শাকিরার দোষ ছিল? রায়াডোস মন্টেরেরি বনাম সদর দফতর পরিবর্তন করে কনক্যাচ্যাম্পিয়নে ভ্যানকুভার 2025 – এল ফিনান্সিরো

2025 চ্যাম্পিয়ন্স কাপে এমএক্স লিগের বেশ কয়েকটি দল যেমন অ্যামেরিকা এবং চিবাসের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা কনক্যাকএফ দ্বারা আয়োজিত টুর্নামেন্টের 16 এর রাউন্ডে তাদের মুখোমুখি হবে। এগুলি মন্টেরে থেকেও স্ক্র্যাচ করা হয়েছে, যদিও তাদের জন্য খারাপ খবর রয়েছে: তারা বাড়িতে খেলবে না।

কিছু দিন আগে, গুজবগুলি রেজিওমন্টানো দলের দিকে ইঙ্গিত করেছিল দ্বিতীয় লেগের জন্য সদর দফতর পরিবর্তন করতে হবে কোক্যাম্পিয়নের শেষের অষ্টকগুলিতারা ইতিমধ্যে নিশ্চিত করেছে তথ্য।

কারণ? মূলত ‘তারা জায়গাটি জিতেছে’, কারণ এমন একটি প্রতিশ্রুতি ছিল যা অনেক মাস আগে আগে নির্ধারিত ছিল এবং যা তারা লজিস্টিক ইস্যুগুলির জন্য সরাতে পারেনি।

কনফ্যাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে রায়ডোস বনাম ভ্যানকুভার হুইটেক্যাপস: মন্টেরে সদর দফতরের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন

তার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে একটি ভাগ করে নেওয়া বিবৃতি দিয়ে, যে দলটি সেরজিও রামোসকে স্বাক্ষর করেছে তারা তার সদর দফতরের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে যে কনক্যাম্পিয়নস 2025 এর 16 এর রাউন্ডটি শুরু করার জন্য।

চিঠিতে লেখা আছে, “কনক্যাকএফ চ্যাম্পিয়নদের ১ of এর ১ of রাউন্ডের ১ of রাউন্ডের সাথে সম্পর্কিত যে বুধবার, ১২ ই মার্চ ভ্যানকুভারের বিপক্ষে খেলবে, আমরা নিম্নলিখিতটি প্রতিবেদন করেছি: ম্যাচটি সদর দফতর পরিবর্তন করবে,” চিঠিতে লেখা আছে।

রায়াডোস 2025 ম্যাচটি কোথায় খেলবে?

যদিও ‘দ্য আগ্নেয়গিরি’ কাছাকাছি, রায়াদোস খেলবে সান্টোস লেগুনা স্টেডিয়ামেযার সাথে তারা আগামী 12 মার্চ জন্য loan ণ চুক্তিতে পৌঁছেছে।

তবে, টিকিটের অপারেশন এবং ‘গ্রাহকরা’ সম্পর্কে এখনও কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, যাদের আগে তাদের সদস্যপদ সহ সংরক্ষিত থাকবে। এটি আগামী কয়েক দিনের মধ্যে জানা যাবে।

“(দ্য ম্যাচ) টররেনের করোনা স্টেডিয়ামে, মূলত নির্ধারিত তারিখে (…) আমাদের গ্রাহকদের জন্য বিবেচনা, টিকিট বিক্রয় এবং অ্যাক্সেস, এলাকা এবং পরিষেবাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য যা টরেন স্টেডিয়ামটি পরের সপ্তাহে মুক্তি পাবে,” তারা বলেছে।

আপনি কেন কনক্যাচ্যাম্পিয়নস ফাইনালের অষ্টম স্থানে তার স্টেডিয়ামে খেলতে যাচ্ছেন না?

সদর দফতরের এই পরিবর্তনটি লজিস্টিকাল ইস্যুগুলির কারণে, কারণ 12 মার্চ মেক্সিকোয় প্রথম শাকিরা কনসার্ট নির্ধারিত হয়েছে, যা ইতিমধ্যে প্রায় এক বছর ধরে একমত হয়েছিল।

“বিবিভিএ স্টেডিয়ামটি আট মাস আগে প্রতিষ্ঠিত পূর্বের প্রতিশ্রুতির জন্য উপলব্ধ হবে না, যাতে বুধবার, 12 মার্চ কলম্বিয়ার গায়কের বিশ্ব সফরের অংশ হিসাবে একটি শাকিরা কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়,” রায়ডোসের বিবৃতি ব্যাখ্যা করে।

অষ্টম ম্যাচের জন্য সদর দফতর পরিবর্তনের বিষয়ে রায়াদোস ডি মন্টেরে বিবৃতি

2025 মেক্সিকোতে শাকিরার কনসার্ট কখন?

বর্তমানে গায়ক শাকিরা সফরে রয়েছেন মহিলারা আর কান্নাকাটি করেন নাযার সাথে তিনি মেক্সিকো সহ বিভিন্ন লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে যান।

মেক্সিকোতে আপনার ভ্রমণ এটি 12 মার্চ মন্টেরেতে শুরু হয়যেখানে তিনি তাঁর সমস্ত অনুরাগীদেরকে ‘অ্যান্টোলজি’, ‘ব্লাইন্ড, সার্ডোমুডো’ এর মতো সাম্প্রতিক সময়ে যেমন ‘অ্যাক্রোস্টিক’ বা বিজারাপের সাথে তাঁর অধিবেশন দিয়ে আনন্দিত করবেন।

লাস মেক্সিকোতে শাকিরা তারিখ এই 2025 হ’ল:

মার্চ 12 এবং 13 – বিবিভিএ স্টেডিয়ামে নিউভো লায়নে

মার্চ 16 এবং 17 – জালিসকোতে আকরন স্টেডিয়াম

19, 21, 23, 25, 27, মার্চ 28 এবং 30 – সিডিএমএক্সে জিএনপি সেগুরোস স্টেডিয়াম।

মেক্সিকোতে শাকিরার কনসার্টগুলি 12 মার্চ থেকে শুরু হয়। (ফোটার্টে: এল ফিনান্সিয়েরো) (ফেসবুক @শাকিরা @এস্টাডিগনপসেগুরোস)

ক্লাউসুরা 2025 এর 10 তম দিনে এমএক্স লিগ: পরবর্তী রায়াদোস খেলাটি কী?

রায়াদোস ডি মন্টেরে বর্তমানে এমএক্স লিগের ক্লাউসুরা 2025 এর পরবর্তী বৈঠকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন যা এই মার্চ ২ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

স্পষ্টতই, এই সপ্তাহের তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা হলেন যারা ‘লেগুনেরা অঞ্চল’ এর কনক্যাচ্যাম্পিয়নস সভার জন্য স্টেডিয়ামের সাথে ‘বেকার’ থাকবেন। এগুলি পার্টির বিশদ:

মন্টেরে বনাম সান্টোস লেগুনা

তারিখ : রবিবার, মার্চ 2, 2025।

: রবিবার, মার্চ 2, 2025। সময় :: 20:05 ঘন্টা (সেন্ট্রাল মেক্সিকো সময়)।

:: 20:05 ঘন্টা (সেন্ট্রাল মেক্সিকো সময়)। সাইট :: বিবিভিএ স্টেডিয়াম।

:: বিবিভিএ স্টেডিয়াম। সংক্রমণ: খাল 5, tudn y vix।