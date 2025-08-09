২০০ 2007 সালের আর্থিক সঙ্কটের মতোই একটি “আতিথেয়তা সংকট” নামে অভিহিত করা হয়েছে এমন মুখোমুখি মেজরকা। পালমার প্যাসিও ম্যালোরকার জন্য রেস্তোঁরা সমিতির সভাপতি মিগুয়েল ক্যারিয় বলেছেন যে “পালমা পূর্ণ থাকাকালীন”, দর্শনার্থীরা এখন খাবার ও পানীয়ের ক্ষেত্রে তাদের অর্থ আলাদা ব্যয় করতে বেছে নিচ্ছেন।
গত বছরের জুন থেকে, বালিয়েরিক দ্বীপের রেস্তোঁরা খাতের বিবৃতি ধারাবাহিকভাবে একটি মন্দা তুলে ধরেছে। গত মাসে সিএইবি রেস্তোঁরা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জুয়ানমি ফেরের বলেছিলেন যে “মহামারীর পর থেকে আমাদের এত খারাপ গ্রীষ্ম হয়নি।” যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে জুলাইয়ের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবসায়ের উত্থান হয়েছে, গত বছর রাজস্ব এখনও কম ছিল। “আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পর্যটকরা এক রাতে 300 ডলারে চার তারকা হোটেলগুলিতে অবস্থান করছেন,” মিঃ ক্যারিয় বলেছেন ó “তবে তারা বার বা রেস্তোঁরাগুলিতে যায় না।”
পরিবর্তে, পর্যটকরা নিয়মিত স্থানীয় সুপারমার্কেট এবং প্রস্তুত খাদ্য বিভাগের দিকে যাচ্ছেন।
রাষ্ট্রপতি আরও বলেছিলেন, “তারা তাদের কক্ষে খেতে খেতে এক রুটি এবং পিজ্জার এক টুকরো নেয়।”
“পরিবারগুলিতে ছুটিতে আসতে 3,000 ডলার নেই। বিমানের টিকিটের দাম € 1000; একটি হোটেলে একটি রাতের জন্য আরও 200 ডলার রয়েছে। মেজরকারায় এক সপ্তাহের ছুটিতে কত ব্যয় হয়? 5,000 ডলার? যদি চারটি টেবিলের জন্য বিলটি 200 ইউরো হয় তবে অনেক লোক তাদের টিউপারওয়্যারকে সৈকতে যেতে পছন্দ করে।”
যদিও বড় কর্পোরেশনগুলি প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলির সাথে ব্যবধানটি প্লাগ করতে সক্ষম হবে, মিঃ ক্যারিয় বলেছেন যে হলিডে দ্বীপপুঞ্জের ছোট ব্যবসাগুলি হারাবে।
তিনি বলেন, “একজন কর্মচারীর সাথে বিবাহিত দম্পতির দ্বারা পরিচালিত একটি ছোট কফি শপ, বা যে কেউ একটি খাদ্য ট্রাক কিনে এবং স্ব-কর্মসংস্থানযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে 5000 ইউরো প্রদান করে, তারা প্রচুর ঝুঁকি নিয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে, পর্যটকরা একবারে জনপ্রিয় হটস্পটগুলি ত্যাগ করার কারণে সৈকত ব্যবসায়গুলি উপার্জনে 20% ড্রপ-অফ দেখেছে বলে এই সংবাদটি এসেছে। আগের বছরের তুলনায় জুলাই মাসের পরিসংখ্যানগুলি চমকপ্রদ এবং এটি মেজরকা (অ্যাডমুমা) এর সামুদ্রিক-ভূখণ্ডের পাবলিক ডোমেনে অস্থায়ী পরিষেবাগুলি ছাড় এবং অপারেশনগুলির সংঘের মাধ্যমে এয়ারফেয়ার এবং হোটেল ব্যয়কে বাড়িয়ে দায়ী করা হচ্ছে।
অ্যাডপুমা প্রেসিডেন্ট ওনফ্রে ফোরনেস যোগ করেছেন যে “পর্যটনের বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতিবাচক বার্তা” ছুটির গন্তব্য হিসাবে মেজরকার ধারণাটি “ক্ষতিকারক” করছে এবং এই খাতটির আয়ের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে।