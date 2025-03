রবার্ট ডি নিরো তাঁর 7 জন প্রিয় অভিনেতার নাম রেখেছেন – জেমস ডিন তালিকায় | বিশ্ব | খবর

রবার্ট ডি নিরো, তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা অভিনেতা হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত, তিনি সাতজন অভিনয়শিল্পীকে প্রকাশ করেছেন যারা তাঁর নৈপুণ্যকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন – জেমস ডিন, মারলন ব্র্যান্ডো এবং গ্রেটা গার্বোয়ের মতো কিংবদন্তি নামের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

ট্যাক্সি ড্রাইভার, র‌্যাজিং বুল এবং গুডফেলাসে তাঁর আইকনিক ভূমিকার জন্য পরিচিত দুই বারের একাডেমি পুরষ্কার বিজয়ী ১৯৯৪ সালে কেনেথ ব্রানাঘের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে তাঁর প্রিয় অভিনেতাদের নামকরণ করেছিলেন, তারা অভিনয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে আকৃতি দিয়েছিলেন এমন তারকাদের উপর আলোকপাত করেছিলেন।

যদিও অনেকে ধরে নেবেন যে তাঁর প্রভাবগুলি কেবল আমেরিকান সিনেমা থেকে এসেছে, ডি নিরো আশ্চর্যজনকভাবে ব্রিটিশ অভিনেতাদের অনুপ্রেরণার একটি বড় উত্স হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

প্রথম যে ছবিগুলি তাঁর কল্পনাটি ধারণ করেছিল সে সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ডি নিরো কারেল রেজের শনিবার রাতে ও রবিবার সকালে আলবার্ট ফিনি এবং লিন্ডসে অ্যান্ডারসনের এই ক্রীড়া জীবন যাপনের জন্য রিচার্ড হ্যারিসের বৈশিষ্ট্যযুক্ত উল্লেখ করেছিলেন।

“I was thinking actually some early English films like Saturday Night and Sunday Morning, Albert Finney. রিচার্ড হ্যারিসের সাথে এই ক্রীড়া জীবন ছিল, “ডি নিরো সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।