অক্টোবরে কর্কে প্রথম আইরিশ রেস্তোঁরা খুলতে হবে ভেন্ডি

ভেন্ডি অক্টোবরে কর্কের মাহন পয়েন্ট শপিং সেন্টারে প্রথম আইরিশ রেস্তোঁরা খুলবে।
করিব অয়েল ঘোষণা করেছিল যে আমেরিকান ফাস্টফুড চেইনের সাথে তাদের অংশীদারিত্বের প্রথম রেস্তোঁরাটি 50 টি নতুন কাজ তৈরি করবে, যা বর্তমানে নিয়োগের জন্য উন্মুক্ত।
এটি এই সংবাদটি অনুসরণ করেছে যে অন্য আমেরিকান চেইন, টাকো বেল পরের মাসে মেথে অবতরণ করছে।
করিব অয়েল গত বছর আয়ারল্যান্ডে ওয়েন্ডির ফ্র্যাঞ্চাইজি অংশীদার হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।
করিব ব্র্যান্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাইকেল ডাল্টন বলেছেন: “মাহন পয়েন্টে প্রথম ওয়েন্ডির রেস্তোঁরা খোলার ওয়েন্ডির সাথে আমাদের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক চিহ্নিত হয়েছে।
“” আমরা স্থানীয় গ্রাহকদের কাছে নতুন এবং স্থানীয়ভাবে সোর্সড মেনু আইটেম এবং অসামান্য আতিথেয়তা সরবরাহ করে কর্কে ভেন্ডিকে আনতে পেরে রোমাঞ্চিত, যারা ব্র্যান্ডের অভিজ্ঞতা অর্জনকারী আয়ারল্যান্ডে প্রথম হবে। “
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-ইউরোপ, ওয়েন্ডির সংস্থা মাইকেল ক্লার্ক বলেছেন: “আয়ারল্যান্ড দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির জন্য একটি দুর্দান্ত বাজার, এবং আমরা আমাদের ব্র্যান্ডটি করিব অয়েলের সাথে আমাদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এখানে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে দেখে গর্বিত।
“সম্প্রদায়ের তাদের গভীর শিকড় এবং অপারেশনাল এক্সিলেন্সের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের ওয়েন্ডির ‘বিশ্বব্যাপী দুর্দান্ত, স্থানীয়ভাবে আরও ভাল’ অভিজ্ঞতা সরবরাহ করার জন্য তাদের আদর্শ অংশীদার করে তোলে। আমরা করিব দলকে সমর্থন করতে আগ্রহী কারণ তারা ওয়েন্ডির তাজা খাবার এবং স্বাক্ষর আতিথেয়তা আয়ারল্যান্ডের সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে আসে।”
মাহন পয়েন্ট শপিং সেন্টারের সেন্টার ডিরেক্টর জাস্টিন ইয়ং বলেছেন: “প্রথম ওয়েন্ডির রেস্তোঁরা আয়ারল্যান্ডে আনার অংশ হওয়া সত্যিই বিশেষ।
“এই উদ্বোধনটি কর্কের জন্য দুর্দান্ত খবর-এটি কেবল 50 টি নতুন স্থানীয় কাজ তৈরি করে না, তবে এটি মানুষকে অভ্যাসযোগ্য, উচ্চমানের খাবার ভেন্ডি উপভোগ করার সুযোগ দেয়।”