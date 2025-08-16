You are Here
“অগ্রগতি আছে। এখানে কোনও চুক্তি নেই।” পুতিন এবং ট্রাম্পের সংবাদ সম্মেলনের স্বল্পতম পুনর্বিবেচনা এর অর্থ কী ছিল না, এবং তারা সাংবাদিকদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি
ভ্লাদিমির পুতিন। গঠনমূলক পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের দেশগুলি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। আমি যখন বিমানটি ছেড়ে চলে এসেছি, আমি বলেছিলাম: “শুভ বিকাল, প্রিয় প্রতিবেশী!” আমাদের জন্য ইউক্রেনে যা ঘটছে তা হ’ল ট্র্যাজেডি এবং ব্যথা। আমরা সর্বদা ইউক্রেনীয় মানুষকে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করি। টেকসই বন্দোবস্তের জন্য, দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলি দূর করা প্রয়োজন। অবশ্যই, ইউক্রেনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা উচিত, আমরা এটিতে কাজ করতে প্রস্তুত। আমরা আশা করি যে কিয়েভ এবং ইউরোপ উদ্দেশ্যমূলক অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য উস্কানির ব্যবস্থা করবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। ট্রাম্প বুঝতে পেরেছেন যে রাশিয়ার নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ রয়েছে। তিনি বলেছেন যে তিনি যদি রাষ্ট্রপতি হন তবে যুদ্ধ শুরু হত না – এবং আমি তাঁর সাথে একমত।

ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমরা একটি সম্পূর্ণ বোঝাপড়া খুঁজে পেলাম না। এখনও পর্যন্ত কোনও লেনদেন নেই। আমি ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কল করব, জেলেনস্কিকে অবহিত করব। আমরা রাশিয়ান ব্যবসায়ের সাথে সহযোগিতার অপেক্ষায় রয়েছি। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বন্দ্ব শেষ করতে চাই। আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি। যতক্ষণ না আমরা বন্দোবস্তে পৌঁছেছি, তবে আমরা পুতিন এবং তার দলের প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়, পুতিন এই দ্বন্দ্বটি সম্পূর্ণ করতে চান – ঠিক আমার মতো। (পুতিন 🙂 আমি শীঘ্রই আবার দেখতে আশা করি।

এগুলি আলাস্কায় আলোচনার ফলাফলের পরে প্রেস কনফারেন্স। আপনি এটি সম্পূর্ণ দেখতে পারেন এখানে

যুদ্ধ এক হাজার দুইশো ষাট -নবম দিন। আলাস্কায় পুতিন ও ট্রাম্পের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনলাইন “মেডাস”

প্রচ্ছদে ফটো: জা সি হংক / এপি / স্ক্যানপিক্স / লেটা

