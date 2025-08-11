اری ভুল যা চাকে বিষে রূপান্তর করে

۱۸: ۰۳ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব; জাভাদ ফারাহানী- চা একটি স্বাস্থ্যকর এবং সুগন্ধযুক্ত পানীয় এবং অনেক লোক খাবারের পরে এটি পান করতে অভ্যস্ত। তবে, আপনি যদি কিছু সাধারণ ভুল করেন তবে এই ভুলগুলি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার ব্যবহৃত চা, তাপমাত্রা এবং ব্যবহৃত চা পাতার পরিমাণ বিবেচনা করা উচিত। পাঁচটি সাধারণ ভুল রয়েছে যা আপনার স্বাস্থ্যকর এবং দরকারী চা পান করা এড়ানো উচিত:
ঘন চা তৈরি:
প্রতিটি কাপের জন্য এবং আরও বেশি পরিমাণে, অতিরিক্ত চা চামচ জন্য এক চা চামচ চা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। উচ্চ ঘনীভূত চাতে ক্যাফিনের একটি উচ্চ শতাংশ থাকে যা স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করতে পারে এবং ট্যানিন থাকতে পারে যা অন্ত্র এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের ব্যাধি হতে পারে। এটি একটি শক্তিশালী মূত্রবর্ধকও, সুতরাং ওভার -কনসেপশন এড়ানো ভাল।
দীর্ঘ সময়ের জন্য চা তৈরি করা, বিশেষত পুরানো চা:
ওল্ড চা এর বেশিরভাগ স্বাস্থ্য সুবিধা হারায় এবং রোগজীবাণু অণুজীবকেও অনুমতি দেয় যা স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং, প্রতিবার তাজা চা তৈরি করা ভাল।
খুব গরম চা পান:
খুব গরম পানীয়গুলি গলা, খাদ্যনালী এবং পেটের ঝিল্লিগুলিকে উদ্দীপিত করে, যা আলসার হতে পারে এবং সংক্রমণ এবং ম্যালিগন্যান্ট টিউমারগুলির ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
খালি পেটে চা পান করা:
আপনি খাওয়ার আধ ঘন্টা পরে চা পান করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ এটি খাদ্য হজম করতে পারে এবং বিপাককে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করতে পারে। খালি পেটে এটি পান করা চা পাতার নিষ্কাশনের ক্ষুধার্ত প্রভাবের কারণে ক্ষুধা দমন করতে পারে।
খাওয়ার পরপরই চা পান করা:
চায়ের কিছু উপাদান প্রোটিন, আয়রন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির শোষণকে রোধ করতে পারে, তাই খাওয়ার পরে আধা ঘন্টা অপেক্ষা করা এবং তারপরে চা পান করা ভাল।
সূত্র: স্বাস্থ্য.মেইল.রু