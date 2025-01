সোনির আসন্ন ভিডিও গেম অ্যাডাপ্টেশনের জন্য আমাদের শেষ সিজন 2 এর উপর চাপ রয়েছে

আমাদের শেষ সর্বকালের সেরা ভিডিও গেমগুলির একটি হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত হয় এবং এটি একটি টেলিভিশন ফর্ম্যাটে রূপান্তর দর্শনীয় কিছু কম ছিল না, কিন্তু সনি ঘোষণা করার পর সিজন 2 অনেক বেশি চাপের সম্মুখীন হয় এতে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও গেম অভিযোজন রয়েছে. HBO-এর হিট সিরিজটি 2023 সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করার সময় ব্যাপক সাফল্য লাভ করে, কারণ প্রথম সিজন একাধিক পুরস্কার জিতেছিল এবং দর্শকদের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ভিডিও গেম অভিযোজনের স্বর্ণযুগে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, খুব কম লোকই তাদের উত্স উপাদানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাকালীন বেশ ভাল পারফর্ম করেছে।

প্রথম গেম যেখানে শেষ হয়েছিল সেখানে সিজন 1 শুরু হওয়ার সাথে সাথে, অনুষ্ঠানটি এর ইভেন্টগুলি অন্বেষণ করে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সেট করা হয়েছে আমাদের শেষ অংশ II. গল্পটি দুটি সিজনে বিভক্ত হবে, কারণ প্রকল্পটি অ্যাবিকে টিভি অভিযোজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় এলি এবং জোয়েলের কঠিন যাত্রা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সেট করা হয়েছে। যদিও সিজন 2-এ অ্যাবির বিতর্কিত আর্কের সাথে এলির আসন্ন চরিত্রের রূপান্তরটি শো ফিরে আসার সময় প্রধান আলোচনার পয়েন্ট হতে বাধ্য, সিরিজটির গতিবেগ অব্যাহত রাখার জন্য এখনও বড় প্রত্যাশা রয়েছে এবং প্লেস্টেশনের সর্বশেষ ঘোষণা কেবল সেই চাপকে বাড়িয়ে তোলে।

সোনি ঘোষণা করে যে তিনটি প্রধান প্লেস্টেশন গেমের কাজগুলিতে অভিযোজন রয়েছে, আমাদের শেষ সিজন 2 আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। দ্বিতীয় গেমটি কতটা পোলারাইজিং ছিল তা বিবেচনা করে, এপ্রিলে শোটির প্রত্যাবর্তন ইতিমধ্যেই কিছু বিশাল বিতর্ক সৃষ্টি করবে, কিন্তু এখন এর পারফরম্যান্স এই আসন্ন রিলিজগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে। সোনি CES 2025-এ নিশ্চিত করেছে যে দিগন্ত জিরো ডন এবং হেলডাইভারস উভয়েরই বিকাশে লাইভ-অ্যাকশন চলচ্চিত্র ছিল, যখন সুশিমার ভূত একটি anime আকারে অভিযোজিত হবেমানে তিনটি বিশাল ফ্র্যাঞ্চাইজি একই ধরনের আচরণ পাবে আমাদের শেষ.

যদিও সিজন 1 দুর্দান্ত ছিল, হাতি সিজন 2-এ এই ট্র্যাজেক্টোরি চালিয়ে যেতে হবে, কারণ মানের হ্রাস গেমারদের প্লেস্টেশনের নতুন ঘোষিত প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অনেক কম বিশ্বাসী করে তুলবে৷ অনুষ্ঠানটি ফ্র্যাঞ্চাইজির ভক্তদের কাছ থেকে অনেক ভাল বিশ্বাস অর্জন করেছে, কিন্তু পরবর্তী কিস্তিটি অনেক বড় পরীক্ষা, এবং এর উচ্চ মানগুলিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়া সোনির জন্য বিপর্যয়কর হবে। আমাদের শেষ সিজন 2-এর উত্তেজনাপূর্ণ কাস্ট এবং চিত্তাকর্ষক ভিজ্যুয়ালগুলি একটি প্রতিশ্রুতিশীল শুরু, তবে কীভাবে অভিযোজন বিতর্কিত গল্পের আর্কসের সাথে কাজ করে এবং ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বর্ণনাটি গুরুত্বপূর্ণ হবে।

ধরে নিচ্ছি যে এটি প্রথম আউটিংয়ের মতো একই পরিমাণ হাইপ এবং সমালোচকদের প্রশংসা তৈরি করতে পারে, আমাদের শেষ সিজন 2 অন্যান্য মিডিয়াতে প্লেস্টেশন গেমগুলির জন্য একটি চমত্কার ভবিষ্যত স্থাপন করবে, তবে যদি এটি চিহ্নের কম হয়, তবে তাদের প্রকাশের আগে এই প্রকল্পগুলির জন্য প্রত্যাশা ইতিমধ্যেই অনেক কম হবে।

