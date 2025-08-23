You are Here
অতীতের অ্যাঙ্গোলান এবং মোজাম্বিকান সংগীত, সংক্ষিপ্তভাবে অ্যালবাম (গুলি) এ | সংগীত

প্রোকুল্টুরা দ্বারা পরিচালিত, পর্তুগিজ-ভাষার এবং টিমোর-লেস্টে আফ্রিকান দেশগুলির সাংস্কