মূল মার্কিন এজেন্সিগুলি কর্মীদের বলছে যে তারা গত সপ্তাহে কী করেছে সে সম্পর্কে কস্তুরী ইমেলের উত্তর না দেওয়ার জন্য

শনিবার সন্ধ্যায় কয়েক মিলিয়ন ফেডারেল কর্মচারীদের কাছে প্রেরিত বার্তাটি তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স -এ পোস্ট করার পরে এসেছিল যে সরকারী কর্মীরা “শীঘ্রই তারা গত সপ্তাহে কী করেছে তা বোঝার জন্য অনুরোধ করে একটি ইমেল পাবেন”।

বিবিসি দ্বারা প্রাপ্ত ইমেলের একটি অনুলিপিতে, কর্মচারীদের শ্রেণিবদ্ধ তথ্য প্রকাশ না করে – পাঁচটি বুলেট পয়েন্টে গত সপ্তাহ থেকে তাদের সাফল্যগুলি ব্যাখ্যা করার প্রতিক্রিয়া জানাতে বলা হয়েছিল।

ফেডারেল সরকারের মানবসম্পদ সংস্থা অফিস অফ পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট (ওপিএম) ইমেলটি খাঁটি ছিল তা নিশ্চিত করেছে।

“মেনে চলতে হ্রাস হ্রাস কর্মসংস্থানের অবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে কিনা তা এই বার্তাটি উল্লেখ করেনি,” সাড়া দিতে ব্যর্থতা একটি পদত্যাগ হিসাবে গ্রহণ করা হবে “সত্ত্বেও,” প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যর্থতা “।

সদ্য নিশ্চিত হওয়া এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল শনিবার পরে একটি পৃথক ইমেলটিতে তার কর্মীদের বলেছিলেন যে তাদের “কোনও প্রতিক্রিয়া বিরতি দেওয়া উচিত”।

প্যাটেল সিবিএস নিউজের প্রাপ্ত একটি বার্তায় লিখেছেন, “এফবিআইয়ের কর্মীরা ওপিএমের অনুরোধের তথ্যের জন্য একটি ইমেল পেয়েছিলেন।”

“পরিচালকের কার্যালয়ের মাধ্যমে এফবিআই আমাদের সমস্ত পর্যালোচনা প্রক্রিয়াগুলির দায়িত্বে রয়েছে এবং এফবিআই পদ্ধতি অনুসারে পর্যালোচনা পরিচালনা করবে।”

স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটি অনুরূপ বার্তা প্রেরণ করে বলেছে যে নেতৃত্বের এজেন্সিটির পক্ষে প্রতিক্রিয়া জানাবে।

“কোনও কর্মচারী তাদের বিভাগের চেইন অফ কমান্ডের বাইরে তাদের কার্যক্রমের প্রতিবেদন করার বাধ্যবাধকতা নেই,” টিবোর নাগির একটি ইমেল, পরিচালনার জন্য আন্ডার সেক্রেটারি ভারপ্রাপ্ত, বলেছেন।

পেন্টাগন তার কর্মীদের বলেছিল: “কখন এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে বিভাগটি আপনি ওপিএমের কাছ থেকে প্রাপ্ত ইমেলটির প্রতিক্রিয়াগুলি সমন্বয় করবে।”

প্রতিবেদন অনুসারে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এবং ফেডারেল জরুরী ব্যবস্থাপনা সংস্থা তাদের কর্মীদের অনুরূপ নির্দেশনা দিয়েছে।

ওপিএম ইমেলটি অনেক সংস্থার কাছে অবাক করে দেওয়ার মতো একটি চিহ্নে, বিচার বিভাগের একজন সিনিয়র ব্যক্তিত্ব শনিবার সন্ধ্যায় কর্মীদের কাছে লিখেছিলেন: “মিডিয়া রিপোর্টগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ইমেলটি ফেডারেল সরকার জুড়ে কর্মীদের বিতরণ করা হয়েছিল।”

বার্তায় যোগ করা হয়েছে যে “এই মুহুর্তে, আমাদের এই বার্তাটি স্প্যাম বা দূষিত বলে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই”।

পরে শনিবার সন্ধ্যায়, একটি ফলো-আপ ইমেল প্রেরণ করা হয়েছিল যে ওপিএম বার্তাটি “বৈধ” এবং “কর্মচারীদের অনুরোধ অনুসারে নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে”।

