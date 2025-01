Paloma Noyola Bueno, Nico এবং Lupe কি বাস্তব মানুষের উপর ভিত্তি করে?

বছরের পর বছর ধরে অনুপ্রেরণাদায়ক শিক্ষকদের নিয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য সিনেমা হয়েছে। থেকে দাঁড়ানো এবং বিতরণ থেকে বিপজ্জনক মন টিপি মৃত কবি সমাজএই চলচ্চিত্রগুলি বাস্তব আবেগে ভরা এবং একজন সহানুভূতিশীল শিক্ষক তাদের ছাত্রদের জীবন গঠনে গভীর প্রভাব প্রদর্শন করে। 2023 সালের স্প্যানিশ ভাষার চলচ্চিত্র মৌলবাদী এই ধারার সেরা চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি. সার্জিও জুয়ারেজ কোরেয়ার সত্য গল্পের উপর ভিত্তি করে, সিনেমাটি একজন স্বপ্নদর্শী শিক্ষককে অনুসরণ করে যিনি মেক্সিকোর একটি সংগ্রামী সীমান্ত শহরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পুনরুজ্জীবিত করেন।

ইউজেনিও ডারবেজ, কমনীয় এবং হাস্যকর মেক্সিকান অভিনেতার জন্য পরিচিত চোদা এবং নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত নয়সার্জিও কোরেয়ার মতো তার সেরা পারফরম্যান্সের মধ্যে একটি প্রদান করে, একজন শিক্ষাবিদ যা মুখস্থ করা এবং প্রমিত পরীক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা নিস্তেজ, সরকার-নির্দেশিত পাঠ্যক্রমের প্রতি মোহভঙ্গ। তার 6 ম-গ্রেড ক্লাস, কোরেয়াকে অনুপ্রাণিত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ শিক্ষাদানের প্রথাগত পদ্ধতি ত্যাগ করে এবং সৃজনশীল কৌশলগুলিতে মনোনিবেশ করে এবং তার ছাত্রদের অব্যবহৃত সম্ভাবনা আনলক করতে সমালোচনামূলক চিন্তা অনুশীলন।

The True Story Behind The Film Radical



র্যাডিক্যাল ওয়্যার্ডের একটি নিবন্ধের উপর ভিত্তি করে



মৌলবাদী 2013 এর উপর ভিত্তি করে তারযুক্ত জোশুয়া ডেভিসের প্রবন্ধ, শিরোনাম “এ রেডিকাল ওয়ে অফ আনলিশিং এ জেনারেশন অফ জিনিয়াস”। ফিল্মটি সার্জিও জুয়ারেজ কোরেয়া এবং তার যুগান্তকারী শিক্ষার পদ্ধতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সত্য গল্পের একটি সঠিক চিত্রায়ন প্রদান করে।

কোরেয়া যখন প্রথম মেক্সিকোর মাতামোরোসে জোসে উরবিনা লোপেজ এলিমেন্টারিতে পৌঁছান, তখন তিনি ন্যূনতম সংস্থান সহ একটি স্বল্প তহবিলযুক্ত স্কুলের মুখোমুখি হন এবং তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসকারী কার্টেল সহিংসতার ভয়ে বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা। কোরেয়া কঠোর মেক্সিকান শিক্ষাব্যবস্থা পরিত্যাগ করার সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং পরিবর্তে একটি স্ব-চালিত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেনশিক্ষার্থীদের তারা যে বিষয়ে আগ্রহী সে সম্পর্কে শিখতে দেয়।

তিনি তার ছাত্রদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে উত্সাহিত করেছিলেন এবং সৃজনশীলতাকে আলিঙ্গন করে এমন পাঠগুলিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কোরেয়া বাচ্চাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে জাগিয়ে তুলেছিল এবং তাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস করতে সাহায্য করেছিল। ডেভিস এই শক্তিশালী রূপান্তরটিকে প্রবন্ধে দারুণ বাগ্মীতার সাথে তুলে ধরেছেন এই বলে-

বিশ্বের অন্যান্য অংশে এমন শিশু ছিল যারা শত শত দশমিক বিন্দু পর্যন্ত পাই মুখস্থ করতে পারত। তারা সিম্ফনি লিখতে পারে এবং রোবট এবং এরোপ্লেন তৈরি করতে পারে। বেশীরভাগ লোকই ভাবে না যে জোসে আরবিনা লোপেজের ছাত্ররা এই ধরনের জিনিস করতে পারে। টেক্সাসের ব্রাউনসভিলে সীমান্তের ওপারে থাকা বাচ্চাদের ল্যাপটপ, উচ্চ-গতির ইন্টারনেট এবং টিউটরিং ছিল, যখন মাতামোরোসে ছাত্রদের মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ, অল্প কিছু কম্পিউটার, সীমিত ইন্টারনেট ছিল এবং কখনও কখনও খাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। “কিন্তু আপনার কাছে এমন একটি জিনিস আছে যা আপনাকে বিশ্বের যেকোনো শিশুর সমান করে তোলে,” জুয়ারেজ কোরেয়া বলেছেন। “সম্ভাব্য।”

