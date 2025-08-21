অঞ্চলগুলি কলিং: রাশিয়ানরা কীভাবে হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম থ্রোটলিংয়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে

হ্যালো এবং স্বাগতম অঞ্চল কলিংরাশিয়ান রাজধানী ছাড়িয়ে উন্নয়নের বিষয়ে মস্কো টাইমসের সাপ্তাহিক নিউজলেটার।
যদিও রাশিয়া দীর্ঘ আছে ফ্লার্ট একটি “সার্বভৌম ইন্টারনেট” ধারণার সাথে, যখন আমাদের সম্পাদকীয় দল এই নিউজলেটারটিকে “অঞ্চলগুলি কলিং” নাম দিয়েছে, তখন আমরা ইভেন্টগুলি তাদের যে পালাটি গ্রহণ করবেন তা আশা করি না। প্রকৃতপক্ষে, এখন এক সপ্তাহেরও বেশি সময়, কলিং রাশিয়ার অঞ্চল জুড়ে লোকেরা কর্তৃপক্ষের পরে লড়াই করার জন্য এক জিনিস হয়ে উঠেছে সীমাবদ্ধ হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রামে ভয়েস এবং ভিডিও কল করে।
এই সপ্তাহের সংস্করণে, আমরা কীভাবে রাশিয়ার দু’জনের থ্রোটলিংয়ে ডুব দেব সর্বাধিক জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনগুলি সাধারণ নাগরিকদের এবং বিশাল প্রবাসীদের জীবনকে রূপান্তর করছে।
তবে প্রথমত, অঞ্চলগুলিতে আর কী ঘটেছিল তা এখানে দেখুন:
শিরোনাম
ব্যাপকভাবে অপ্রিয় জনপ্রিয় ক্রেমলিন-উদ্যোগী স্থানীয় প্রশাসন সংস্কার আবার আদালতের পরে শিরোনামে রয়েছে প্রজাতন্ত্রের আলতা এবং ক্র্যাসনোয়ারস্ক অঞ্চল এটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি মামলা প্রত্যাখ্যান করেছে।
দুটি অঞ্চলের ক্রেমলিন-নিযুক্ত মাথা দ্বারা সমর্থিত, এই সংস্কারটি বহু গ্রামের বাসিন্দাদের জীবিকার জন্য ক্ষতিকারক হিসাবে দেখা যায়, যারা আর তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করতে সক্ষম হবে না এবং সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কম সুযোগ পাবে।
একটি রাজনৈতিক নাটক হয় উদ্ঘাটন মধ্যে সখা প্রজাতন্ত্র (ইয়াকিয়া) রাশিয়ার কেন্দ্রের প্রধান নতুন পিপল পার্টির প্রধানের পরে আলেক্সি নেচায়েভ দল থেকে সখার সংসদের সদস্য আলেকজান্ডার ইভানভকে বহিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছেন।
বেশ কয়েকটি সরকার সমর্থক টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং নিউজ এজেন্সিগুলির পরে ইভানভকে সখার জাতীয়তাবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং এমনকি প্যান-তুর্কিদের অনুভূতির আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে, গত বছর প্রকাশিত তুর্কি ব্লগার সেম কিরানের সাথে তাঁর সাক্ষাত্কারের কথা উল্লেখ করে। ইভানভ অস্বীকার করা হয়েছে সমস্ত অভিযোগ, যুক্তি দিয়ে যে এক্সপোজগুলিতে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি প্রসঙ্গের বাইরে নেওয়া হয়েছিল।
মধ্যে টিভা প্রজাতন্ত্র, একজন স্থানীয় ডাক্তার হলেন অ্যালার্ম বাজছে শিশু এবং প্রবীণদের মধ্যে করোনভাইরাস ক্ষেত্রে হঠাৎ স্পাইক সম্পর্কে।
