Ag গল চোখের ভক্তরা অস্বাভাবিক আইটেমে রয়্যাল সাইফার ব্যবহার করে মেঘান মার্কেল স্পট করুন রয়েল | খবর

এক সেকেন্ড বলেছিল: “যখন তিনি রাজপরিবারের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তখন অদ্ভুত?”

অন্য একজন লিখেছেন: “যখন তারা (মেঘান এবং হ্যারি) রয়্যালস হওয়া বন্ধ করে দেয় তখন কিছুই বোঝায় না। আপনার কেক থাকতে পারে না এবং এটিও খেতে পারে না! “

ডাচেস সম্প্রতি যে সমালোচনা করেছে তা সত্ত্বেও, মেঘান এই সপ্তাহের শুরুতে ইনভিক্টাস গেমসে সমস্ত হাসি পেয়েছিলেন, অনেক প্রতিযোগী পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে হ্যারির স্ত্রীর প্রশংসা করেছিলেন। ব্রাইস ইউইং, যিনি স্নোবোর্ডিং, রোয়িং এবং সাঁতারে প্রতিযোগিতা করেন, মানুষকে বলেছে: “যখন মেঘান আপনার দিকে তাকাবে, তখন সে সত্যিই আপনার দিকে তাকাচ্ছে এবং আপনি এটি আপনার আত্মায় অনুভব করছেন She তিনি সত্যিই যত্নশীল She তিনি খুব স্বজ্ঞাত She তিনি পৃথিবীতে এতটাই নিচে, এবং দেখে মনে হচ্ছে তিনি সত্যিই যত্নশীল।”

এটি বিশ্বাস করা হয় যে মেঘান এই দম্পতির দুই শিশু প্রিন্স আর্কি, পাঁচ, এবং তিনজন প্রিন্সেস লিলিবেটকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় বাড়ি থেকে বাকি টুর্নামেন্টটি দেখবেন। প্রিন্স হ্যারি রবিবার টুর্নামেন্টের শেষ অবধি কানাডায় থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।