বিচার বিভাগের বার্তাটি কর্মীদের কাছে একটি সতর্কতা নিয়েও এসেছিল: “আপনার প্রতিক্রিয়াতে কোনও সংবেদনশীল, গোপনীয় বা শ্রেণিবদ্ধ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করবেন না your আপনার প্রতিক্রিয়ার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনার যদি কোনও প্রশ্ন থাকে তবে দয়া করে আপনার সুপারভাইজারের সাথে যোগাযোগ করুন।

“আমরা যদি অতিরিক্ত গাইডেন্স বা তথ্য পাই তবে আমি প্রয়োজনীয় সমস্ত কর্মচারী আপডেট করব।”

রিপোর্টে বলা হয়েছে

জাতীয় সুরক্ষা সংস্থা, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা এবং জাতীয় মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলীয় প্রশাসন সহ অন্যান্য বিভাগগুলি কর্মচারীদের আরও দিকনির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছে।

কিছু কর্মী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কিনা সে সম্পর্কে বিবিসির তদন্তের অবিলম্বে সাড়া দেয়নি ওপিএম।

ফেডারেল কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী বৃহত্তম ইউনিয়ন আমেরিকান ফেডারেশন অফ সরকারী কর্মচারীদের এই বার্তাটিকে “নিষ্ঠুর ও অসম্মানজনক” হিসাবে সমালোচনা করেছে এবং মামলা করার হুমকি দিয়েছে।

এটি স্পষ্ট নয় যে ইমেলটি প্রায় তিন মিলিয়ন ফেডারেল কর্মী যাদের এই সপ্তাহান্তে তাদের ইমেলগুলিতে অ্যাক্সেস না থাকতে পারে তাদের মধ্যে কীভাবে প্রভাবিত করে।

অন্যান্য সরকারী কর্মচারী, যেমন কনজিউমার ফিনান্সিয়াল প্রোটেকশন ব্যুরোর মতো, গত মাসে ছুটিতে রাখা হয়েছিল।

ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় কস্তুরীর কাজের প্রশংসা করার কয়েক ঘন্টা পরে এই বার্তাটি এসেছিল: “আমি তাকে আরও আক্রমণাত্মক হতে দেখতে চাই।”

ওপিএমকে একটি চিঠিতে নির্দেশিকায় ওভারসাইট এবং সরকারী সংস্কার সম্পর্কিত হাউস কমিটির ডেমোক্র্যাটিক র‌্যাঙ্কিং সদস্য।

ভার্জিনিয়ার কংগ্রেস সদস্য গেরি কনলি লিখেছেন যে এজেন্সিটি “অবিলম্বে স্পষ্ট করে বলা উচিত যে ফেডারেল কর্মচারীদের এই অসতর্কিত, উইকএন্ডের ইমেলটি পদত্যাগের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া নয়”।

“এই হুমকি অবৈধ, বেপরোয়া এবং এর আরও একটি উদাহরণ মিঃ কস্তুরী নিষ্ঠুর ও স্বেচ্ছাসেবী বিশৃঙ্খলার আরেকটি উদাহরণ জনগণের সরকার এবং এর উত্সর্গীকৃত সরকারী কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।”

কংগ্রেসের বেশিরভাগ রিপাবলিকান সদস্য কস্তুরী এবং তার বিস্তৃত প্রচেষ্টা রক্ষা করছেন।

নিউইয়র্কের কংগ্রেস সদস্য মাইক লোলার রবিবার এবিসিকে বলেছেন যে কস্তুরীর প্রচেষ্টা “ফেডারেল সরকারের প্রতিটি বিভাগ এবং এজেন্সির একটি বিস্তৃত, ফরেনসিক অডিট”।

তবে উটাহের প্রতিনিধিত্বকারী রিপাবলিকান সিনেটর জন কার্টিস কস্তুরীর পদ্ধতিগুলির সমালোচনা করেছিলেন, যেমনটি তিনি বলেছিলেন যে তিনি ডেজের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে সমর্থন করেছেন।

কার্টিস সিবিএসকে বলেন, “আমি যদি এলন কস্তুরীর কাছে একটি কথা বলতে পারি তবে এর মতো, দয়া করে এতে মমত্ববোধের একটি ডোজ রাখুন These এগুলি সত্যিকারের মানুষ These এগুলি আসল জীবন These