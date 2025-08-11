You are Here
অজানা বন্দুকধারীরা বেনুতে কর্পস সদস্য পরিবেশনকারী অপহরণ
অজানা বন্দুকধারীরা বেনুতে কর্পস সদস্য পরিবেশনকারী অপহরণ

জাতীয় যুব পরিষেবা কর্পস (এনওয়াইএসসি) এর একজন পরিবেশনকারী সদস্য সাদু দাউদাকে অজানা দ্বারা অপহরণ করা হয়েছে সশস্ত্র পুরুষ বেনু রাজ্যের ক্যাটসিনা-আলা-তাকুম রোড বরাবর।

খবরে বলা হয়েছে, উইকএন্ডে ঘটেছিল এমন ঘটনাটি টয়োটা ক্যারিনা জড়িত ছিল যা সাত যাত্রী বহন করছিল যখন এটি ক্যাটসিনা-আলা এবং তাকুমের মধ্যে একটি সীমানা সম্প্রদায় ত্যাসেদ ভিলেজে বন্দুকধারীদের দ্বারা চালিত একটি সশস্ত্র রোড ব্লকটিতে দৌড়েছিল।

হামলাকারীরা দাউদাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার আগে তারাবা রাজ্যের টাকুম থেকে ক্যাটসিনা-আলা পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর কেএলডি 108 এএ দিয়ে যানবাহনের সমস্ত দখলদারকে ছিনিয়ে নিয়েছিল বলে জানা গেছে, যার পরে তার ব্যাগে পাওয়া তার এনওয়াইএসসি আইডি কার্ডের মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছিল।

সুরক্ষা কর্মীরা অপহরণকারীদের সন্ধান করতে এবং ভুক্তভোগীর মুক্তি সুরক্ষার জন্য একটি সমন্বিত অপারেশন শুরু করেছে।

তবে নাইজেরিয়া পুলিশ বাহিনীর রাজ্য কমান্ড এই প্রতিবেদন দায়েরের সময় উন্নয়নের বিষয়ে এখনও কোনও সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করতে পারেনি।