ফিল্মে এটি যেভাবে অভিনয় করে তার অনুরূপ, কোরিয়ার পদ্ধতির অসাধারণ ফলাফল ছিল এবং বাচ্চাদের মানসম্মত পরীক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ক্লাসের অনেক শিক্ষার্থী 99.99 শতাংশে স্কোর পেয়েছে।

সার্জিও জুয়ারেজ কোরেয়া সুগত মিত্রের প্রিন্সিপালদের উপর ভিত্তি করে তার শিক্ষণ পদ্ধতি



শিক্ষা তত্ত্ববিদ সার্জিও জুয়ারেজ কোরেয়া এবং তার ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে সাহায্য করেছেন



সার্জিও জুয়ারেজ কোরেয়া যখন জোসে আরবিনা লোপেজ এলিমেন্টারিতে শিক্ষকতা শুরু করেন, তখন তিনি বিভিন্ন শিক্ষার দর্শন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি শিক্ষাগত তাত্ত্বিক সুগত মিত্রের কাজের সাথে পরিচিত ছিলেন কিন্তু কখনোই মিত্রের তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করেননি। মিত্রের সংজ্ঞায়িত নীতি ছিল: “শিশুরা সম্পূর্ণভাবে দায়িত্বে রয়েছে।এই দর্শন, যার শিকড় সক্রেটিসের সাথে, জোর দেয় যে শিক্ষার্থীদের এমন বিষয়গুলি অন্বেষণ করা উচিত যা তাদের সত্যিকারের আগ্রহী।

মিত্রার সবচেয়ে পরিচিত উদ্ভাবনগুলির মধ্যে একটিকে “হোল-ইন-দ্য-ওয়াল” পরীক্ষা বলা হয়, যেখানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিশুরা সহযোগিতা এবং আত্ম-আবিষ্কারের মাধ্যমে শিখেছিল, প্রায়শই ঐতিহ্যগত ক্লাসরুম সেটিংসে তাদের সমবয়সীদেরকে ছাড়িয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে, মিত্রের তত্ত্বগুলি শিক্ষা এবং অন্যান্য শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে আকর্ষণ লাভ করেছে। আজ, এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে শিক্ষার্থীদের তাদের আগ্রহগুলি অনুসরণ করার অনুমতি দেওয়া তাদের শেখার আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করে.

কোরেয়া এই নীতিগুলিকে তার শ্রেণীকক্ষে মানিয়ে নিয়েছিল, প্রায়শই ছাত্রদের ডেস্কগুলিকে ছোট দলে অবস্থান করে এবং তাদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করে দিন শুরু করে।আপনি আজ কি শিখতে চান?” যেহেতু ছাত্রদের ইন্টারনেটে সহজে প্রবেশাধিকার ছিল না, কোরেয়া তাদের প্রশ্নগুলি লিখে রাখত এবং উত্তরগুলি না জানলে বাড়িতেই গবেষণা করত। তিনি স্কুলের চারপাশ থেকে শারীরিক বস্তু ব্যবহার করে হাতে-কলমে শেখার অভিজ্ঞতা তৈরি করতেন, যাতে তার পাঠদান আকর্ষণীয় এবং ব্যবহারিক থাকে।

পালোমা একজন বাস্তব জীবনের মানুষের উপর ভিত্তি করে



তিনি সার্জিও জুয়ারেজ কোরেয়ার শিক্ষণ পদ্ধতির অধীনে উন্নতি লাভ করেছিলেন এবং মিডিয়াতে তাকে একজন প্রতিভা বলা হয়েছিল



