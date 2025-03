বেন অ্যাফ্লেক জেনিফার গার্নারের সাথে ‘আরও একটি সিনেমা’ তৈরি করতে চান যখন তারা ‘কাছাকাছি’ পেয়ে … ডেয়ারডেভিলের 22 বছর পরে

বেন অ্যাফ্লেক দীর্ঘকালীন পাল ম্যাট ড্যামনের সাথে চালাচ্ছেন এমন সংস্থা শিল্পী ইক্যুইটি সহ একটি প্রধান চলচ্চিত্র নির্মাতা।

এখন অস্কার-বিজয়ী তার প্রাক্তন স্ত্রী জেনিফার গার্নারকে একটি নতুন ছবিতে কাস্ট করতে চান, ডেইলিমেল ডটকম শিখেছে, কারণ তারা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ‘আরও কাছাকাছি’ পেয়েছে।

একটি সূত্র বলেছিল, ‘বেনের মাথায় অনেক ধারণা রয়েছে, তিনি মনে করেন যে তিনি কেবল তার সাথে কী করবেন তা তিনি জানেন।’

‘তিনি মনে করেন যে তার আসল প্রতিভাগুলি আলোকিত করা হয়নি এবং তিনি কেবল সেই প্রযোজক যিনি তাকে সঠিক উপাদান খুঁজে পেতে পারেন। তিনি নাটক এবং কৌতুক উভয়ই করতে পারেন তাই তিনি অনুভব করেন যে তার দক্ষতার জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ‘

অ্যাফ্লেক এবং গার্নার ইতিমধ্যে 2001 এর পার্ল হারবার এবং 2003 এর ডেয়ারডেভিলে ব্যয় করেছেন।

অ্যাফ্লেক তার এখন প্রাক্তন স্ত্রী জেনিফার লোপেজকে স্পাইডার ওম্যানের অবিরাম ও চুম্বন ছবিতে কাস্ট করার পরে এটি এসেছে। বেনও তার সংগীতের একজন প্রযোজক ছিলেন এটি এখন আমি …

অ্যাফ্লেক এবং লোপেজ তাদের ফিল্ম গিগলির সেটে দেখা করেছিলেন যা 2001 সালে চিত্রায়িত হয়েছিল তবে 2003 অবধি প্রকাশিত হয়নি।

আফ্লেক এবং ড্যামন, 2023 সালে অস্টিনের এসএক্সএসডাব্লুতে চিত্রিত, সংস্থাটি শিল্পীদের ইক্যুইটি চালান

গত বছর দ্বিতীয় স্ত্রী জেনিফার লোপেজের কাছ থেকে বিভক্ত হওয়ার পরে তিনি প্রাক্তন স্বামী বেন অ্যাফ্লেকের সাথে অনেক সময় ব্যয় করছেন।

এই সপ্তাহে ডেইলি মেইল ​​একচেটিয়াভাবে প্রকাশ করেছে যে দু’জনকে তাদের দু’জন বাচ্চা ফিন, 16, এবং 13 বছর বয়সী স্যাম লস অ্যাঞ্জেলেসে পেইন্টবলিং নিয়ে যাওয়ার সময় কোমলভাবে আলিঙ্গন করতে দেখা গেছে।

তাদের সবচেয়ে বড়, 19 বছর বয়সী ভায়োলেট ইয়েলে পড়াশোনা করে।

গার্নারকে 20 ফেব্রুয়ারি থেকে তার সাথে আবারও প্রেমিক জন মিলারের সাথে দেখা যায়নি।

এবং অ্যাফ্লেক, একজন প্রখ্যাত সিগারেট এবং ডোনাট আফিকোনাডো, এর পরিবর্তে এলএতে কঠোর প্রশিক্ষণ দেখা গেছে।

একটি বলার বিকাশে, ডেইলি মেইল ​​এখন শিখেছে যে গার্নার হ’ল বেনের সাথে ‘প্রেমে ফিরে আসার ভয়’।

এক দশক আগে এখন ৩ 37 বছর বয়সী, তাদের সন্তানদের আয়া, ক্রিস্টিন ওজৌনিয়ানের সাথে ঘুমানোর পরে গারনার এখনও 52 বছর বয়সী এই যুবকের সাথে ‘বিশ্বাসের সমস্যা’ রয়েছে।

“তিনি বেনকে ভালবাসেন তবে তিনি উদ্বিগ্ন যে তিনি তাকে আবারও চূর্ণ করবেন,” সূত্রটি বলেছে।

এখানে গার্নার এবং অ্যাফ্লেককে 2003 সালের মুভিতে ডেয়ারডেভিলে চুম্বন করতে দেখা গেছে

