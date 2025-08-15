অটোয়া, প্রদেশ, শহর একক উত্স টরন্টো সাবওয়ে চুক্তি কিনতে

নিবন্ধ সামগ্রী
টরন্টো-টরন্টো ট্রানজিট কমিশন বলছে যে তিনটি স্তরের সরকার কানাডার চাকরিগুলিকে সমর্থন করার প্রয়াসে একক উত্স একটি পাতাল রেল চুক্তি করতে সম্মত হয়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
ট্রানজিট এজেন্সি বলেছে যে অ্যালস্টম ট্রান্সপোর্ট কানাডা থেকে লাইন 2 পাতাল রেল ট্রেনগুলির চুক্তিটি অনুসরণ করার সিদ্ধান্তটি মার্কিন শুল্ক এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখে আসে।
নিবন্ধ সামগ্রী
টিটিসি বলছে যে বেস সংগ্রহটি মোট 70 টি নতুন ট্রেন সেট, ফেডারেল, প্রাদেশিক এবং পৌরসভা সরকার দ্বারা যৌথভাবে অর্থায়ন করা হবে 55 টি সহ।
এটি বলেছে যে ট্রেনগুলির জন্য বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে এবং সমস্ত দরদাতাদের অবহিত করা হয়েছে।
ট্রেনগুলি তৈরির জন্য অ্যালস্টমের প্রয়োজনীয়তার একটি অংশ হ’ল “কানাডিয়ান সামগ্রীকে সর্বাধিক করে তোলা”।
প্রদেশটি আগে নতুন বহরের জন্য একক উত্স চুক্তির আহ্বান জানানোর পরে এই ঘোষণাটি আসে।
জুনে, প্রাদেশিক পরিবহনমন্ত্রী প্রবমিত সরকার তার ফেডারেল সমকক্ষ ক্রিশিয়া ফ্রিল্যান্ডকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে অটোয়া ট্রেনগুলির একমাত্র উত্স সংগ্রহের বিষয়টি বিবেচনা করে।
টিটিসি বলছে যে চুক্তির জন্য আলোচনা আগামী কয়েক মাস ধরে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন