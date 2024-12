মিশেল কিগান গর্ভবতী! অভিনেত্রী, 37, স্বামী মার্ক রাইটের সাথে তার প্রথম সন্তানের প্রত্যাশা করছেন

মিশেল কিগান স্বামী মার্ক রাইটের সাথে তার প্রথম সন্তানের প্রত্যাশা করছেন।

দ নেটফ্লিক্স অভিনেত্রী এবং টিভি উপস্থাপক, উভয়ই 37, রবিবার একটি যৌথ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে খুশির খবরটি নিশ্চিত করেছেন, একটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করেছেন যেখানে মিশেল তার প্রস্ফুটিত বাম্পকে ক্র্যাড করেছেন।

তারা পোস্টটির ক্যাপশন দিয়েছে: ‘2025 আমাদের জন্য বিশেষ হতে চলেছে…✨’

প্রাক্তন করোনেশন স্ট্রিট তারকা মিশেল 2015 সালের মে মাসে মার্ককে বিয়ে করেছিলেন এবং এই দম্পতি স্ক্র্যাচ থেকে তৈরি করা একটি এসেক্স প্রাসাদে একসঙ্গে থাকেন।

হার্ট রেডিও হোস্ট মার্ক, যিনি ITVBe সিরিজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন TOWIEইতিমধ্যেই ফুটবলার ভাই জোশের দুই সন্তানের পাশাপাশি বোন জেসের ছেলের চাচা এবং কয়েক বছর ধরে নিজেই একদিন বাবা হওয়ার বিষয়ে কথা বলেছেন।

প্রত্যাশিত বাবা-মাকে রবিবার 22 ডিসেম্বর মার্কের প্রাক্তন TOWIE সহ-অভিনেতার পাশাপাশি একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল৷ জেমস সিলভার এবং তার নতুন বান্ধবী যখন তারা আইভিতে ডাবল ডেট উপভোগ করেছিল।

এই দম্পতি রোচেল হিউমস, কেলি ব্রুক, ভিকি প্যাটিসন এবং সেরা পাল আর্গ সহ তাদের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বন্ধু এবং পরিবারের কাছ থেকে শত শত অভিনন্দন বার্তা পেয়েছেন।

Arg লিখেছেন: ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং আমি তোমাদের দুজনের জন্যই খুব খুশি, তুমি আশ্চর্যজনক বাবা-মা হতে যাচ্ছে। আমি চাচা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না।’

মার্কের ভগ্নিপতি হলি লিখেছেন: ‘জোশ এবং ডাস্টি তাদের নতুন কাজিনের সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না ❤️❤️।’

মার্কের বোন নাটালিয়া লিখেছেন: ‘তোমাদের দুজনের জন্যই খুব খুশি। সর্বকালের সেরা খবর ✨।’

রোচেল এবং মারভিন যোগ করেছেন: ‘তোমাদের দুজনের জন্য চাঁদের ওপারে’, ‘আশ্চর্যজনক খবর বন্ধুরা..তোমাদের দুজনের জন্য খুব খুশি ❤️।’

মার্কের ভাই জোশ যোগ করেছেন: ‘তোমাদের জন্য চাঁদের ওপারে এবং আমাদের ছেলেরা আপনার ছোট্টটির সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না ❤️।’

স্যাম ফায়ার্স, যিনি আগে মার্কের সাথে ডেটিং করেছিলেন, লিখেছেন: ‘❤️ বিশাল অভিনন্দন এক্স।’

মিশেলের গর্ভাবস্থা আসে তিনি নেটফ্লিক্স নাটক ফুল মি ওয়ানসে অভিনয় করার এক বছর পর, যেটি স্ট্রীমারের সর্বকালের সর্বাধিক দেখা শোগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে।

মিশেল এই মাসের শুরুতে একটি লম্বা বেইজ কোট এবং স্কার্ফ পরে তার বেবি বাম্প লুকিয়েছিলেন, তার চেহারা সম্পূর্ণ করে সাদা সাদা বুট এবং একটি মেরুন ব্যাগ

2019 সালের একটি সাক্ষাত্কারের সময়, মিশেল, যার বয়স তখন 32, তিনি এবং মার্ক যখন একটি পরিবার শুরু করার পরিকল্পনা করছেন তখন তাকে ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করায় তার ‘হতাশা’র কথা বলেছিলেন: ‘এই দিন এবং বয়সে, আপনার প্রশ্ন করা উচিত নয়। সেই মত’

তিনি বলেছিলেন: ‘তারা কী ঘটছে তার পটভূমি জানে না। এটা অন্য কারো ব্যবসা নয়. আমি তাই হতাশ পেতে. আমি বিশুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করছি কারণ আমি একজন মহিলা। কিন্তু আমি এখন এটি থেকে অনাক্রম্য – এটি একটি প্রতিক্রিয়ার মতো এবং আমি এটি শোনার সাথে সাথে আমি এটি বন্ধ করে দিই, কারণ এটি অন্য কারোর ব্যবসা নয়’

হারলান কোবেন অভিযোজনে মিশেলকে সামরিক পাইলট মায়া স্টার্নের ভূমিকায় দেখা যায় এবং প্রথম 91 দিনে 98,200,200 জনের বেশি ভিউ সহ একটি তাত্ক্ষণিক বিশ্ব হিট ছিল।

তিনি আইটিভির করোনেশন স্ট্রিটে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন যেখানে তিনি 2014 সালে কোবলস ছেড়ে যাওয়ার আগে ছয় বছর ধরে টিনার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

