অক্সলেড মিউজিক জার্নিতে মূল পরামর্শদাতা হিসাবে ফায়ারবয় ডিএমএলকে স্বীকৃতি দেয়

আফ্রোবিটস গায়ক অক্সলেড তার কেরিয়ারে ফায়ারবয় ডিএমএলকে একজন মূল পরামর্শদাতা হিসাবে কৃতিত্ব দিয়েছেন, এটি প্রকাশ করে যে পেরু ক্রোনার তাকে কীভাবে সঠিকভাবে সংগীত রচনা করতে শিখিয়েছিল তা শিখিয়েছিল।
শ্যাঙ্ক কমিক্সের সাথে সাম্প্রতিক লাইভস্ট্রিমে বক্তব্য রেখে অক্সলেড ফায়ারবয়ের ব্যতিক্রমী গীতিকার দক্ষতার প্রশংসা করেছেন, তাঁর পেনম্যানশিপকে তুলনামূলকভাবে তুলনামূলক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ফায়ারবয়ের গাইডেন্সটি ছিল জীবন-পরিবর্তনকারী, অবশেষে তার নিজস্ব অনন্য স্টাইলটি বিকাশের আগে মানসম্পন্ন সংগীত তৈরিতে তার রূপান্তরকে উল্লেখযোগ্যভাবে রূপ দিয়েছে।
“যখন এটি কলমের খেলা আসে, তখন কেউ তাকে স্পর্শ করছে না (ফায়ারবয়) I
অক্সলেড বলেছিলেন, “আমি নিজের কাজটি শুরু করার আগে তিনি যথাযথ সংগীত তৈরিতে আমার পরিবর্তনের অংশ ছিলেন।
ফায়ারবয়ের তার কেরিয়ারে প্রভাবের জন্য অক্সলেডের প্রশংসা সংগীত শিল্পে পরামর্শদাতা এবং সহযোগিতার গুরুত্বকে আরও প্রমাণ করে।