যদিও ভিডিও গেম অভিযোজন বৃদ্ধি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল আমাদের শেষ আত্মপ্রকাশ করেছে, এর মূলধারার সাফল্য সহজেই এটিকে সাবজেনারের সবচেয়ে বড় রিলিজগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে এবং এটি তার উত্স উপাদানগুলির জন্য সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছিল। হলিউড বছরের পর বছর ধরে ভিডিও গেম ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে হিট সিনেমা এবং টিভি শোতে পরিণত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু শুধুমাত্র সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রকল্পগুলির চারপাশে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণমান রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, কিছু এখনও ব্যর্থ হয়, তবে বেশিরভাগ অংশে, গেমিং অভিযোজনগুলি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং তাদের উত্স বস্তুগত ন্যায়বিচার করতে পরিচালনা করছে।

যাইহোক, যখন মত দেখায় অতীন্দ্রিয় এবং সাইবারপাঙ্ক: এডজারুনার্স গেমিং-ভিত্তিক টেলিভিশন কতটা ভাল হতে পারে তা হাইলাইট করেছে, তাদের কেউই সরাসরি একটি পূর্ব-বিদ্যমান গল্প অনুসরণ করেনি। অতীন্দ্রিয় এর অবিশ্বাস্য বিশ্ব-নির্মাণ গ্রহণ করেছে লিগ অফ লিজেন্ডস এবং একটি চমত্কার নতুন গল্প তৈরি করতে এর অক্ষর ব্যবহার করে, যখন সাইবারপাঙ্ক অক্ষরগুলির একটি প্রায় সম্পূর্ণ তাজা গোষ্ঠী চালু করেছে। অন্যদিকে, আমাদের শেষ এটি এমন একটি উত্তেজনাপূর্ণ অভিযোজন হয়ে উঠেছে কারণ এটি গেমের গল্প নিয়েছিল এবং নিপুণভাবে এটিকে লাইভ-অ্যাকশনে পুনরায় তৈরি করেছে, এখনও কিছু ছোট সংশোধন করে যা দর্শকদের তাদের আসনের প্রান্তে রাখে।

যুদ্ধের ঈশ্বর এছাড়াও কাজ এবং একটি সিনেমা আছে ভোর পর্যন্ত 2025 সালে একটি চলচ্চিত্র পাবেন, এটি নিশ্চিত করে আমাদের শেষপ্লেস্টেশনের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির জন্য বিশাল অর্জনগুলি প্রভাবশালী হয়েছে।

উপরন্তু, আমাদের শেষ সিজন 1 একাধিক দর্শক রেকর্ড স্থাপন করেছেপ্রমাণ করে যে এটি শুধুমাত্র গেমারদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল না। এর মূলধারার মনোযোগ শোগুলির জন্য পথ তৈরি করেছে ফলআউট এবং সিক্রেট লেভেল ব্যাপক হিট হওয়ার জন্য, এবং এটি নিঃসন্দেহে সোনির এতগুলি প্রকল্পের সবুজ আলো দেওয়ার পিছনে একটি বড় কারণ ছিল। যুদ্ধের ঈশ্বর এছাড়াও কাজ এবং একটি সিনেমা আছে ভোর পর্যন্ত 2025 সালে একটি চলচ্চিত্র পাবেন, এটি নিশ্চিত করে আমাদের শেষপ্লেস্টেশনের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির জন্য বিশাল অর্জনগুলি প্রভাবশালী হয়েছে, এবং মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে আরও প্রকল্পের পথে থাকবে।

আমাদের শেষ সিজন 2 এর প্রথম আউটিংয়ের বিজয়ের প্রতিলিপি করা সোনির আসন্ন অভিযোজনগুলির জন্য দুর্দান্ত খবর হবে, তবে তারা নির্বিশেষে উন্নতি করতে পারে। জম্বি সিরিজের একটি উচ্চ-মূল্যায়িত দ্বিতীয় সিজন প্লেস্টেশনের অন্যান্য জনপ্রিয় আইপিগুলিকে ভাল অবস্থানে সেট করবে যখন এটি অন্য ধরণের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়, তবে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সফল হওয়ার জন্য নিজেরাই যথেষ্ট বড়। সুশিমার ভূত একটি বিশাল প্রশংসায় মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, এবং বিকাশে আরেকটি গেমের সাথে, সিরিজের অনুরাগীরা সহজেই এনিমেটিকে যেতে প্রলুব্ধ করতে পারে নির্বিশেষে হাতি সিজন 2 এর পারফরম্যান্স।

একইভাবে, Helldivers II 2024-এর সবচেয়ে আলোচিত গেমগুলির মধ্যে একটি ছিল, এবং এখন সিনেমা ঘোষণা করার উপযুক্ত সময় বলে মনে হচ্ছে, যখন দিগন্ত জিরো ডন প্লেস্টেশনের জন্য দ্রুত একটি ফ্ল্যাগশিপ ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়ে উঠেছে এবং এর চমত্কার ভিজ্যুয়ালগুলি একটি লাইভ-অ্যাকশন সেটিং এর জন্য উপযুক্ত। তিনটি গেমই তাদের গুণমান এবং উত্সর্গীকৃত ফ্যান বেসের কারণে স্বাধীনভাবে উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, যদিও আমাদের শেষ বর্তমানে প্লেস্টেশনের সবচেয়ে বড় অভিযোজন, এই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মধ্যে যেকোনও তাদের প্রাপ্য যত্ন এবং মনোযোগ দেওয়া হলে এর মুকুট নিতে পারে।