সাবানের পরে তার প্রথম গুরুতর ভূমিকা ছিল বিবিসি নাটক আওয়ার গার্ল, যেটি একই বছর প্রচারিত হয়েছিল তার স্বামী মার্ককে বিয়ে করেছিলেন, যিনি তিন মৌসুমের পরে 2011 সালে TOWIE ছেড়ে চলে যান।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় চিত্রায়িত ঐতিহাসিক নাটক টেন পাউন্ড পোমস এবং স্কাই টিভি কমেডি ব্রাসিক-এও অভিনয় করেছেন।

মার্ক পূর্বে তার এবং মিশেল কীভাবে মিলিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কথা বলেছেন, ‘অনুরূপ চেনাশোনাতে’ মিশ্রিত দম্পতিকে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু X ফ্যাক্টরে ব্যাকস্টেজের জন্য প্রথমবারের মতো সংযুক্ত হয়েছেন।

মার্ক ইতিমধ্যেই ফুটবলার ভাই জোশের দুই সন্তানের পাশাপাশি বোন জেসের ছেলের চাচা এবং কয়েক বছর ধরে নিজেই একদিন বাবা হওয়ার বিষয়ে কথা বলেছে

নেটফ্লিক্স নাটক ফুল মি ওয়ানসে অভিনয় করার এক বছর পর মিশেলের গর্ভাবস্থা আসে, যা স্ট্রীমারের সর্বকালের সর্বাধিক দেখা শোগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে

প্রাক্তন অতিরিক্ত টিভি হোস্ট মার্ক রিয়েলিটি শো TOWIE-তে তার উপস্থিতির জন্য বিখ্যাত ছিলেন, দীর্ঘ চলমান সিরিজে সেরা বন্ধু জেমস আর্জেন্ট এবং বোন জেস রাইটের পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন

তারা বুরি সেন্ট এডমন্ডসের সেন্ট মেরি চার্চে বিয়ে করেছে এবং গত মে মাসে তাদের নয় বছরের বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করেছে।

সেট করার আগে, তিনি সহ-অভিনেতা লুসি মেকলেনবার্গ এবং স্যাম ফাইয়ার্সের সাথে ডেট করেছিলেন কিন্তু প্রাক্তন বাগদত্তা লরেন গুডগারের সাথে তার রোম্যান্স ছিল যা শোয়ের গল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

TOWIE থেকে, মার্ক লস অ্যাঞ্জেলেসে অতিরিক্ত টিভি উপস্থাপনের মাধ্যমে তার কর্মজীবনকে আরও এগিয়ে নিয়েছিলেন, সেই সময়ে তাকে এবং মিশেলকে দীর্ঘ দূরত্বের সম্পর্ক সহ্য করতে হয়েছিল।

তিনি I’m A Celebrity-এর প্রতিযোগীও হয়েছেন… Get Me Out of Here! এবং স্ট্রিক্টলি কাম ড্যান্সিং এবং 2023 সালে দ্য চ্যালেঞ্জ: ইউকে হোস্ট করেছে।

জুলাই মাসে, তিনি মেড ইন চেলসির স্পেন্সার ম্যাথিউসের সাথে বাহিনীতে যোগদান করেন এবং মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের সাথে তাদের যথোপযুক্ত নাম দিয়ে তাদের যৌথ রাষ্ট্রদূত চুক্তি শুরু করেন।

লাভবার্ডরা 2019 সালে শুরু হয়ে এবং 2023 সালের আগস্টে শেষ হয়ে, যখন তারা একটি জমকালো পুল পার্টির সাথে উদযাপন করেছিল, তাদের সুদীর্ঘ সংস্কার যাত্রার নথিভুক্ত করেছে।

মিশেল এবং মার্ক তাদের বেশিরভাগ আপডেটগুলি ইনস্টাগ্রাম পেজে @wrightyhome-এ অত্যাশ্চর্য সম্পত্তি সম্পর্কে ভাগ করেছেন, যা প্রাথমিকভাবে £1.3 মিলিয়নে কেনা হয়েছিল এবং তারপরে তাদের স্বপ্নের বাড়িতে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হয়েছিল।

সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ড গত বছর পর্যবেক্ষক, মিশেল বলেছিলেন: ‘আমি অস্ট্রেলিয়ায় শুটিং করছিলাম এবং কয়েক মাস ধরে বাড়িটি দেখিনি। এবং যখন আমি ভিতরে গেলাম, মার্ক সমস্ত মোমবাতি জ্বালিয়েছিল এবং… আমি পাঁচ মিনিটের জন্য কথা বলতে পারিনি।

‘সে ছিল, ‘আপনি কি মনে করেন?’ আমি কেমন অনুভব করেছি তা বলার মতো শব্দ খুঁজে পেলাম না, কারণ আমি খুব অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি শুধু কান্নায় ফেটে পড়লাম। এটা এখনো আমাকে আবেগপ্রবণ করে। কারণ আমরা এর জন্য সত্যিই কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।’

জব-ড্রপিং ম্যানশনটিতে পাঁচটি বেডরুম, বার, সিনেমা রুম, সনা, একটি কাস্টম-বিল্ট রান্নাঘর, সেইসাথে একটি বাড়িতে জিম, একটি ফাইভ-এ-সাইড ফুটবল পিচ বা রান্নাঘর রয়েছে।