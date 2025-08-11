অটোরিক: পিএস কোয়ালিশন, ফ্রি, বিই এবং প্যান অফিশিয়ালড লিসবনের প্রার্থিতা | অটোরিক 2025

পিএস, লিভার, ব্লক এবং প্যানে যোগদানকারী লিসবোয়া ভাইভার লিসবন কোয়ালিশন এই সোমবার পরবর্তী পৌরসভাগুলির জন্য লিসবন চেম্বারের প্রার্থিতা প্রদান করেছে, “হাউজিং জরুরী”, “গতিশীলতার বিশৃঙ্খলা” এবং “জনসাধারণের স্থানগুলির op ালুতা” এর দিকে মনোনিবেশ করে। সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ লিসবন সিভিল কোর্টে প্রার্থিতাটি সরবরাহ করা হয়েছিল, তালিকার প্রধান আলেকজান্দ্রা লেইটিও, অন্যান্য প্রার্থী এবং এজেন্ট, historic তিহাসিক সমাজতান্ত্রিক আন্তোনিও ভিটোরিনো দ্বারা বেষ্টিত।
আলেকজান্দ্রা লেইটিওর মতে, প্রার্থিতাটি “একটি বিস্তৃত জোট” “শহরটিকে উন্নত করার জন্য,” দ্রুত ব্যবহারিক সমাধান সহ “, যথা” আবাসনগুলির উত্থান “,” বিভিন্ন সাধারণ জায়গাগুলির গতিশীলতা, অবক্ষয় এবং op ালুতা, বিভিন্ন সাধারণ জায়গা, উদ্যান, পার্কস, নোংরা, বিশেষত ওয়াকের সীমানা “, বিশেষত ওয়াকের অভাব” এর মুখোমুখি।
সমাজতান্ত্রিক বলেছেন, “আমাদের এখানে কী নিয়ে আসে এবং আমাদের কী একত্রিত করে তা হ’ল শহরের জন্য কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানুষের সমস্যাগুলি সমাধান করা এবং আমরা আজ এখানে এটি করছি,” সমাজতান্ত্রিক বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে প্রার্থিতা “প্রগতিবাদ, মানবতাবাদ এবং সর্বোপরি, এই শহরকে উন্নতির ধারণা সম্পর্কে ধারণাগুলির মধ্যে যারা সাধারণভাবে রয়েছে তাদের সকলকে একত্রিত করতে চায়।”
আবাসনটিতে প্রতিক্রিয়া “আপনাকে সবাইকে জড়িত করতে হবে”
যেদিন তিনি জানতেন যে পিএস সেক্রেটারি-জেনারেল জোসে লুয়েস কার্নিরো প্রধানমন্ত্রীকে আবাসন সম্পর্কিত প্রস্তাব নিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন, লিসবনের সমাজতান্ত্রিক প্রার্থী বিবেচনা করেছিলেন যে “আবাসন পরিস্থিতি এত গুরুতর, এত গুরুতর, এত গুরুতর যে এটি সমস্তকে জড়িত করতে হবে: রাজ্য, শক্তি, পৌরসভা, কো-অপারটিভস, বেসরকারী,” জনগণের মধ্যে।
তিনি বলেন, “পুরো দেশের আবাসন পরিস্থিতিতে যে সমস্যা এসেছে তা সমাধান করার জন্য আমরা সকলেই কম, তবে বিশেষত লিসবন শহরে, এবং তাই স্পষ্টতই আমি পৌরসভাগুলিতে নিজেকে আরও বেশি অংশগ্রহণে দেখছি,” তিনি বলেছিলেন।
প্রার্থী জোর দিয়েছিলেন যে “আরও বেশি” পাবলিক হাউজিং তৈরি করা প্রয়োজন, তবে এই নির্মাণের সময় যেমন সময় লাগে, খালি আতশবাজি নিবন্ধন ও প্রয়োজনীয় করা প্রয়োজন, “কারণ তারা দ্রুত সমাধান।”
এটি পৌরসভা পাড়াগুলিকেও প্রয়োজনীয় করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যেখানে “7th ম এবং অষ্টম তলায় বয়স্কদের মধ্যে অপহরণ করা হয়েছে” কারণ তাদের লুণ্ঠিত লিফট রয়েছে, যা চার বছরে সমাধান করা সম্ভব, এবং স্থানীয় আবাসনের উপর বিধিনিষেধ রক্ষা করা সম্ভব, কারণ “নিম্ন সময়টির আরও বেশি ইজারা স্থায়ীতার কম লিজ রয়েছে”।