“আমরা করোনাভাইরাস রোগীদের চিকিত্সার জন্য ওয়ার্ডগুলি আবার খোলা করেছি এবং উচ্চ প্রস্তুতির রাজ্যে কাজ করছি,” আঞ্চলিক রাজধানী কিজিলের একটি হাসপাতালের প্রধান আনা স্যারিগ্লার, ” ড এবং একটি পোস্ট তিনি পক্ষে।
এবং মধ্যে প্রজাতন্ত্রের বাশকোর্স্টানরাশিয়ান রাইটস গ্রুপ মেমোরিয়াল রয়েছে মনোনীত 46 বেমাক মামলায় আসামীদের রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে।
রাশিয়ার প্রাচীনতম অধিকার গোষ্ঠী গত বছরের বায়ামাক বিক্ষোভ থেকে বিরত থাকা দমনকে “পুতিনের রাশিয়ার জন্যও অভূতপূর্ব” বলে অভিহিত করেছে।
স্পটলাইট
‘একটি লাইফলাইন হারানো’: রাশিয়ানরা গ্লোবাল মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে বিধিনিষেধের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে
প্রায় এক ডজন মানুষ জড়ো মঙ্গলবার সাইবেরিয়ার বৃহত্তম শহর সেন্ট্রাল নোভোসিবিরস্কে বিরল অনুমোদিত বিক্ষোভের জন্য মঙ্গলবার।
“কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই মোবাইল পরিষেবার জন্য,” সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা সহ বিক্ষোভকারীদের দ্বারা পরিচালিত ব্যানারটি পড়ুন, যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। পেনশনাররা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সাথে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কেবল কয়েকটি তরুণ মুখই চিহ্নিত করা যেতে পারে।
হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রামের মাধ্যমে রাশিয়ানরা প্রথম ভয়েস এবং ভিডিও কল রাখার বিষয়ে প্রথম সমস্যাগুলি জানানোর প্রায় দুই সপ্তাহ পরে এই ছোট সমাবেশটি এসেছিল।
অনিশ্চয়তার পরের দিনগুলি, রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের নজরদারি রোসকোমনাডজর অবশেষে নিশ্চিত গত বুধবার যে এটি অ্যাপ্লিকেশনগুলির মাধ্যমে “অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই” করার জন্য থ্রোটলিং কল ছিল।
মস্কো টাইমস রাশিয়া জুড়ে কয়েক ডজন ব্যবহারকারীর সাথে পাশাপাশি এমন কিছু লোকের সাথে কথা বলেছিল এবং এমন কিছু লোকের সাথে যারা বছরের পর বছর ধরে এই অ্যাপ্লিকেশনগুলির উপর নির্ভর করে দেশের অভ্যন্তরে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে।
তারা সকলেই সুরক্ষার কারণে বেনামে উদ্ধৃত হতে বলেছিল।
আমাদের ছোট জরিপটি প্রকাশিত একটি বিষয় হ’ল এই বিধিনিষেধগুলি বোকামি হওয়া থেকে অনেক দূরে – কমপক্ষে আপাতত – এবং এটি দেশের মধ্যে এবং এমনকি একই অঞ্চলের মধ্যে মোবাইল ক্যারিয়ার এবং ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে।
“আমি সেন্ট পিটার্সবার্গে অবস্থিত এবং আমার বাবা -মা সখায় প্রজাতন্ত্রের মধ্যে রয়েছেন। আমি ভিপিএন ব্যবহার করছি তাদের হোয়াটসঅ্যাপে কল করার জন্য, তবে তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেশনটি ভিপিএন ছাড়াই ঠিকঠাক কাজ করে,” এক যুবতী বলেছেন।
“দেখে মনে হচ্ছে যে প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যোগাযোগের বিধিনিষেধগুলি আরও স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত। সেন্ট পিটার্সবার্গে, আমি মোবাইল ইন্টারনেটে থাকাকালীন কোনও ভিপিএন -এর সাথেও সংযোগ স্থাপন করতে পারি না, তবে সখায় এটি খুব সম্ভব,” তিনি যোগ করেছেন।
