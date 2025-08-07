অক্সফোর্ড ইউনাইটেডের নতুন স্টেডিয়াম উন্নয়ন পরিকল্পনা তাজা বায়ু পেতে

স্কোর.আইডি – অক্সফোর্ড ইউনাইটেডের তাজা বাতাস পেতে একটি নতুন স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা। সিটি কাউন্সিল শীঘ্রই এটি নিয়ে আলোচনা করবে।
হ্যাঁ, ক্লাবের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অক্সফোর্ড ইউনাইটেড জানিয়েছে যে নতুন স্টেডিয়াম পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চেরওয়েল জেলা কাউন্সিল কমিটির সভা বৃহস্পতিবার (৮/১৪/২০২৫) অনুষ্ঠিত হবে।
বর্তমানে পরিকল্পনা কমিটি অক্সফোর্ড দলের একটি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করছে এবং অনুমোদিত হলে প্রস্তাবটি রাজ্য সচিবের কাছে প্রেরণ করা হবে।
অক্সফোর্ড ইউনাইটেড ডেভলপমেন্ট ডিরেক্টর জোনাথন ক্লার্ক বলেছেন, “ক্লাবের ভবিষ্যতের গ্যারান্টি দেয় এমন একটি বিশ্ব -শ্রেণীর ভেন্যু তৈরিতে আমাদের উদ্দেশ্যটির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক পদক্ষেপ।”
তিনি আরও যোগ করেন, “পরিকল্পনা কমিটি যখন মিলিত হবে তখন আমরা এখন নিশ্চিতকরণ পেয়েছি এবং আশা করি তারা তাদের পেশাদার আধিকারিকদের দ্বারা করা ইতিবাচক সুপারিশগুলিকে সমর্থন করবে।”
তথ্যের জন্য, অক্সফোর্ড ইউনাইটেড দক্ষিণ কিডলিংটনে ঠিক ত্রিভুজ অঞ্চলে 16 হাজার দর্শকের ধারণক্ষমতা সহ একটি আধুনিক স্টেডিয়াম তৈরি করতে চায়।
নতুন খাঁচা কেবল ক্লাবের জন্যই নয়, তাদের চারপাশের সম্প্রদায়ের জন্যও একটি বড় বৃদ্ধি হবে।
যাইহোক, কিছু সময় আগে একটি সামান্য হোঁচট খাচ্ছিল যখন প্রাকৃতিক ইংল্যান্ড – ব্রিটিশ সরকারের পরিবেশগত উপদেষ্টা – স্ট্রাটফিল্ড ব্রেক ফরেস্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা সরাসরি উন্নয়ন সাইটের সংলগ্ন, একটি ডলোটা ওরফে ‘প্রাচীন’ অঞ্চল হিসাবে।
এটি পরে অক্সফোর্ড ইউনাইটেড প্ল্যানিং টিম রিপোর্টের অন্যতম সংশোধন পয়েন্ট হয়ে উঠেছে।
এখন, তারা কেবল অপেক্ষা করছে। আশাটি অবশ্যই এই জমাটি সবুজ আলো পাবে কারণ নতুন স্টেডিয়ামটি ক্লাবের ভবিষ্যতকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে।
প্রকল্পের ধারাবাহিকতার জন্য অপেক্ষা করার সময়, অক্সফোর্ড ইউনাইটেড কাসাম স্টেডিয়ামটি পরিদর্শন করতে থাকবে, তারা 24 বছর ধরে (2001 সাল থেকে) বসবাস করেছে।
খবরে বলা হয়েছে, ভাড়া সময়কাল ২০২26 সালের জুনে পরিপক্ক হবে, এই কারণেই ক্লাব পরিচালনা অবিলম্বে একটি নতুন স্টেডিয়াম তৈরি করতে চায়।
