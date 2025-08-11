সোমবার মস্কোর একটি আদালত সাজা প্রাক্তন ক্যালিনিনগ্রাড হাসপাতালের প্রধান এবং একটি হাই-প্রোফাইল ইনফেলা কেসে প্রত্যেককে কমপক্ষে নয় বছরের কারাদণ্ডে অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট।
ক্যালিনিনগ্রাদ মাতৃত্বকালীন হাসপাতালের ৪ নং প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত চিফ চিকিত্সক ইয়েলেনা বেলেয়া এবং অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট এলিনা সুশকেভিচকে নভেম্বর 2018 সালে একটি অকাল শিশুর স্থির জন্মের জন্য ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের একটি মারাত্মক ডোজ দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা। তদন্তকারীরা। তদন্তকারীরা। ড বেলিয়া হাসপাতালের অনুকূল শিশু মৃত্যুর পরিসংখ্যান বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যা তার ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে।
উভয় মহিলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কেসটি ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং প্রতিবাদ স্বাস্থ্যসেবা শ্রমিকদের কাছ থেকে সংহতি।
একটি কালিনিনগ্রাদ জুরি ২০২০ সালে বেলায়া এবং সুসকেভিচকে খালাস দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তটি উল্টে দেওয়া হয়েছিল এবং বিচারটি বিচারের জন্য মস্কোতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
2022 সালে, মস্কো আঞ্চলিক আদালত দোষী সাব্যস্ত তাদের, বেলাাকে সাড়ে নয় বছর এবং সুশকেভিচকে নয় বছরের কারাদণ্ডে সাজা দেওয়া। তবে একটি আপিল আদালত উল্টে 2024 সালের ডিসেম্বরে বাক্যগুলি এবং একটি পর্যালোচনা করার আদেশ দেয়।
2025 সালের জুলাইয়ের শেষের দিকে, মস্কোর আঞ্চলিক আদালতের জুরি আবার তাদের দোষী বলে মনে হয়েছে খুনের। বিচার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল অভিযোগ যে একজন বিচারক 2023 সালের এপ্রিলে দোষী রায় দেওয়ার দিকে বিচারককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন।
সোমবার, আদালত আরোপিত কম্মারসেন্ট বিজনেস সংবাদপত্রের মতে ২০২২ সালের মতো একই কারাগারের সাজা, প্রসিকিউশনের অনুরোধটি পুরোপুরি মঞ্জুর করে।
রাশিয়ান আইনের অধীনে, প্রাক-বিচারের আটকায় ব্যয় করা সময়টি প্রতিটি দিনের সাজার জন্য দেড় দিন হিসাবে গণ্য হয়, যখন দু’দিন গৃহবন্দি হয়ে একদিন হিসাবে গণনা করা হয়। প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নিরা অনুমান করেছেন যে প্রায় ছয় বছর তাদের বাক্যগুলির জন্য জমা দেওয়া হবে, সুশকেভিচ দুই মাসের মধ্যে প্যারোলে অনুরোধ করার যোগ্য, আরবিসি নিউজ রিপোর্ট।
আদালত উভয় মহিলাকে ভুক্তভোগীকে প্রতিটি 1 মিলিয়ন রুবেল (12,500 ডলার), উজবেকিস্তানের নাগরিক জারিমখন আখমেদোভা, একটি নাগরিক মামলাতে, আরও 247,000 রুবেল (3,100 ডলার) প্রক্রিয়াগত ব্যয়ের জন্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিল।
সুশকেভিচের আইনজীবী আরবিসিকে বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে দোষী রায়টি আবার উল্টে যেতে পারে।
