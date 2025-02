Urgent warning issued to everyone with an Android phone | ইউকে | খবর

অ্যান্ড্রয়েড ফোন সহ মোবাইল ব্যবহারকারীদের হ্যাকারদের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য সর্বশেষ সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের ফোন আপডেট করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে।

দুটি বাগ সনাক্ত করার পরে আপডেটটি আসে যা হ্যাকারদের কোনও পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন ছাড়াই ম্যালওয়্যার ইনস্টল করতে বা লোকদের ফোনে ফাইলগুলি চুরি করতে দেয় এবং ফোনের নিয়ন্ত্রণও অর্জন করে এবং তাদের ক্র্যাশ করে তোলে।

গুগল এ বিষয়গুলি হাইলাইট করেছে সাম্প্রতিক সুরক্ষা বুলেটিন যা পূর্ববর্তী অ্যান্ড্রয়েড সফ্টওয়্যারটিতে আবিষ্কার করা প্রায় 50 সাইবারসিকিউরিটি ত্রুটিগুলি বিশদ বিবরণ দেয়।

দুটি বাগ চিহ্নিত সাইবার সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ছিল, গুগল এগুলিকে “উচ্চ সুরক্ষা দুর্বলতা” হিসাবে বর্ণনা করে।

গুগল উভয় বিষয় স্থির করেছে এবং অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের তাদের ফোনটি সুরক্ষিত রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বশেষ ফেব্রুয়ারী 2025 সুরক্ষা আপডেট ইনস্টল করার জন্য সতর্ক করছে। The latest update fixes all of the cybersecurity flaws identified in the previous Android software.