বিওয়াইডি ইউরোপে দ্বিতীয় আইনে প্রবেশ করেছে, এসইউভি সহ যা কম বেশি হতে চায় মোটর – অভিনবত্ব

পর্তুগালে আত্মপ্রকাশের প্রায় দেড় বছর পরে, বিওয়াইডি বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে, মূলত বৈদ্যুতিক গতিশীলতা সমাধানগুলিতে বাজি ধরেছে, তবে এখনও বিদ্যুতায়িত প্রোপেল্যান্ট গ্রুপগুলি বাতিল করে নি। বছরের এই শুরুতে এই সংবাদটি অবশ্যই এসইউভি বডি সহ একটি 100% বৈদ্যুতিক গাড়ি, যা ইতিমধ্যে জানুয়ারীর প্রথম দিকে ব্রাসেলস রুমের সময় উঁকি দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং এখন মাদ্রিদে, শেষ থেকে শেষ অবধি পরিচিত ছিল, এটি দামের প্রকাশ: বেস সংস্করণটি 29,990 € দ্বারা প্রস্তাবিত €

বাইডি অ্যাটো 2 ই-প্ল্যাটফর্ম 3 এর উপর নির্ভর করে।0যা একটি ব্লেড ব্যাটারি ব্যবহার করে, যা এর নামটি ow ণী যে কোষগুলি ব্লেডগুলিতে সাজানো হয়, সেটটি একটি সুরক্ষা উপাদান হিসাবে কাজ করে (পেরেক অনুপ্রবেশ পরীক্ষা পাস করেছে), এবং আমি কোবাল্টের উপলক্ষে আয়রন এবং লিথিয়াম ব্যবহার করি এই সত্যটি, যা তাপ স্থায়িত্বকে উত্সাহ দেয়। সোমার, গাড়িতে একটি সংহত বোমা রয়েছে, যা পরিবেশের অবশিষ্ট তাপ, ইঞ্জিন, কেবিন এবং এমনকি ব্যাটারিগুলির সুবিধা গ্রহণ করে।

এছাড়াও, অ্যাটো 2 সিটিবি নির্মাণের সাথে উপস্থিত হয় (শরীর থেকে কোষইংরেজিতে), যেখানে পাওয়ার উত্সটি গাড়ির বডি ওয়ার্কের একটি কাঠামোগত উপাদান। যারা এই নতুন এসইউভিতে প্রবেশ করেন, যেমনটি ঘটে যায়, উদাহরণস্বরূপ, বাইডি সিল দিয়ে, ধাতব প্ল্যাটফর্মের পরিবর্তে ব্যাটারির উপরে পা pour ালুন। এটি আপনাকে স্থান বাঁচাতে, যানটিকে আরও স্থিতিশীলতা দিতে এবং সুরক্ষা বাড়াতে দেয়, ব্র্যান্ড, যা এই বিকল্পটি 32 শতাংশ দ্বারা টর্জনিয়াল দৃ ff ়তা বৃদ্ধি করে, আরও চটজলদি আচরণের প্রচার করে এবং মেঝেতে কম্পনকে 60 এরও বেশি দ্বারা হ্রাস করে একশো দ্বারা হ্রাস করে । এবং, একটি সংক্ষিপ্ত যোগাযোগে, তবে সমস্ত ধরণের স্ট্রোকের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এটি যে কোনও পরিস্থিতিতে যে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে খাপ খায় তা লক্ষ্য করা সম্ভব হয়েছিল।

এসইউভি 4.31 মিটার দীর্ঘ (বিভাগের সি এর অ্যাটো 3 এর চেয়ে 14.5 সেমি কম), 1.83 মিটার প্রশস্ত এবং 1.67 মিটার উঁচু, তবে বোর্ডে স্থানগুলির মাধ্যমে পৃথক করে, একটি উদার 2.62 মিটার অ্যাক্সেল দূরত্বের জন্য ধন্যবাদ, এবং মসৃণ মেঝে ইউটিলিটি তরঙ্গকে তোলে শংসাপত্রগুলি সহ একটি পরিবারের বিকল্প হতে। লাগেজ 400 লিটার ব্যবস্থা করে এবং দ্বিতীয় সারির ভাঁজ সহ 1340 লিটার পর্যন্ত লোডের ক্ষমতাটি প্রসারিত করা সম্ভব।