যদিও এর মূল সংস্থা মেটাকে ২০২২ সালে “চরমপন্থী” হিসাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবে হোয়াটসঅ্যাপ রাশিয়ার সর্বাধিক জনপ্রিয় বার্তাপ্রেরণ অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে তার অবস্থানে অদম্য রয়ে গেছে।
পরিসংখ্যান অনুসারে এই অ্যাপটি জুলাইয়ে রাশিয়ায় 12 বছরের বেশি বয়সের 97 মিলিয়ন লোক ব্যবহার করেছিল রক্ষণাবেক্ষণ স্বতন্ত্র রাশিয়ান মিডিয়া মনিটর মিডিয়াস্কোপ দ্বারা। টেলিগ্রাম মাত্র 90 মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীর সাথে দ্বিতীয় স্থানে এসেছিল, যখন হোমগ্রাউন ভি কে মেসেঞ্জারের মাত্র 16 মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী ছিল।
কিছু রাশিয়ানরা মস্কো টাইমসকে বলেছিল যে তাদের পছন্দের বার্তাবাহকদের ত্যাগ করার কোনও পরিকল্পনা নেই এবং তারা ভিপিএন পরিষেবাদির উপর নির্ভর করে কল করার জন্য বিশেষত টেলিগ্রামে নির্ভর করবে। তবুও এটি স্পষ্ট নয় যে এই কাজটি আরও কতক্ষণ সম্ভব হবে।
“জনপ্রিয় ভিপিএনগুলি কিছু স্বতন্ত্র ফিঙ্গারপ্রিন্ট তৈরি করে … ইন্টারনেট ব্যাকবোন অবকাঠামোতে রাখা ফিল্টারিং সরঞ্জামগুলি এমন একটি ট্র্যাফিক সনাক্ত করতে এবং ব্লক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যা একটি পরিচিত ভিপিএন পরিষেবার স্বাক্ষরের সাথে মেলে,” স্টিভ স্যাকস, ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত একটি ডিজিটাল ঝুঁকি বিশেষজ্ঞ বলেছেন।
“যদিও কম মূলধারার ভিপিএন সরবরাহকারীদের সাথে প্রয়োগ করা আরও কঠিন হতে পারে, রাশিয়ার সরকারী সংস্থাগুলি অবৈধ ভিপিএন ব্যবহারকারীদের চেয়ে এগিয়ে থাকার চেষ্টা করার জন্য নিয়মিত ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচিং ফিল্টার বিধিগুলি আপডেট করতে থাকবে,”
রাশিয়ার অনেক ব্যবহারকারী অবশ্য সুবিধার জন্য বেছে নিচ্ছেন বলে মনে হয়।
“আমার সমস্ত প্রবীণ আত্মীয়রা কোনও ভিপিএন সেট আপ করতে চান না, তাই আমার পরিবারের চ্যাটের প্রত্যেকে গুগল মিট ডাউনলোড করছেন,” প্রজাতন্ত্রের এক ব্যক্তি বাশকোর্টোস্টান বলেছেন।
“আমার পরিবার রাশিয়ায় বাস করে, আমি যখন ইউরোপে রয়েছি। আমার বাবা-মা আমাকে আমাদের পরিবার গ্রুপের চ্যাটটি সেখানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য চীনা মেসেঞ্জার ওয়েচ্যাটে নিবন্ধন করতে বলেছিলেন,” চীন ভিত্তিক সংস্থা টেনসেন পরিচালিত ম্যাসেঞ্জারের কথা উল্লেখ করে এক মহিলা বলেছেন, যা জাতীয় সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যবহারকারীর ডেটা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার অধীনে কাজ করে।
গুগল মিলন আরোহণ হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম কলগুলিতে বিধিনিষেধের প্রথম প্রতিবেদনের মধ্যে রাশিয়ান অ্যাপ স্টোরের সর্বাধিক ডাউনলোড করা ফ্রি যোগাযোগ অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।
