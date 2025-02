যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া: ঠান্ডা স্ন্যাপ তুষার এবং বরফকে হুমকি দেয় কারণ তাপমাত্রা -2 সি তে ডুবে যায়

বিশ্বজুড়ে আমাদের সাংবাদিকদের কাছ থেকে খবরের জন্য বিনামূল্যে সকালের শিরোনামের ইমেল পান আমাদের বিনামূল্যে সকালের শিরোনাম ইমেলগুলিতে সাইন আপ করুন আমাদের বিনামূল্যে সকালের শিরোনাম ইমেলগুলিতে সাইন আপ করুন

বৃহস্পতিবার থেকে হিমশীতল শুরু হওয়ার সাথে সাথে ঠান্ডা পরিস্থিতি স্থির হওয়ায় তাপমাত্রা বিয়োগগুলিতে ডুবে যাবে। মিডল্যান্ডস এবং ওয়েলসের লোকেরা -2 সি এর কাছাকাছি তাপমাত্রায় জেগে উঠবে। Cold easterly wind coming in from Scandinavia on Friday will lead to temperatures dropping below average for the time of the year, which will feel colder thanks to a chilly breeze.

“উচ্চ-চাপটি সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, এটি ইস্টারলি বাতাস, কম তাপমাত্রা এবং তুষার এবং বরফের মতো মদ ঝুঁকির ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি নিয়ে আসে।

গ্যালারিতে খোলা চিত্র বৃহস্পতিবার সকালে যুক্তরাজ্য শীত আবহাওয়া দেখতে পাবে (মেট অফিস)

শুক্রবারের শেষের দিকে “পূর্ব থেকে ক্রমবর্ধমান বাতাসের আবহাওয়া আসার” পূর্বাভাস দেওয়ার কারণে আবহাওয়াবিদ আইডান ম্যাকগিভার্ন এটিকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছিলেন।

যদিও ইস্টারলি বাতাসগুলি বিশেষত ঠান্ডা বানানের কারণ হতে পারে, তবে তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন যে এটি অন্য “পূর্ব থেকে জন্তু” হবে না, ফোস্কা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বাতাসের পরে 2018 সালে তাপমাত্রা -14 সি -তে নেমে গেছে।

এই ঠান্ডা স্ন্যাপটি জানুয়ারিতে অস্থির আবহাওয়ার অনুসরণ করে, যা পূর্বাভাসকারী দ্বারা রেকর্ডে পঞ্চম সুন্নতম হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল, যদিও গড়ের চেয়ে বেশি শীতল হলেও যুক্তরাজ্যের অনেক অংশ ঝড়ের কবলে পড়েছিল।

বিশেষত ঝড় ইওইনকে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী বাতাসের ঝড় হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল, লাল সতর্কতা সহ উত্তর আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং উত্তর দিকে হাজার হাজার মানুষকে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের মুখোমুখি হওয়ায় ড্রামালবিন বাতাসের 100mph আচ্ছন্ন হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

গ্যালারিতে খোলা চিত্র হিমায়িত শর্ত এবং সাব শূন্য তাপমাত্রা পুনরায় শুরু করতে সেট করা আছে (অ্যান্ড্রু মিলিগান/পিএ ওয়্যার)

মেট অফিসের দৃষ্টিভঙ্গি

মঙ্গলবার সন্ধ্যায়

মেঘ এবং প্যাচযুক্ত বৃষ্টি দক্ষিণ -পূর্ব ইংল্যান্ড সাফ করে, তারপরে বেশিরভাগের জন্য পরিষ্কার সময়ের সাথে ক্রমবর্ধমান শুকনো। উত্তর অঞ্চলে ব্লাস্টারি ঝরনা, পাহাড়ের উপর মদ। উত্তরে বরফের সাথে প্যাচী ফ্রস্ট।

বুধবার

শীতের রৌদ্রের সময়কালের সাথে বেশিরভাগের জন্য একটি শুকনো এবং উজ্জ্বল দিন। বিচ্ছিন্ন ঝরনাগুলি উত্তর এবং পশ্চিমে সম্ভব, প্রথমে উত্তর পাহাড়ের উপরে এই মদ। ঠান্ডা লাগছে।

বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার:

A sunny Thursday for many but isolated freezing fog patches may linger locally. বেশিরভাগ জায়গাগুলি শুক্র ও শনিবার শুকনো থাকে যদিও সাধারণত মেঘলা। Turning colder with widespread overnight frosts.