কেবিন, যার মাধ্যমে এটি অ্যাক্সেস করা সম্ভব স্মার্টওয়াচ বা থেকে স্মার্টফোন – কেবল রিয়ারভিউ মিররটিতে ডিভাইসটিকে স্পর্শ করুন – এটি মার্জিত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ভাল মানের প্রকাশ করে এমন উপকরণগুলির দ্বারা ব্যবহারকে হাইলাইট করা হচ্ছে। There are no guitar ropes on the doors, such as Atto 3, but rather the attempt to propose a balanced and sober environment, without hiding the strong technological component: the 10.1 -inch rotary screen in Active and 12 versions of 12, 8 inch with নীচে শর্টকাটগুলি ব্যবহার করে বুস্ট সরঞ্জাম উপস্থিত রয়েছে, যা গ্রাহকের স্বাদে কাস্টমাইজড এবং পরিপাটি করা যায়। বিভিন্ন মেনুগুলিতে একই ঘটনা ঘটে, এটি সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করা সহজ করে তোলে। উল্লেখ করার জন্য সফ্টওয়্যার এটি স্পটিফাই, ইউটিউব, জুম এবং অ্যামাজন সংগীতের মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সমর্থন করে।

সুবিধার বিষয়ে, সমস্ত সংস্করণে বৈদ্যুতিক সমন্বয়গুলির সামনের আসন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং পার্কিংয়ের চালচলনগুলির সুবিধার্থে একটি 360 -ডিগ্রি দর্শন চেম্বার এখনও পাওয়া যায়, যা ব্র্যান্ডকে আন্ডারলাইন করে, প্রায়শই বিভাগগুলিতে বেশি দেখা যায়। উচ্চতর। প্রকৃতপক্ষে, এই ক্ষেত্রে, BYD আগ্রহের বিবৃতি দিতে কোনও সমস্যা নেই: এটি কমের জন্য আরও বেশি অফার দিতে চায়।

At the input level, active, there are 17-inch alloy wheels, headlights, rear lights and daytime led lights, panoramic power ceiling electrically adjustable, smart maximal control, NFC access through key, key card, key card, Smartphone or portable device, রিয়ার পার্কিং সেন্সর এবং চেম্বার, একটি 10.1 ইঞ্চি রোটারি স্পর্শকাতর স্ক্রিনিং সিস্টেম, ভেগান স্কিন গৃহসজ্জার সামগ্রী এবং ভি 2 এল কার্যকারিতা (যানবাহন থেকে লোড)। Boost adds heating the front seats and steering wheel, environmental lighting, electrically folding side mirrors, front parking sensors and a 360 degree chamber.

প্রাথমিকভাবে, অ্যাটো 2 বৈদ্যুতিন ইঞ্জিনের কেবলমাত্র একটি হ্রাস নিয়ে এসেছিল, 130 কিলোওয়াট (177hp), 290 এনএম টর্ক এবং ফ্রন্ট -হুইল ড্রাইভ, যা 45.12 কিলোওয়াট ব্যাটারি ব্যবহার করে, যা 312 কিলোমিটার চক্রের সক্ষম, যা শহুরে পরিবেশে সক্ষম, যা শহুরে পরিবেশে সক্ষম 460 কিলোমিটার অতিক্রম করতে পারে। কিস্তিতে, 0 থেকে 100 কিলোমিটার/ঘন্টা পর্যন্ত ত্বরণটি 7.9 সেকেন্ডে রয়েছে, সর্বোচ্চ 160 কিমি/ঘন্টা গতি সহ, তবে গাড়ির আচরণটি নির্বাচিত ড্রাইভিং মোডের উপর নির্ভর করবে। চারটি রয়েছে: ইকো, সাধারণ, খেলাধুলা এবং তুষার, যা যথাক্রমে দক্ষতা, দৈনিক ড্রাইভিং, এক্সিলারেটর প্রতিক্রিয়া এবং কম গ্রিপ সুরক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই মুহুর্তে এটি লক্ষ করা উচিত যে ইকো মোডেও এক্সিলারেটর পেডালটি শক্ত হলে পুরোপুরি প্রতিক্রিয়া জানায়।

লোডিং সরাসরি স্রোতে 65 কিলোওয়াটের শক্তিতে সম্পাদন করা যেতে পারে, যা 10% থেকে 80% পর্যন্ত যেতে 37 মিনিট প্রতিনিধিত্ব করে। একটি 11 কেডব্লিউ এসি থ্রি -ফেজ চার্জারটি স্ট্যান্ডার্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময় নেয় 100% পর্যন্ত লোড করে।