শীর্ষস্থানটি ম্যাক্সের দ্বারা দখল করা হয়েছিল, একটি ঘরোয়া অ্যাপ ওয়েচ্যাটের মতো রাশিয়ার জাতীয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে পরিণত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও এখনও তার পরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে, ম্যাক্স ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত নজরদারি সরঞ্জামের চেয়ে কম কিছু না হওয়ার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে।
ক্রেমলিন ইতিমধ্যে আছে আদেশ মস্কো টাইমসের সূত্র এবং স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, সরকারী কর্মকর্তা এবং আইন প্রণেতাদের তাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলি সর্বাধিক স্থানান্তরিত করার জন্য এবং অনুরূপ ম্যান্ডেটটি সারা দেশে বেসামরিক কর্মচারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।
“আমি জানি যে চিকিত্সা কর্মী, শিক্ষক এবং এমনকি স্কুলছাত্রীদের বাবা -মাও এখন ম্যাক্স ব্যবহার করছেন কারণ তাদের বলা হয়েছিল,” একজন রাশিয়ান মহিলা মস্কো টাইমসকে বলেছেন, তিনি যোগ করেছেন যে তাঁর নিজেও এটি করার কোনও পরিকল্পনা নেই। “আমি সরকারের পক্ষে কাজ করি না, তাই আমার কাছে অ্যাপটি ইনস্টল করার দরকার নেই – এটি বেসরকারী সংস্থাগুলিতে কর্মরত সমস্ত লোকের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।”
রাশিয়ানরা যারা মস্কোর সময়ের সাথে কথা বলেছিল তারা সর্বোচ্চ সম্পর্কে তাদের মতামতগুলিতে বিভক্ত ছিল।
কেউ কেউ বলেছিলেন যে অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করা তাদের সুরক্ষার দুর্বলতার কারণে তাদের জন্য প্রশ্নটির বাইরে ছিল, অন্যরা বলেছিলেন যে তাদের সরকারী নিয়োগকর্তার অনুরোধে অ্যাপটি ইনস্টল করা ছাড়া তাদের আর কোনও উপায় নেই।
তবুও অন্যরা বলেছে যে তারা অ্যাপটি সুবিধার বাইরে ডাউনলোড করেছে এবং কারণ “সরকার ইতিমধ্যে আমাকে প্রতিটি কোণ থেকে ট্র্যাক করছে, আরও একটি অ্যাপ্লিকেশন কী?”
সেন্ট পিটার্সবার্গের একজন রাজনৈতিক কর্মী বলেছেন, “আমি অবশ্যই ম্যাক্সে স্যুইচ করব না। এর চেয়ে নিয়মিত কল ব্যবহার করা ভাল।” “আমার বাবা -মা জানেন যে আমি কী ধরণের কাজে নিযুক্ত আছি, তাই আমরা সাধারণত ফোনে কোনও সংবেদনশীল জিনিস সম্পর্কে কথা বলি না।”
যেহেতু এটি কেবল দেশীয় ব্যবহারকারীদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য, ম্যাক্স কয়েক মিলিয়ন রাশিয়ানদের বিদেশে বসবাসকারী তাদের প্রিয়জনদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করার জন্য বিকল্প নয় – এমনকি এমন ক্ষেত্রে যেখানে পরবর্তীকালে এটি ডাউনলোড করে তাদের সুরক্ষার সাথে আপস করতে ইচ্ছুক রয়েছে।
নতুন বিধিনিষেধের প্রভাব প্রজন্মের মধ্যেও পৃথক।
“আমার বাবা-মা তাদের 70 এর দশকে রয়েছেন। আমার বাবা প্রযুক্তি-বুদ্ধিমান এবং আমার মা নন, তবে এখন তিনি কীভাবে ভিপিএন এবং নতুন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করবেন তা শিখতে বাধ্য হবেন,” একজন রাজনৈতিক এমগ্রে বলেছেন। “আমার পক্ষে আমার অন্যান্য অ-বুদ্ধিমান আত্মীয়দের সংস্পর্শে থাকা এবং চেষ্টা করা আমার পক্ষে অসম্ভবের পাশে হবে।”
