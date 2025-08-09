অটো হাসিবুয়ান: রয়্যালটি সংগীত স্রষ্টা এবং ব্যবহারকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ

রেপুব্লিকা.কম.আইডি, ট্যাঙ্গারং – আইনী, মানবাধিকার, অভিবাসন, এবং সংশোধন (কুমহাম ইমিপাস), অটো হাসিবুয়ান উপ -সমন্বয় মন্ত্রী, প্রত্যাহার নীতিমালা মূল্যায়ন করেছেন রয়্যালটি সংগীত গানের নির্মাতা এবং ব্যবহারকারীদের রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।
শুক্রবার (৮/৮/২০২৫) ট্যানগার্যাংয়ে অটো বলেছিলেন, “সরকার তাত্ক্ষণিকভাবে সামঞ্জস্য করতে এবং আইনটিতে পরিবর্তন করতে পারে এবং গায়কদের মতো স্রষ্টা এবং অপরাধীদের সুরক্ষা দিতে পারে এবং আরও অনেক কিছু”।
অটো আইন পরিচালিত নিয়মের উপর জোর দেয় কপিরাইট সময়ের সাথে সামঞ্জস্য থাকার জন্য সম্বোধন করা দরকার। তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, অন্যদের মধ্যে এই সামঞ্জস্যটি হ’ল প্রতিটি সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা সংস্থা (এলএমকে) এবং জাতীয় সমষ্টিগত ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট (এলএমকেএন) সংগীতজ্ঞদের জন্য গানের রয়্যালটিগুলির পোলেমিকগুলির সমাধানগুলি সামঞ্জস্য করতে এবং খুঁজে পেতে পারে তা নিশ্চিত করা।
“সুতরাং, আশা করি, যদি এই আইনের সংশোধনীটি চালু হয় তবে কপিরাইট সম্পর্কিত আইনী দৃ firm ়তা হতে পারে। কারণ আমি জানি আদালতের কিছু ফলাফল সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা অনুসারে নয়,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন, ক্যারিয়ার কপিরাইট সম্পর্কিত বিচারের বেশ কয়েকটি মামলা এখন সরকারের কাছ থেকে আরও মনোযোগ পেয়েছে। নতুন নীতিগুলি সম্প্রদায়ের দ্বারা অভিযোগ করা সমস্যাগুলির সমাধান হিসাবে আশা করা হচ্ছে।
অটো বলেছিলেন, “উদাহরণস্বরূপ, বালির মামলাগুলি, এবং অ্যাগনেজ মো।
পূর্বে, আইন মন্ত্রকের বুদ্ধিজীবী সম্পত্তি (ডিজেকেআই) অধিদপ্তর জোর দিয়েছিলেন যে রেস্তোঁরা, ক্যাফে, দোকান, ফিটনেস সেন্টার এবং হোটেল সহ বাণিজ্যিক পাবলিক স্পেসে সংগীত বাজানো প্রতিটি ব্যবসায়িক অভিনেতা স্রষ্টা এবং সম্পর্কিত অধিকার মালিকদের রয়্যালটি প্রদান করতে হবে।
আইন মন্ত্রকের কপিরাইট এবং শিল্প নকশার পরিচালক আগুং ডামারসংকো ব্যাখ্যা করেছেন যে বিধানগুলি প্রযোজ্য যদিও ব্যবসায়িক অভিনেতারা স্পটিফাই, ইউটিউব প্রিমিয়াম, অ্যাপল সংগীত বা পরিষেবাদির মতো পরিষেবাগুলিতে সাবস্ক্রাইব করেছেন যদিও স্ট্রিমিং অন্য।
তিনি পরিষেবাটি জোর দিয়েছিলেন স্ট্রিমিং ব্যক্তিগত। যখন ব্যবসায়ের জায়গাতে জনগণের কাছে সংগীত বাজানো হয়, তখন এটি বাণিজ্যিক ব্যবহার হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যাতে এটি একটি বৈধ ব্যবস্থার মাধ্যমে অতিরিক্ত লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়।
আগুং জানান, রয়্যালটি পেমেন্টের মাধ্যমে করা হয়েছিল এলএমকেএন রয়্যালটিস কপিরাইট গান এবং/অথবা সংগীত পরিচালনার বিষয়ে 2021 এর কপিরাইট এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত 56 নম্বর সম্পর্কিত 2014 সালের 28 নম্বর আইন ম্যান্ডেট অনুসারে।