ছবিতে মৌলবাদীপালোমাকে সার্জিও জুয়ারেজ কোরেয়ার সবচেয়ে উজ্জ্বল ছাত্র হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। তার চরিত্র হল ম্যাটামোরোস, মেক্সিকোর 12 বছর বয়সী মেয়ে পালোমা নয়োলা বুয়েনো দ্বারা অনুপ্রাণিতযারা শহরের আবর্জনার স্তূপের কাছে থাকত। তার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে তার পরিবারের সচেতনতা সত্ত্বেও, তাদের শিক্ষার যত্ন নেওয়ার জন্য তাদের সম্পদের অভাব ছিল। তার বাবার অবনতিশীল স্বাস্থ্য তার একাডেমিক সম্ভাবনা থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছিল। যাইহোক, যখন কোরিয়া তার শিক্ষক হয়েছিলেন, তিনি তার ক্ষমতাকে উন্মোচন করেছিলেন এবং তিনি তার উদ্ভাবনী শিক্ষা পদ্ধতির অধীনে উন্নতি লাভ করেছিলেন।

তার সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা দক্ষতা অতুলনীয় ছিল, যা তাকে একজন স্ট্যান্ডআউট স্টুডেন্ট করে তুলেছিল যা সে আগে সম্মুখীন হয়নি।

কোরেয়া তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় দ্রুত পালোমার ব্যতিক্রমী প্রতিভা লক্ষ্য করেন। তিনি ক্রমাগত সঠিক উত্তর প্রদান করেছেন, এমনকি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নগুলির জন্যও তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তাকে স্টাম্প করবে। তার সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা দক্ষতা অতুলনীয় ছিল, যা তাকে একজন স্ট্যান্ডআউট ছাত্রী করে তুলেছিল যা সে আগে সম্মুখীন হয়নি।

দুঃখজনকভাবে, পালোমার বাবা এই সময়ে মারা যান (ছবি থেকে একটি বিশদ বাদ দেওয়া হয়েছে)। লক্ষণীয়ভাবে, সে তার পাঠ মিস না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মাত্র কয়েকদিন পরেই স্কুলে ফিরে আসে। স্কুল বছরের শেষে, পালোমা সারা দেশে সর্বোচ্চ গণিত স্কোর অর্জন করেছে। এই কৃতিত্ব তার জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে মেক্সিকো সিটি ভ্রমণ এবং অসাধারন উপহার তার অসাধারণ কৃতিত্ব উদযাপন করতে।

মৌলবাদী বাস্তব জীবনের গল্পের সাথে কিছু স্বাধীনতা নেয়



নিকো এবং লুপ হল যৌগিক চরিত্র এবং মুভিটি কোরিয়ার শিক্ষার পদ্ধতিগুলিকে সহজ করে তোলে



যখন মৌলবাদী জোশুয়া ডেভিসকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে তারযুক্ত নিবন্ধ, এটি নাটকীয় প্রভাবের জন্য সৃজনশীল স্বাধীনতা নেয়। দ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল ক্লাসের অন্যান্য ছাত্র, বিশেষ করে নিকো এবং লুপে. নিবন্ধটি প্রাথমিকভাবে পালোমা এবং তার ব্যতিক্রমী পরীক্ষার স্কোরের জন্য জাতীয় স্বীকৃতির দিকে তার যাত্রাকে কেন্দ্র করে। বিপরীতে, ফিল্মটি ক্লাসের সম্মিলিত কৃতিত্বের উপর জোর দেয়, এটিকে একক ছাত্রের গল্পের পরিবর্তে একটি গোষ্ঠী প্রচেষ্টা হিসাবে তৈরি করে।

যদিও নিকো একটি যৌগিক চরিত্র, তিনি জোসে উরবিনা লোপেজ প্রাথমিকের অনেক শিক্ষার্থীর মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলির প্রতীক, যার মধ্যে তাদের সম্প্রদায়ের মাদক ও সহিংসতার প্রকাশও রয়েছে। যদিও কার্টেল সহিংসতার হুমকি সত্যে ভিত্তি করে, এটি উত্তেজনা বাড়াতে ফিল্মে প্রশস্ত করা হয়েছে.

মুভিটি কোরিয়ার শিক্ষার পদ্ধতিগুলিকেও সরল ও প্রবাহিত করে। বাস্তবে, কোরিয়া তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিমার্জন করতে কয়েক মাস কাটিয়েছেসর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের জন্য ট্রায়াল এবং ত্রুটি ব্যবহার করে। মৌলবাদী আরও পরামর্শ দেয় যে কোরিয়া ব্যক্তিগত সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তার ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য দৃঢ় প্রেরণা ছিল, কিন্তু এই দিকগুলি নিবন্ধে গভীরভাবে অন্বেষণ করা হয়নি। এই অলঙ্করণগুলি হলিউডের অভিযোজনগুলির সাধারণ এবং গল্পের শক্তি বা বাস্তব জীবনের ব্যক্তিদের অসাধারণ কৃতিত্বকে হ্রাস করে না।