তাদের একসাথে প্রচুর অ্যাকশন দৃশ্য ছিল

‘তিনি আর একটি ভাঙা হৃদয় নিরাময় করতে চান না কারণ এটি কেবল খুব বেশি নাটক, এবং তিনি চান না যে তাদের বাচ্চারা তাদের বাবার সাথে খারাপ জায়গায় তাদের মায়ের দু’জনকে দেখতে পাবে।

‘তারা পুনরায় একত্রিত হলে এত কিছু ভুল হতে পারে।’

মার্চ 2016 এ, গার্নার বিশদ ভ্যানিটি ফেয়ার বেনের সাথে তার 10 বছরের বিয়ের পরে কীভাবে তার হৃদয় ‘কোমল’ ছিল।

যদিও আয়া নিয়ে বেনের রোম্যান্স তাদের বিয়ে শেষ করেনি, তবে এটি ‘আঘাত’ করেছে, তিনি বলেছিলেন।

জেনিফার এবং বেন, যাদের তিনটি সন্তান একসাথে রয়েছে – ভায়োলেট, সেরফিনা এবং স্যামুয়েল – জুন 2015 সালে বিভক্ত।

গার্নার আরও ভ্যানিটি ফেয়ারকে বলেছিলেন যে তিনি যতটা সম্ভব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।

‘এটি একটি বাস্তব বিবাহ ছিল,’ তিনি বলেছিলেন। ‘এটি ক্যামেরাগুলির জন্য ছিল না। এবং এটিতে থাকা আমার পক্ষে একটি বিশাল অগ্রাধিকার ছিল। এবং এটি কাজ করে না। ‘

তবে ডেয়ারডেভিল অভিনেত্রী মানুষকে বেনের প্রতি খুব বেশি কঠোর না হওয়ার জন্য বলেছিলেন। ‘আমার জন্য তাকে কাউকে ঘৃণা করার দরকার নেই। আমি তাকে ঘৃণা করি না। অবশ্যই আমাদের লোকটিকে মারতে হবে না, ‘তিনি বলেছিলেন।

‘চিন্তা করবেন না – বিয়ের সময় আমার চোখ প্রশস্ত ছিল। আমি নিজের যত্ন নিচ্ছি। ‘

তবে তার হৃদয় বিদারক স্পষ্ট ছিল।

‘আমি বিগ ফ্যাট মুভি তারকা বিয়ে করিনি; আমি তাকে বিয়ে করেছি, ‘তিনি বলেছিলেন। ‘এবং আমি ফিরে গিয়ে সেই সিদ্ধান্তটি রিমেক করব। আমি সৈকতটি তার কাছে ছুটে গেলাম, এবং আমি আবারও করব। আপনার কাছে এই তিনটি বাচ্চা থাকতে পারে না এবং আমাদের যা ছিল তা এতটাই।

‘সে আমার জীবনের ভালবাসা। আমি এ সম্পর্কে কি করতে যাচ্ছি? তিনি যে কোনও ঘরে সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তি, সবচেয়ে ক্যারিশম্যাটিক, সবচেয়ে উদার। সে কেবল একটি জটিল লোক। আমি সবসময় বলি, ‘যখন তার সূর্য আপনার উপর আলোকিত হয় তখন আপনি এটি অনুভব করেন।’ কিন্তু যখন সূর্য অন্য কোথাও জ্বলজ্বল করছে তখন ঠান্ডা। তিনি বেশ ছায়া ফেলতে পারেন। ‘

তবে তিনি যে ব্যক্তিটির সাথে তার বাকী জীবন কাটানোর আশা করেছিলেন সেটিকে তিনি চালু করতে যাচ্ছিলেন না।

‘Of course this is not what I imagined when I ran down the beach, but it is where I am,’ Jennifer confessed. ‘আমাদের এখনও একে অপরকে এর মধ্য দিয়ে যেতে সহায়তা করতে হবে।’

যতদূর এগিয়ে যাওয়া, তিনি বলেছিলেন যে তাকে এটি চালিয়ে যেতে হবে। ‘আমাকে খুশি করা বেনের কাজ নয়। মূল জিনিসটি হ’ল এই বাচ্চাগুলি – এবং আমরা তাদের জন্য যা আশা করি তার সাথে আমরা সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

‘অবশ্যই, আমি আমার মেয়ের বিয়েতে আমার স্বামীর সাথে নাচের স্বপ্নটি হারিয়েছি। তিনি যখন দরজা দিয়ে হাঁটেন তখন আপনার মুখগুলি দেখতে হবে। এবং যদি আপনি দেখতে পান যে আপনার বাচ্চারা কাউকে এত খাঁটি এবং সম্পূর্ণরূপে ভালবাসে তবে আপনি সেই ব্যক্তির সাথে বন্ধু হতে চলেছেন ”