যদিও রাশিয়া চীনের মতো ডিজিটাল ফায়ারওয়াল খাড়া থেকে কয়েক বছর দূরে থাকতে পারে, তবে এই প্রথম বিধিনিষেধগুলি ইতিমধ্যে কিছু ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পক্ষে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারে।
“আমার চাচা ইউক্রেনের তার চাচাত ভাইয়ের সাথে টেক্সট এবং কথা বলার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেছিলেন। এখন তারা তাদের মধ্যে একমাত্র লাইফলাইন হারাচ্ছেন। তারা 70 এর দশকের শেষের দিকে এবং হোয়াটসঅ্যাপ কীভাবে ব্যবহার করবেন তা শিখার জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা করতে হয়েছিল, তাই কোনও ভিপিএন বা অন্যান্য বার্তাবাহিনী এই মুহুর্তে সত্যই কোনও বিকল্প নয়,” নির্বাসনে বসবাসরত এক মহিলা মস্কোর সময়ে বলেছিলেন।
“আমরা যখন এই বিধিনিষেধগুলি নিয়ে আলোচনা করি তখন আমরা এ সম্পর্কে যথেষ্ট কথা বলি না: সেগুলি ছাড়া রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয় পরিবারগুলি তবুও একে অপরের সাথে কথা বলতে থাকে, ”তিনি যোগ করেছেন।
সপ্তাহের ছবি
গত সপ্তাহে, বাশকোর্টোস্টানের নেতাকর্মীরা রাশিয়ার আধুনিক ইতিহাসের কয়েকটি সফল তৃণমূলের প্রতিবাদগুলির মধ্যে একটি কুশতাউ মাউন্টেনের প্রতিরক্ষায় প্রতিবাদ করার পাঁচ বছর ধরে চিহ্নিত হয়েছিল।
সেই বছরগুলিতে, কুশতাউতে প্রতিবাদকারী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বই বায়ামাক মামলার অংশ হিসাবে দেশ ছেড়ে বা জেল হতে বাধ্য হয়েছে। তবুও একটি ছোট্ট প্রতিবাদ অংশগ্রহণকারী এবং তাদের পরিবারগুলির একটি গ্রুপ স্ট্যান্ডঅফের শেষ দিনের স্মৃতি ভাগ করে নেওয়ার জন্য শনিবার পাহাড়ের কাছে জড়ো হয়েছিল।
মস্কো টাইমস দুটি অংশের সিরিজের সাথে বার্ষিকী চিহ্নিত করেছে যা রাজনৈতিক প্রসঙ্গে অন্বেষণ করে যা প্রতিবাদগুলির মঞ্চস্থ করে এবং কীভাবে তারা উদ্ঘাটিত হয়েছিল। সিরিজের একটি অংশ উপলব্ধ এখানে।
সংস্কৃতি এবং বিনোদন
- প্যারিসে ইয়াকুটিয়ান সিনেমার দ্বিতীয় উত্সব 19-21 সেপ্টেম্বর থেকে ফরাসি রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে। ২০১০ এর দশক থেকে, সখা প্রজাতন্ত্র (ইয়াকুটিয়া) রাশিয়ার স্বাধীন আদিবাসী তৈরি সিনেমার একটি ক্র্যাডল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাদের পরিমিত বাজেট এবং অপেশাদার অভিনেতাদের উপর ঘন ঘন নির্ভরতা থাকা সত্ত্বেও, “সখউউড” -তে উত্পাদিত চলচ্চিত্রগুলি বিশ্বব্যাপী ভক্ত এবং প্রশংসা অর্জন করেছে। আসন্ন প্যারিস উত্সব সম্পর্কিত আরও তথ্য উপলব্ধ এখানে।
- চুভাশ শিল্পী আয়শা ডেমিনার প্রথম একক প্রদর্শনী প্যারিসের এস্পেস 49 গ্যালারিতে 4-6 সেপ্টেম্বর থেকে প্রদর্শিত হবে। ইভেন্ট সম্পর্কে তথ্য উপলব্ধ এখানে। এবং আপনি যদি আমস্টারডামে থাকেন তবে আপনি আইশার কাজগুলি দেখতে পাবেন চলমান মস্কো টাইমস এবং ডি বালিতে সমস্ত অধিকার বিপরীত গ্যালারী দ্বারা আয়োজিত ক্রেমলিন প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে শিল্পীরা।