“অক্ষম” চিহ্নটির ব্যবহার অধিকারের বঞ্চনায় পরিণত হতে পারে

“অক্ষম” সাইনটি রাস্তায় প্রচুর সুবিধা দেয় না। যথা, প্রতিবন্ধীদের জন্য পার্কিং লটে পার্ক করার সুযোগ এবং “আন্দোলন” নিষিদ্ধ। ” প্রবেশের প্রবেশের সাথে বিভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই, অর্থাৎ “ইট”।
যাইহোক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবহন করে এমন গাড়িগুলির জন্য বিনামূল্যে পার্কিং জায়গা সহ প্রদত্ত পার্কিং লট প্রবর্তনের পরে তিনি যথাযথভাবে চাহিদা পেয়েছিলেন। হঠাৎ করে, প্রচুর গাড়ি ছিল যা প্রতিবন্ধী নাগরিকদের পরিবহন করে। তবুও, কারণ “অক্ষম” এর লক্ষণগুলি প্রতিটি স্টলে বিক্রি হয়েছিল।
তবে, রাস্তার নিয়মগুলি গাড়ীতে কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপস্থিতি ব্যতীত এটি ব্যবহার করতে দেয়নি। তবে এটি সনাক্ত করা বেশ কঠিন।
যারা “প্রতিবন্ধী ব্যক্তি” চিহ্নগুলি ব্যবহার করেন তাদের সাথে ডিল করার অনেকগুলি উপায় ছিল এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য পার্কিং লটে এই জাতীয় ড্রাইভারগুলি সনাক্ত করে। তবে সবই ব্যর্থ। মনে রাখবেন যে তাদের বিক্রয়ের সাথে বাচানালিয়া পরে, তারা কেবল ফেডারেল মেডিকেল এবং সামাজিক দক্ষতার ব্যুরোতে জারি করা শুরু করে। যাইহোক, এটি তাদের উপর একটি অতিরিক্ত বোঝা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। তারপরে তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি বৈদ্যুতিন নিবন্ধ শুরু করে। ব্যুরো এই জাতীয় লক্ষণ জারি করা বন্ধ করে দিয়েছে। এবং এখন, এই জাতীয় চিহ্ন দিয়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, গাড়িটি এই রেজিস্টারে প্রবেশ করা দরকার। তবে কেউ লক্ষণ বাতিল করেনি। এবং তারা আবার সমস্ত গাড়ী দোকানে বিক্রি হতে শুরু করে। যেহেতু, রাস্তার নিয়ম অনুসারে, এই জাতীয় চিহ্নটি এমন একটি গাড়ীতে থাকা উচিত যা প্রতিবন্ধী গাড়িগুলির উদ্দেশ্যে তৈরি জায়গায় পার্ক করা হয়।
এই সমস্ত এই জাতীয় লক্ষণগুলির চাহিদা একটি নতুন বৃদ্ধি জড়িত। সর্বোপরি, এটি বিনামূল্যে পার্ক করা সম্ভব করে তোলে। এবং এই ধরনের লঙ্ঘনের শাস্তি বেশ কঠিন। তদুপরি, এটি খুব বেশি নয় – চিহ্নটি বাজেয়াপ্ত করার সাথে জরিমানার 5 হাজার রুবেল। সাইনটির জন্য 100 – 150 রুবেলের শক্তি থেকে ব্যয় হয়।
অতএব, আইন প্রণেতারা অবৈধভাবে লক্ষণগুলি ব্যবহার করেন এমন ড্রাইভারদের দায়িত্ব বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নথির ব্যাখ্যামূলক নোট অনুসারে, প্রকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং যারা তাদের পরিবহন করেন তারা যখন তাদের জায়গাগুলি স্ক্যামারদের দ্বারা দখল করা হয় তখন বিনামূল্যে পার্কিং স্পেসের সন্ধানে সামাজিক সুবিধাগুলি ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়।
এই বিলে যারা নাগরিকদের জন্য ,, ৫০০ রুবেল, কর্মকর্তাদের জন্য ২০,০০০ এবং আইনী সত্তার জন্য ৫০০,০০০ এর কারণে এই জাতীয় চিহ্ন ব্যবহার করেন তাদের জরিমানা বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
তদতিরিক্ত, এটি পুনরায় ভিওলেশনের জন্য দায়বদ্ধতার প্রবর্তন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে – 3 মাস পর্যন্ত অধিকার বঞ্চিত করার জন্য।
তবে কোনও নতুন অনুমোদন যদি এটি গ্রহণ করা হয় তবে খেলবে?
আইনজীবী সের্গেই স্মারনভের মতে, জরিমানার যে কোনও বৃদ্ধি এই মুহুর্তে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করবে, তবে কিছুক্ষণ পরে সবকিছু ফিরে আসবে। লোকেরা এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তিনিও ভাবছেন যে এই সমস্যাটি কতটা প্রাসঙ্গিক? যদি পোর্শের মালিক নিজেকে এমন একটি চিহ্ন ঝুলিয়ে রাখেন, তবে তার মানিব্যাগের জন্য .5.৫ হাজার রুবেল জরিমানা এত ভারী হবে এমন সম্ভাবনা কম। তারপরে এখনই – গাড়ী বাজেয়াপ্তকরণ।
এটাও স্পষ্ট করার মতো বিষয় যে হুইলচেয়ারে কোনও মেশিনের পার্কিংয়ের মতো লঙ্ঘনের পরিচয় ট্র্যাফিক পুলিশের কাজ। গাড়িতে একটি চিহ্ন আছে – বিনামূল্যে। রাষ্ট্র -মালিকানাধীন অনুসন্ধানের কোনও একক কর্মচারীও কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দ্বারা অক্ষম বা পরিবহন করা নথিগুলি যাচাই করার জন্য গাড়িতে ফিরে আসার জন্য ড্রাইভারটির জন্য অপেক্ষা করতে বেশ কয়েক ঘন্টা দাঁড়াবেন না।
বর্তমান বিধিবিধানগুলি প্রতিবন্ধীদের ফেডারেল বেসেও “অক্ষম” এর চিহ্ন সহ গাড়িগুলি পরীক্ষা করার জন্য পরিদর্শককে সরবরাহ করে না।
সুতরাং প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলির অবৈধ ব্যবহারের জন্য দায়বদ্ধতার বৃদ্ধি রাস্তাগুলিতে অর্ডার পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার সম্ভাবনা কম।