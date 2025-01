BRIAN VINER রিভিউ Nosferatu: Fang- tastic! এই পৈশাচিক ভ্যাম্পায়ার সত্যিই একটি ভয়ঙ্কর পুনরুত্থান

নসফেরাতু (15, 132 মিনিট)

রায়: কামড়ের সাথে গথিক হরর

রেটিং:

যখন সিনেমায় একটি নতুন বছর শুরু হয় ভয়ে ভরা – এবং ভয়ে পরিপূর্ণ – নসফেরাতুর মতো একটি ফিল্ম দিয়ে, তখন এটি উদ্বেগজনকভাবে মনে হয় সামনের জিনিসগুলির একটি আশ্রয়দাতার মতো৷ কিন্তু হয়ত যে শুধু আমি. এটা একটা ফিল্ম মাত্র। এবং একটি খুব ভাল এক.

এটি 1922 সালে তৈরি একই শিরোনামের নীরব জার্মান ছবির একটি সূক্ষ্ম রিমেক।

আবার, এটি কেবল আমিই হতে পারে, তবে এটি এমন একটি ল্যান্ডমার্কের মতো মনে হচ্ছে যে সিনেমাটিক অনুপ্রেরণা এখন পুরো এক শতাব্দী বা তারও বেশি ফিরে যেতে পারে।

শুধু তাই নয়, 1922 সালের চলচ্চিত্রটি ব্রাম স্টোকারের বিখ্যাত উপন্যাস ড্রাকুলা প্রকাশের মাত্র 25 বছর পরে মুক্তি পায়, যার উপর ভিত্তি করে এটি তৈরি হয়েছিল।

তাই এই সংস্করণটি মূল গল্পের সাথে নাভিভাবে সংযুক্ত বলে মনে হয়।

তবুও কিছু অসুখী ভুতুড়ে গুঞ্জন থাকতে পারে। সিনেমাটি বের হওয়ার সময় স্টোকার মারা গিয়েছিলেন কিন্তু তার স্ত্রী ফ্লোরেন্স মেধা সম্পত্তি চুরির জন্য প্রযোজকদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য বেঁচে ছিলেন।

সে জিতেছে। তাদের ছবিটির সমস্ত প্রিন্ট এবং নেগেটিভ হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ধ্বংস করার জন্য।

তবে সুখের বিষয়, কেউ কেউ বেঁচে গেছেন। তাই আমরা এখানে, লেখক-পরিচালক রবার্ট এগারস ক্রেডিটগুলির একটি তালিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন যাতে ইতিমধ্যেই The Witch (2015), The Lighthouse (2019) এবং The Northman (2022) রয়েছে৷ তিনি হামাগুড়ির ওস্তাদ।

নোসফেরাতুতে এলেন হাটার চরিত্রে লিলি-রোজ ডেপ। এই সূক্ষ্ম রিমেকটি 1922 সালের আসলটির সাথে নাভিভাবে সংযুক্ত বলে মনে হয়

টমাস হাটার চরিত্রে নিকোলাস হোল্ট। পারফরম্যান্সগুলি অভিন্নভাবে দুর্দান্ত, লিখেছেন ব্রায়ান ভিনার

নসফেরাতু মূলত 1838 সালে একটি জার্মান উপকূলীয় শহর উইসবার্গে স্থাপিত হয়। এলেন (লিলি-রোজ ডেপ) হের নক (সাইমন) দ্বারা নিযুক্ত একজন এস্টেট এজেন্ট, নিবেদিত, নিরীহ টমাস হাটার (নিকোলাস হাল্ট) এর সুন্দর কিন্তু মানসিকভাবে ভঙ্গুর নতুন স্ত্রী। ম্যাকবার্নি), একজন শিফ্টি ফেলো যার সম্পর্কে অনেক কিছু নড়বড়ে হতে হবে।

যখন হের নক থমাসকে বলে যে তাকে একটি দূরবর্তী দেশে ভ্রমণ করার জন্য একটি উইসবর্গ সম্পত্তির বিবরণ বহন করতে হবে, নির্দেশাবলী তার চেয়ে আমাদের জন্য আরও অশুভ।

ক্রেতা, ‘খুব পুরানো আভিজাত্যের লাইন থেকে’, একজন কাউন্ট অরলোক (বিল স্কারসগার্ড)।

তিনি বাস করেন, হের নক বলেন, একটি ‘ছোট দেশ… বোহেমিয়ার পূর্বে… কার্পেথিয়ান আল্পসে বিচ্ছিন্ন’। ওহ ওহ! এটি ট্রান্সিলভেনিয়ার মতো ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে। এত লজ্জা যে তারা শুধু Orlok কে Rightmove রেফার করতে পারে না।

তার ভুতুড়ে দুর্গে, অরলোক, অন্যথায় দানবীয় ভ্যাম্পায়ার নসফেরাতু নামে পরিচিত, এলেনের সাথে এক ধরণের মানসিক সংযোগ গড়ে তুলেছে যা তার কৈশোর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। প্লেগ আক্রান্ত ইঁদুরের একটি বাহিনী সহ তাকে উইসবার্গে আনার জন্য এটি যথেষ্ট শক্তিশালী।