বেনের সাথে ফিরে আসার জন্য ভক্তদের কাছ থেকে চাপ যতটা চাপ, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এটি পেয়েছেন: ‘জেন অ্যানিস্টন এবং ব্র্যাড পিট যখন ভেঙে পড়েছিল, তখন আমি এমন কিছু দেখতে মারা যাচ্ছিলাম যা বলেছিল যে তারা একসাথে ফিরে আসছে।’

তিনি স্বীকার করে সাক্ষাত্কারটি শেষ করেছিলেন যে তার হৃদয় ‘এখনই টেন্ডার সাইডে কিছুটা ছিল’।

ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে, অ্যাফ্লেক এবং লোপেজ ছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে একক ঘোষণা।

দ্য ফ্লোর হিটমেকার, ৫৫, এবং গন গার্ল অভিনেতা, ৫২, January জানুয়ারী তাদের বিবাহবিচ্ছেদ নিষ্পত্তি করেছেন, তবে আদালতের নথি নিশ্চিত করেছে যে ২১ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিবাহ আইনত দ্রবীভূত হয়নি।

এক্সেস 2021 সালে তাদের রোম্যান্সকে পুনরায় জাগিয়ে তোলে এবং 2022 সালে বিয়ে করে, তবে এটি 2024 সালে ছাড় দেয়।

জেনিফার 20 আগস্ট বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দায়ের করেছিলেন – তাদের দ্বিতীয় বিবাহের বার্ষিকীর তারিখ – এবং ‘অপরিবর্তনীয় পার্থক্য’ উদ্ধৃত করেছেন।

লোপেজ বেনের নতুন 2025 ফিল্ম কিস অফ দ্য স্পাইডার ওম্যানের প্রিমিয়ারে

লোপেজ বেনের 2024 সালে ছবিতে অচলাবস্থায় অভিনয় করেছিলেন

আদালতের নথিতে তাদের বিচ্ছেদের তারিখ 26 এপ্রিল, 2024 হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

এই দম্পতি তাদের million 61 মিলিয়ন ম্যানশন সম্পর্কিত একটি নিষ্পত্তিতে পৌঁছেছে, তবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিবরণ গোপনীয় রাখা হচ্ছে।

আইনী নথিগুলিতে আরও জানা গেছে যে জেনিফার তার প্রথম নাম জেনিফার লিন লোপেজে ফিরে আসার ইচ্ছা করেছিলেন।

এর আগে টিএমজেডের দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল যে প্রতিটি দলই ‘বিয়ের সময় তারা স্বতন্ত্রভাবে যা অর্জন করেছিল তা নিয়ে দূরে চলে যাবে’ যার অর্থ তারা তাদের নিজ নিজ ফিল্ম প্রকল্পগুলির প্রযোজনার সময় তারা যা অর্জন করেছিল তা স্বামী এবং স্ত্রী থাকাকালীন তাদের জুটি ধরে রাখতে পারে।

এদিকে, বেন ‘তাঁর প্রযোজনা সংস্থা আর্টিস্টস ইক্যুইটিতে তার অংশীদার রাখবেন’ যা তিনি ২০২২ সালে সহকর্মী ম্যাট ড্যামনের সাথে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অন্যদের মধ্যে ‘দ্য ইনস্টিগেটর’ এবং ‘দ্য অ্যাকাউন্ট্যান্ট 2’ এর মতো চলচ্চিত্রের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন।

সম্প্রতি দাবি করা হয়েছিল যে এই জুটি তাদের পরিবারের পক্ষে একে অপরের জীবনের অংশ হতে চায়।

একটি সূত্র নিউইয়র্ক পোস্ট পৃষ্ঠা সিক্স কলামকে জানিয়েছে: ‘রোম্যান্টিকভাবে জড়িত না হওয়া সত্ত্বেও তাদের একে অপরের জীবনে অব্যাহত রাখার প্রতিটি উদ্দেশ্য রয়েছে।

‘বেন এবং জেনিফার এখনও সংযুক্ত রয়েছে এবং এটি তাদের বাচ্চাদের জড়িত থাকলে তারা যোগাযোগ করে’ ‘

বেন বাবা, ১৯ বছর বয়সী সেরফিনা, ১ ,, এবং স্যামুয়েল (১২), জেনিফার গার্নারের সাথে তাঁর বিবাহ থেকে, যখন ‘আজ রাতের জন্য অপেক্ষা করছেন’ গায়িকা প্রাক্তন মার্ক অ্যান্টনির সাথে 16 বছর বয়সী যমজ এমে এবং ম্যাক্সের মা।