আলেকজান্দ্রা লেইটিও আরও বিবেচনা করেছিলেন যে, উদ্বোধন হওয়ার চার বছর পরে, গোনালো রিবেইরো যে বিস্ফোরণটি বলেছিল তাতে স্পেনীয় স্কয়ারের পাশের আরবান পার্কটি এসেছিল, এটি শহরের op ালুতার “একটি ভাল খারাপ উদাহরণ”, একটি “সুন্দর পার্কের সাথে, আর্কিটেকচারাল খুব ভালভাবে নির্মিত, কারণ কিওসকসগুলি” পদচিকিত্সা নয়,
“মাইগ্রেশনগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে”
প্রার্থী এজেন্টের জন্য আন্তনিও ভিটোরিনোর পছন্দ সম্পর্কে, আলেকজান্দ্রা লেইটো জোর দিয়েছিলেন যে এটি পর্তুগালে “বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পদ ছিল”, সাংবিধানিক আদালতের বিচারক, মন্ত্রী, এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে মাইগ্রেশন (ওআইএম) হিসাবে আন্তর্জাতিক কাজ।
অন্যদিকে প্রার্থী জোর দিয়েছিলেন, “এটি অত্যন্ত গুরুত্বের বিষয়” বিবেচনা করে চুম্বার সাংবিধানিক আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে অভিবাসন সম্পর্কিত সরকারের ডিপ্লোমা সম্পর্কিত কিছু বিধি। “এটি সংবিধান এবং আইনগুলির ধারাবাহিকতার প্রতিরক্ষা, এবং তাই আইনের নিয়মে এটি কীভাবে কাজ করে। আমি কেবল সন্তুষ্ট হতে পারি যে আইনের শাসন কাজ করেছে এবং আশা করে যে সংবিধান নির্ধারণের সাথে সাথে এটি কাজ চালিয়ে যাবে,” তিনি বলেছিলেন।
লিসবনের তালিকার প্রধানটি আরও উল্লেখ করেছেন যে যদিও এটি পৌরসভাগুলিকে “এই বিষয়ে অভিনয় করা” ফিট করে, ইমিগ্রেশন “, সর্বোপরি একটি প্রশ্ন এবং তাই একটি জাতীয় বিষয়”।
এজেন্ট অ্যান্টোনিও ভিটোরিনো, “সাত পক্ষের লিসবন এবং লিসবনের প্রেমে অনন্তকালীন,” বলেছিলেন যে “অভিবাসী প্রবাহের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হ’ল অভিবাসীদের সংহতকরণ”, মেয়ররা “সমাধানগুলি সন্ধানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা” খেলেন, যদিও জোর দিয়েছিলেন যে এটি সংবিধানের আদালতের রায় পড়েনি।
তিনি বলেন, “সান্নিধ্যের সম্পর্ক থাকলে ইন্টিগ্রেশন সফল বা ব্যর্থ।
বর্তমান মেয়াদে (২০২১-২০২৫) লিসবন সিটি কাউন্সিলের সভাপতিত্বে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট কার্লোস কয়েন রয়েছে, যা নিখুঁত সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াই নিয়ম করে, জোট “নিউ টাইমস” -পিএসডি/সিডিএস-পিপি/এমপিটি/পিপিএম/জোট দ্বারা নির্বাচিত।
ডান -ওয়িং কোয়ালিশনের সাতটি নির্বাচিত রয়েছে, “মোর লিসবন” (পিএস/ফ্রি) তালিকার মতো একই সংখ্যা রয়েছে, অন্যদিকে সিডিইউ (পিসিপি/পিইভি) এর দুটি রয়েছে এবং একটিও রয়েছে।
12 ই অক্টোবর পৌরসভার নির্বাচনের জন্য, আলেকজান্দ্রা লেইটিও (পিএস/ফ্রি/বি/প্যান), কার্লোস কয়েনস (পিএসডি/সিডিএস-পিপি/আইএল), জোও ফেরেরিরা (সিডিইউ), ওসান্দা লবার (নতুন ডান), জোস আল-আল্মি) এর প্রেসিডেন্সির জন্য প্রার্থী।