۱۰ উদ্বেগ হ্রাস করতে দরকারী ভিটামিন – চকচকে

গবেষণায় দেখা গেছে যে অনেকগুলি পরিপূরক এসএসআরআইএস (সিলেকটিভ সেরোটোনিন রিউপটেক ইনহিবিটার) এর অনুরূপ, যা প্রায়শই উদ্বেগ এবং হতাশার জন্য নির্ধারিত হয়। উদ্বেগকে সহায়তা করার জন্য সেরা ভিটামিনগুলির মধ্যে রয়েছে জল -দ্রবণীয় ভিটামিনগুলি যা শরীরে দ্রুত দ্রবীভূত হয়, পাশাপাশি ফ্যাট -দ্রবণীয় ভিটামিন যা রক্ত প্রবাহে প্রচারিত হয় এবং শরীর দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়, সহ:
1) ভিটামিন এ।
ভিটামিন এ -তে ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি আতঙ্কিত আক্রমণ এবং বিস্তৃত উদ্বেগজনিত ব্যাধি (জিএডি) এ ভোগা লোকদের সহায়তা করার জন্য দরকারী।
2) ভিটামিন ডি।
ভিটামিন ডি এর ঘাটতি উচ্চ স্তরের উদ্বেগের সাথে সম্পর্কিত। ২ য় বছরের একটি পর্যালোচনা সমীক্ষা অনুসারে, উদ্বেগ বা হতাশার লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিরা কখনও কখনও ক্যালসিডল (বা ক্যালসিফেডল) স্তরকে হ্রাস করে, যা ভিটামিন ডি শরীরে ভেঙে পড়লে ঘটে।
যেহেতু কয়েকটি উদ্ভিজ্জ খাবারে ভিটামিন ডি থাকে, ভিটামিন ডি পরিপূরক গ্রহণ করে, রোদে বেশি সময় ব্যয় করে এবং সালমন হিসাবে ফ্যাটি মাছ খাওয়া ভিটামিন ডি স্তর বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং উদ্বেগ হ্রাস করতে সহায়তা করে।
2) ভিটামিন ই
ভিটামিন ই এর ঘাটতি উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। গবেষণা দেখায় যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলিতে সমৃদ্ধ ভিটামিন ই সংবেদনশীল ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে এবং বিস্তৃত উদ্বেগজনিত ব্যাধি (জিএডি) এর লক্ষণগুলি পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করতে পারে।
1) ভিটামিন কে।
একটি পরীক্ষাগার সমীক্ষায় দেখা গেছে যে উচ্চ স্তরের রক্তের গ্লুকোজ, মেমরির ঘাটতি, হতাশা এবং উদ্বেগ সবই ভিটামিন কে গ্রহণের মাধ্যমে হ্রাস পেয়েছে।
2) ভিটামিন সি।
ভিটামিন সি পরিপূরকগুলি কিছু মানসিক স্বাস্থ্য রোগ যেমন বড় হতাশা (এমডিডি) এবং উদ্বেগের চিকিত্সার ক্ষেত্রে কার্যকর ফলাফল সরবরাহ করতে পারে। উদ্বেগের চিকিত্সার জন্য এটি অন্যতম সেরা ভিটামিন, কারণ আপনার স্নায়ুতন্ত্রের ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসাবে এটি উদ্বেগের চিকিত্সায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।