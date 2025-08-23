You are Here
অটিস্টিক শিক্ষার জন্য গাইডলাইন কী বলে
ক্রুজিরো অ্যাথলিট সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি দিয়ে তৈরি করেছেন এবং বেলো হরিজন্টে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্তির অভাবের সমালোচনা করেছেন, যেখানে তিনি বর্তমানে বাস করছেন

গোলরক্ষকের মতে, এমনকি যে স্কুলগুলি অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে তারা ক্লাসরুমে এসকর্টের উপস্থিতি অনুমোদন করে না। “একজন পিতা হিসাবে, তাঁর কন্যা অটিস্টিক হওয়ার জন্য কেবল প্রত্যাখ্যান করা দেখে হৃদয়কে কেটে দেয়। অন্তর্ভুক্তি কেবল প্রচারের ক্ষেত্রে একটি সুন্দর শব্দ নয়, এটি মনোভাব।




গোলরক্ষক ক্যাসিও বিএইচ স্কুলে তাঁর সাত বছরের কন্যাকে ভর্তি করতে অসুবিধা থেকে দূরে রয়েছেন।

ছবি: প্লেব্যাক / ইনস্টাগ্রাম / এস্টাডো

গাইডলাইন গত বছরের শেষে অনুমোদিত

2024 সালের নভেম্বরে, দ্য জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল (সিএনই) এসও -ক্যালড মতামতের নতুন সংস্করণ 50, চালু সাথে ছাত্র শিক্ষা অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (চা)।

পুরানো পাঠ্যটি, যা ২০২৩ সালের শেষে অনুমোদিত হয়েছিল, মন্ত্রী ক্যামিলো সান্টানা কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি এবং এই বিষয়টির পরিবার এবং বিশেষজ্ঞদের বিরোধী এবং পক্ষে – দৃ strong ় আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। পাঠ্যটি 69 থেকে 22 পৃষ্ঠাগুলিতে হ্রাস করা হয়েছিল এবং বিতর্কিত প্রসারিতগুলি অপসারণ করতে আবার লিখিত হয়েছিল।

এর মধ্যে একটি বিষয় ছিল একটি সুপারিশ বিশেষায়িত এসকর্ট অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা তাদের শিক্ষাগত ক্রিয়াকলাপেও তাদের সহায়তা করবে।

অনুমোদিত গাইডলাইনটি কেবল তাই -কলড উদ্ধৃতি সমর্থন পেশাদারইতিমধ্যে আইন দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে এবং এটি অবশ্যই স্কুল দ্বারা নিয়োগ করা উচিত, লোকোমোশন, স্বাস্থ্যবিধি, যোগাযোগ, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় সহায়তা করার কাজগুলি সহ, তবে “বিভিন্ন শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপ বিকাশ না করে”।

বিশেষায়িত এসকর্ট

বিশেষায়িত এসকর্ট এটি “প্রমাণিত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে” এএসডি আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার হিসাবে এটি ২০১২ সালের আইন দ্বারা প্রত্যাশিত, তবে তাদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট না করেই। ইতিমধ্যে সমর্থন পেশাদার এটি ব্রাজিলিয়ান অন্তর্ভুক্তি আইনে রয়েছে যে “প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর খাদ্য, স্বাস্থ্যবিধি এবং গতিশীলতার ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত স্কুল ক্রিয়াকলাপে কাজ করে”।

এই অঞ্চলে পরিবার এবং থেরাপিস্টদের জারগনে, এই পেশাদারদের প্রায়শই বলা হয় থেরাপিউটিক এসকর্ট বা এটিএসনামকরণ যা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আইনটিতে উপস্থিত হয় না এবং লোকোমোশন থেকে শুরু করে শিক্ষাগত পর্যন্ত কোনও ক্রিয়াকলাপে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার কাজ করে।

টারসিয়ো ডি ফ্রেইটাস (রিপাবলিকানস) ম্যানেজমেন্ট দ্বারা সম্পাদিত সাও পাওলোর একটি ডিক্রি, এপ্রিলে যখন তিনি অনুমোদিত হন যে পরিবারগুলি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তাদের নিজস্ব সঙ্গী সরবরাহ করে বা এমনকি স্কুলগুলিতে প্রবেশের জন্য প্রবেশ করে। মতামত যেমন ওরিয়েন্টেটিভ, রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয়ভাবে পরিমাপ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না।

যে কেউ এই পদক্ষেপের সাথে একমত নন তিনি বলেন যে তিনি এই পেশাদারদের সরবরাহ করার জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেন। অন্যরা যুক্তি দেখান যে এই মুহুর্তের একমাত্র উপায়, মরিয়া পরিবারগুলিকে সহায়তা করা যাতে শিশুরা স্কুলে অন্তর্ভুক্ত হয় কারণ তারা সঙ্গী ছাড়া শ্রেণিকক্ষে থাকতে সক্ষম না হয়।

মতামতের পূর্ববর্তী সংস্করণটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে এএসডি সহ শিক্ষার্থীদের বিশেষায়িত সহচর ছিল যারা গতিশীলতা বা স্বাস্থ্যবিধি ইস্যুতে সহায়তা করার পাশাপাশি শিক্ষাগত ক্রিয়াকলাপগুলিতে সহায়তা করেছিলেন, কারণ সমর্থন পেশাদারদের এই ফাংশনটি থাকবে না।

তারা বলেছিল যে শিক্ষার সচিবরা প্রয়োজনীয়তার সাথে একমত নন কারণ এটি বিদ্যালয়ের বোঝার দিকে পরিচালিত করতে পারে প্রতিটি অটিস্টিক শিক্ষার্থীর সাথে একজন সহযোগী নিয়োগ করা উচিত, যা বাজেটের দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রয়োজনীয় হবে, তারা বলেছিল।

তবে অনুমোদিত পাঠ্যটি এই আইটেমটি সরিয়ে রেখেছিল শুধুমাত্র সমর্থন পেশাদার। এমইসি অনুসারে, তবে এই পেশাদারের সুযোগটি এখনও আলোচনা করা হয়েছে। এ সময় মন্ত্রণালয় বলেছিল যে তারা এই পেশাদারদের প্রশিক্ষণের জন্য ফেডারেল ইনস্টিটিউট এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সমর্থন করবে, পাশাপাশি এই কাজটি নিয়ন্ত্রণ করবে। ব্রাজিলে কতজন রয়েছে এবং সহায়তা পেশাদারদের প্রশিক্ষণ কী তা নিয়ে সরকারের ডেটাও নেই।