শীঘ্রই, অরলোকের মন্দ হাটারদের বন্ধুদের জন্য দায়ী, হার্ডিংস (অ্যারন টেলর-জনসন এবং এমা করিন), এবং তিনি প্রত্যেকের উপর এবং সবকিছুর উপর তার নৃশংসতা নিক্ষেপ করছেন।

1922 সালের ফিল্ম থেকে প্রতিলিপি করা একটি আকর্ষক চিত্র রয়েছে, যেখানে তার ছায়া আসলেই নিদারুণ শহরকে গ্রাস করছে বলে মনে হয়।

কিন্তু তিনি একাই এসেছেন এলেনের জন্য, এবং শুধুমাত্র অদ্ভুত প্রফেসর ভন ফ্রাঞ্জ (উইলেম ড্যাফো), জাদুবিদ্যার একজন বিশেষজ্ঞ, কী ঘটছে তা জানেন বলে মনে হচ্ছে।

রবার্ট এগার্সের নসফেরাতুর একটি দৃশ্যে এলেন চরিত্রে লিলি-রোজ ডেপ

এলেন, লিলি-রোজ ডেপ তার নতুন স্বামী থমাস হাটারের সাথে অভিনয় করেছেন নিকোলাস হোল্ট অভিনয় করেছেন

একটি আধুনিক প্রেক্ষাপটে অরলোক একজন আবেশী স্টকার, তবুও এলেন তাকে উত্সাহিত করে বলে মনে হয়।

এই গল্পটিতে একটি শক্তিশালী যৌন অভিযোগ রয়েছে, যদিও অনেকেই এটি দ্বারা শিরোনাম হওয়ার মালিক হবেন না। যে কেউ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

পারফরম্যান্সগুলি অভিন্নভাবে দুর্দান্ত। ডেপ, জনি ডেপ এবং ভ্যানেসা প্যারাডিসের 25 বছর বয়সী কন্যা, দুর্দান্ত, যখন ড্যাফো, তার তৃতীয় এগারস ছবিতে, তার স্ট্যান্ডার্ড দৃশ্য-চুরির শিফটে রেখেছেন।

কিন্তু বেশির ভাগ প্রশংসাই এগারসের, যাকে আপনি একজন সানি-সাইড ডাউন ডিরেক্টর বলতে পারেন, যিনি তার আগের চলচ্চিত্রের মতো, আরও বেশি করে, পরিপূর্ণ দৃষ্টি এবং শ্রমসাধ্য দক্ষতার সাথে একটি আপোষহীনভাবে দুঃস্বপ্নের বিশ্ব তৈরি করেছেন।

আমরা লাইভ ইন টাইম (15, 108 মিনিট)

রায়: শালীন কান্নাকাটি

রেটিং:

ফ্লোরেন্স পুগ এবং অ্যান্ড্রু গারফিল্ড অভিনীত একটি রোমান্টিক ওয়েপি, এবং জন ক্রাউলি পরিচালিত, যার 2015 সালের চলচ্চিত্র ব্রুকলিন এমন একটি আনন্দদায়ক ছিল, উই লিভ ইন টাইমের পিছনেও কিছু ভারী প্রতিভা রয়েছে।

Pugh Almut চরিত্রে অভিনয় করেছেন, একজন মিশেলিন-অভিনয় শেফ, যখন গারফিল্ড হলেন টোবিয়াস, একজন মধ্যম র্যাঙ্কিং এক্সিকিউটিভ যিনি ওয়েটাবিক্সের সাথে তার সমস্ত কর্মজীবন কাটিয়েছেন বলে মনে হয় – তিনি একজন সিরিয়াল মনোগামিস্ট।

তারা দেখা করে যখন সে ঘটনাক্রমে তাকে তার গাড়ি দিয়ে আঘাত করে, তারপর বিবেকের সাথে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

শীঘ্রই তারা একটি আইটেম, ঘর্মাক্ত সেক্স যেখানে তারা পারেন. তারপরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারপরে গর্ভবতী হন, তারপরে জন্ম দেন, তারপরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন, সবকিছুই একজন শীর্ষ শেফ হিসাবে প্রাসঙ্গিক থাকার চেষ্টা করার সময়।

আলমুত ব্রুহল চরিত্রে ফ্লোরেন্স পুগ। চরিত্রটিকে একজন শীর্ষ শেফ বানানোর জন্য এটি কিছুটা হেরফের বলে মনে হয়েছিল

ফ্লোরেন্স পুগ এবং অ্যান্ড্রু গারফিল্ড টপ ফর্মে শীর্ষ অভিনেতা

টিভিতে ক্লাসিক ফিল্ম ওয়াক দ্য লাইন (2005) জোয়াকিন ফিনিক্স এবং রিস উইদারস্পুন জনি ক্যাশ এবং জুন কার্টারের ভূমিকায় দুর্দান্ত অভিনয়ের সাথে গত 20 বছরে তৈরি করা অনেকগুলি মিউজিক বায়োপিকগুলির মধ্যে অন্যতম সেরা। রবিবার, রাত ১০টা, BBC2

