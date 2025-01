লিসেস্টার সিটি হেলিকপ্টার ক্র্যাশ জুরি অনুসন্ধানে একটি দুর্ঘটনার রায় দিয়েছে

লিসেস্টার সিটি হেলিকপ্টার ক্র্যাশ: একটি টাইমলাইন

ফিলিপ শেফার্ড কেসি প্রয়াত চেয়ারম্যানের পুত্র আইয়াওয়াট “শীর্ষ” শ্রীবদ্ধনপ্রভা, যিনি বর্তমান ক্লাবের চেয়ারম্যান, তার পক্ষে অনুসন্ধানের উপসংহারের পরে লিসেস্টার সিটি হলের বাইরে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।

এটি বলেছিল: “আমার পরিবার সিনিয়র করোনার ম্যাসনকে তার অনুসন্ধানের জন্য কৃতজ্ঞ যা 27 শে অক্টোবর 2018 এ যা ঘটেছিল তার উপর আলোকপাত করেছে।

“আমাদের পরিবারের নেতা, একজন যত্নশীল এবং একনিষ্ঠ স্বামী, পিতা এবং দাদা হিসাবে, আমরা প্রতিদিন আমার বাবার ক্ষতি অনুভব করি। একজন সাক্ষী বলেছিলেন।

“It’s impossible to put my father into words. Thank you Leicester for your outpouring of support. We miss him and feel his loss every day.”