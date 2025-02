লস অ্যাঞ্জেলেস ক্লিপার্স ট্রেডিং গার্ড কেভিন পোর্টার জুনিয়র সামনের জন্য মিলওয়াকি বকসকে মার্জন বিউচ্যাম্প শামস চরণিয়াকে বলুন

প্রাক্তন প্রথম রাউন্ডের একটি প্রাক্তন বাছাই যিনি গত মৌসুমে একাধিক অফ-কোর্ট ঘটনার পরে গ্রিসে খেলেছিলেন, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তার বান্ধবীকে আক্রমণ করার অভিযোগে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অপকর্মের আক্রমণ ও হয়রানির জন্য আবেদনের চুক্তিতে পৌঁছানো সহ ক্লিপাররা জুলাই মাসে পোর্টারকে আরও একটি এনবিএর সুযোগ দিয়েছিলেন, when they signed him to a two-year, minimum-salary contract. তিনি 2025-26 এর জন্য একটি $ 2.55M প্লেয়ার বিকল্প রাখেন।

পোর্টার এখনও ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের ডাব্লুএনবিএ খেলোয়াড় কিসরে গন্ড্রেজিককে জড়িত এই ঘটনার জন্য একটি লীগ তদন্তের অধীনে রয়েছেন, অনুযায়ী অ্যাথলেটিকের আইন মারে।

যদিও 24 বছর বয়সী লস অ্যাঞ্জেলেসের জন্য একটি ঘূর্ণন নিয়মিত ছিলেন, গড়ে 9.3 পয়েন্ট, 3.6 রিবাউন্ডস, 3.2 সহায়তা এবং 1.0 চুরি 45 গেমসে (19.6 মিনিট), তিনি আক্রমণাত্মক দক্ষতার সাথে লড়াই করেছেন (.423/.245/। 645 shooting line) and turnovers (1.9 per game). The Clips have also been much better when he’s off the court (+5.4 points per 100 possessions) than when he’s on it (-1.4).

ইএসপিএন এর ববি হিসাবে চিহ্নিত টুইটপোর্টার চুক্তির ফলস্বরূপ 129,245 ডলার ট্রেড বোনাস অর্জন করবেন।

বিউচ্যাম্প হলেন আরেক প্রাক্তন প্রথম রাউন্ডের পিক যিনি তাঁর তিনটি এনবিএ মরসুমের সময় ধরে তার মিনিট অবিচ্ছিন্নভাবে হ্রাস পেতে দেখেছেন, প্রতিযোগিতায় গড়ে ৪.7 মিনিটের জন্য ’24 -25-এ মাত্র 26 টি উপস্থিতি তৈরি করেছেন। বকস গত 24 বছর বয়সী উইংয়ে তাদের রুকি স্কেল দলের বিকল্প প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই তিনি গ্রীষ্মে একটি অনিয়ন্ত্রিত ফ্রি এজেন্ট হবেন। তিনি এই মরসুমে $ 2.7M তৈরি করছেন।