এর কোনোটিই রৈখিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। যদি তা হয়, গল্পটি এমনকী অভিনয়ের (খুব উচ্চ) গুণমানের জন্য এটিকে খালাস করার জন্য খুব হ্যাকনি হবে। কিন্তু পরিবর্তে, এটি এলোমেলো স্মৃতির মতো সময়ের সাথে সাথে পিছিয়ে যায়। কখনও কখনও তার নিজের ভালোর জন্য একটু বেশি বিভ্রান্তিকর হলে এটি চটপটে করা হয়।

আরও সমস্যাজনকভাবে, অন্তত আমি যেখানে বসে ছিলাম, সেখানে সবই অকার্যকরভাবে মধ্যবিত্ত, যেখানে এমন একটি ডিনার পার্টির বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কেবল চিত্রনাট্যকারদের কল্পনায় বিদ্যমান বলে মনে হয় (নিক পেইন, এই উদাহরণে), যেখানে উচ্চ শিক্ষিত কেউই নয়। , টেবিলের চারপাশে সুবক্তা লোকেরা ইফিং এবং ব্লাইন্ডিং ছাড়াই একটি বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারে।

আলমুতকে একজন শীর্ষস্থানীয় শেফ বানিয়ে নেওয়াটাও কিছুটা কারসাজি বলে মনে হয়, যে মুগ্ধতা আমরা সকলেই মর্টার-এন্ড-পেস্টেল সেলিব্রিটিদের সাথে পেতে চাই।

তবুও, পুগ এবং গারফিল্ড টপ ফর্মে শীর্ষ অভিনেতা, এবং সময়-হপিং আখ্যানের জন্য, আপনি যদি প্রেমের গল্পের উপাদানগুলিকে পুনর্ব্যক্ত করতে যাচ্ছেন তবে কেন এটিকে স্টোরি লাভ করবেন না?

এখানে পর্যালোচনা করা সমস্ত চলচ্চিত্র এখন প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে।

একজন কয়েদীর যন্ত্রণা – তার নিজের চোখে দেখা

নিকেল বয়েজ (12A, 140 মিনিট)

রায়: শক্তিশালী এবং আসল

রেটিং:

বছরের প্রথম সপ্তাহটি অভিনবত্বের জন্য একটি ভাল সময়, এবং এই সপ্তাহের কয়েকটি রিলিজের মধ্যে এটি রয়েছে।

আমরা লাইভ ইন টাইম এর দুই প্রেমিকের জীবনে ঘুরে বেড়াই, যখন নিকেল বয়েজ সত্যিই শহরে যায়, তার গল্পটি মূলত তার নায়কের দৃষ্টিকোণ থেকে বলে — এটি আক্ষরিক, শারীরিক পরিভাষায় দৃষ্টিকোণ, যেমন দ্য গ্র্যাজুয়েটে তার স্কুবা মাস্কের মাধ্যমে ডাস্টিন হফম্যানের বেঞ্জামিন যা দেখেন তা দেখা।

1960-এর দশকের ফ্লোরিডায় একটি তথাকথিত ‘সংশোধন স্কুল’ সম্পর্কে, যেখানে বন্দীরা প্রায় একচেটিয়াভাবে আফ্রিকান-আমেরিকান ছেলেদের, নিকেল বয়েজ এর দুর্দান্ত সিনেমাটিক বিকাশের সাথে সাথে একটি গল্পের গল্প উপস্থাপন করে।

নিকেল বয়েজ সত্যিই শহরে যায়, তার গল্পটি মূলত তার নায়ক এলউডের দৃষ্টিকোণ থেকে বলে (এথান হেরিসে)

আমাদের নায়ক এলউড (ইথান হেরিসে), যার বাক্যটি ন্যায়বিচারের নির্লজ্জ গর্ভপাত। শুধু তার অভিজ্ঞতা নয়, তার বাস্তব দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে প্রতিষ্ঠানটি একেবারে পচে গেছে।

ওয়ার্ডাররা দায়মুক্তির সাথে ছেলেদের মারধর, গালিগালাজ এমনকি হত্যা করে। আতঙ্কজনকভাবে, যদি আশ্চর্যজনক না হয়, জায়গাটি ফ্লোরিডা প্যানহ্যান্ডেলের একটি প্রকৃত সংস্কার স্কুলের উপর ভিত্তি করে, যা 2011 সাল পর্যন্ত বন্ধ হয়নি।

এই শক্তিশালী নাটকটি পরিচালক এবং সহ-লেখক রামেল রসের কলসন হোয়াইটহেডের পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী উপন্যাস দ্য নিকেল বয়েজ থেকে গৃহীত হয়েছে।

তিনি 25 মিনিট বা তার বেশি দৈর্ঘ্য কমাতে পারতেন কিন্তু তবুও একটি বিশাল চিত্তাকর্ষক কাজ করেছেন।