনি আপনার কাউন্সিল ট্যাক্স ছাড়ের জন্য 100 শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের জন্য আবেদন করতে সক্ষম হতে পারেন।

আপনার স্থানীয় কাউন্সিল এখনও আপনাকে একটি বিচক্ষণতা হ্রাসের প্রস্তাব দিতে সক্ষম হতে পারে যদি আপনি প্রদর্শন করতে সক্ষম হন যে আপনি গুরুতর কষ্টের মুখোমুখি হচ্ছেন এবং আপনার কাউন্সিল ট্যাক্স প্রদান করতে পারবেন না।

কাউন্সিল ট্যাক্স হ্রাসের জন্য আবেদন করার জন্য, আপনি আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সরকারের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

যোগ্যতা অর্জনের জন্য, বিল প্রদানকারীকে অবশ্যই উচ্চ শক্তি ব্যয় সহ স্বল্প আয়ের উপর থাকতে হবে বা পেনশন credit ণের গ্যারান্টি credit ণ উপাদান পেতে হবে।

30 ঘন্টা অবধি বিনামূল্যে শিশু যত্ন

যুক্তরাজ্যের সমস্ত কর্মজীবী ​​পিতামাতারা বর্তমানে 3 থেকে 4 বছর বয়সী শিশুদের জন্য 30 ঘন্টা ফ্রি চাইল্ড কেয়ারের অধিকারী। 1 এপ্রিল থেকে, এই এনটাইটেলমেন্টটি 2 বছর বয়সের বাচ্চাদের জন্য 15 ঘন্টা বিনামূল্যে চাইল্ড কেয়ার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত হয়েছে।

1 সেপ্টেম্বর থেকে নয় মাস বয়স থেকে সমস্ত শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এটি আবার প্রসারিত হয়েছিল।

আপনাকে অবশ্যই অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের মেয়াদে সময়মতো প্রতি তিন মাসে আপনার যোগ্যতা পুনরায় নিশ্চিত করতে হবে। কর্মরত পিতামাতারাও করমুক্ত শিশু যত্নের জন্য আবেদন করতে পারেন, প্রতি বছর আপনি প্রতি বছর সর্বোচ্চ £ 500 ডলার পর্যন্ত প্রতি 80p এর জন্য 20p ফিরিয়ে দেয়।

2025 সালের সেপ্টেম্বরে আগত ফ্রি চাইল্ড কেয়ারের চূড়ান্ত সম্প্রসারণ, পাঁচ বছরের কম বয়সী সমস্ত শিশুদের 30 ঘন্টা যোগ্য দেখতে পাবে।

উপকারের হারগুলি কি শীঘ্রই বাড়বে?

চ্যান্সেলরের বাজেটের ঘোষণার পরে, এটি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে সমস্ত সুবিধাগুলি ১.7 শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হবে, সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালের মুদ্রাস্ফীতি চিত্রের সাথে মিলে।

যদিও এটি অস্বাভাবিক নয়, প্রচারকরা শ্রমকে কিছুটা উচ্চতর বৃদ্ধি বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আগের মাসগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি বেশি ছিল, জানুয়ারিতে 4 শতাংশ থেকে শুরু হয়েছিল এবং অক্টোবর থেকে আবার 2 শতাংশের উপরে উঠেছিল।

ইউনিভার্সাল ক্রেডিট, পিআইপি, ডিএলএ, উপস্থিতি ভাতা, কেয়ারারের ভাতা, ইএসএ এবং আরও অনেক কিছু সহ সমস্ত কর্ম-বয়সের সুবিধার ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি প্রযোজ্য।

ট্রিপল লকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, রাষ্ট্রীয় পেনশনটি ৪.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে – বছরে £ 472 বেশি – 2024 সালে মজুরি বৃদ্ধির সাথে মিলে যায়।

উভয় বৃদ্ধি 2025 সালের এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে।

ওএফজেমের জ্বালানী মূল্য ক্যাপটি জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসে 1,717 ডলার থেকে বেড়ে 1,738 ডলারে দাঁড়িয়েছে – এটি 1.2 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শীতের আবহাওয়া কামড়াতে থাকায় এর অর্থ বেশিরভাগ পরিবারের জন্য উচ্চতর বিলের অর্থ হবে।

The rise is the second consecutive increase, with a massive 10 per cent spike in October. বিশ্লেষকরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এপ্রিলে আরও 3 থেকে 5 শতাংশ বৃদ্ধি আসবে। একই সময়ে আরও বেশ কয়েকটি বিল বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

শক্তি মূল্য ক্যাপ হ’ল সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি সরবরাহকারীরা যদি আপনি কোনও স্ট্যান্ডার্ড ভেরিয়েবল শুল্কে থাকেন তবে প্রতিটি ইউনিটের জন্য আপনাকে চার্জ করতে পারে। এর মধ্যে বেশিরভাগ পরিবার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি একটি গড় বাড়ির বার্ষিক বিল হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

দামের পরিবর্তন হ’ল পাইকারি শক্তির ব্যয়ের প্রতিফলন – শক্তি সংস্থাগুলি তাদের বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের জন্য সরবরাহ করার আগে তাদের বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি প্রদান করে।

