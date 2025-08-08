You are Here
অটোয়া পুলিশ ‘সন্দেহজনক’ কানাতার আগুন তদন্ত করে

অটোয়া পুলিশ বুধবার রাতে কানাতায় একটি পাবলিক প্লে কাঠামোর ক্ষতিগ্রস্থ একটি আগুন সম্পর্কে তথ্য চাইছে।

দক্ষিণ মার্চ জেলার শিরলির ব্রুক ড্রাইভের 100 টি ব্লকে রাত দশটার দিকে আগুনের খবর পাওয়া গেছে।

আঘাতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

পুলিশ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, আগুনটিকে “সন্দেহজনক” বলে মনে করা হয়েছে এবং অগ্নিসংযোগ ইউনিট তদন্ত করছে।

এই ঘটনার তথ্য সহ যে কাউকে অটোয়া পুলিশ সার্ভিস অগ্নিসংযোগ এবং বিস্ফোরণ ইউনিটের সাথে টেলিফোনে 613-236-1222, এক্সট্রাক্টে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল। 2202 বা ইমেলের মাধ্যমে arson@otawapolice.ca

