অউব্রে প্লাজা আশা করছেন বায়োপিকের আগে হেইডি ফ্লাইসকে দেখার জন্য

তার প্রথম অ-কাল্পনিক অনস্ক্রিনের ভূমিকার জন্য, অউব্রে প্লাজা হেইডি ফ্লাইসকে চিত্রিত করার জন্য অপেক্ষা করছেন।
ডেডলাইন জানানোর পরে যে তিনি ‘হলিউড ম্যাডাম’ সম্পর্কে একটি আসন্ন বায়োপিকে ফ্লেইস হিসাবে প্রযোজনা করবেন এবং তারকা করবেন, গোল্ডেন গ্লোব মনোনীত প্রার্থী “আধ্যাত্মিকভাবে” সম্পর্কিত “আলটিমেট বাডাস আইকন” বাজানোর জন্য তার উত্তেজনা প্রকাশ করেছিলেন।
তিনি বলেন, “আমি এই ট্র্যাকটিতে কিছুক্ষণ ছিলাম। আমি আমার মাথায় পেয়েছি যে আমি কয়েক বছর আগে তাকে খেলতে চেয়েছিলাম এবং আমি এর আগে কখনও সত্যিকারের জীবনকে খেলিনি,” তিনি বলেছিলেন Indiwiere। “এটি একটি ভিন্ন ধরণের স্কেল, চ্যালেঞ্জ, যা সম্পর্কে আমি সত্যিই উচ্ছ্বসিত, এবং আমি কেবল মনে করি তিনি একজন অবিশ্বাস্য ব্যক্তি, অবিশ্বাস্য চরিত্র।”
প্লাজা অব্যাহত রেখেছিলেন, “গল্পটি উন্মাদ।
যদিও তিনি ফ্লাইসের সাথে এখনও “কথা বলেননি”, প্লাজা উল্লেখ করেছেন, “আমি আশা করি যে কোনও এক সময় তার জায়গায় তার জায়গায় কিছুটা ভ্রমণ করব। আধ্যাত্মিকভাবে আমি তাকে অনুভব করি। আমি শুনেছি সে এটি সম্পর্কে খুব উচ্ছ্বসিত। আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে আছি।”
গত সপ্তাহে, ডেডলাইন জানিয়েছে যে প্লাজা প্রযোজনা এবং তারাতে প্রস্তুত রয়েছে হেইডি ফ্লাইসের গল্পরাহেল সেনোট এবং ট্র্যাভিস জ্যাকসনের সাথে স্ক্রিপ্টটি সহ-রচনা করেছিলেন লেয়া রাহেলের পরিচালকের আত্মপ্রকাশ চিহ্নিত করে। জেসামাইন বার্গুম এবং কারা ডুরেট পিঙ্কি প্রতিশ্রুতির জন্য, এভিল হাগের জন্য প্লাজার পাশাপাশি, ক্যালিফোর্নিয়ার একটি চলচ্চিত্র এবং টিভি ট্যাক্সের উত্সাহ পাওয়ার পরে এই বছর লস অ্যাঞ্জেলেসে উত্পাদন অনুষ্ঠিত হবে।
ফ্লেইসকে ১৯৯৩ সালে হাই-প্রোফাইল পতিতাবৃত্তি রিং চালানোর জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং সাত বছরের কারাদণ্ডের 20 মাসের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শাস্তি সত্ত্বেও, ফ্লেইস তার ক্লায়েন্টের তালিকার নামগুলি কখনও প্রকাশ করেনি।
হেইডি ফ্লাইসের গল্প জাকলিন নামে একজন উচ্চাভিলাষী তরুণ লেখকের সহায়তায় তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসকে নেভিগেট করার সময় তার সংযোগের ওয়েবটি ব্যবহার করে এবং তার অভিযোগ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করার জন্য তার সংযোগের ওয়েবটি ব্যবহার করে তার বিচারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলিতে ফ্লাইসকে অনুসরণ করে।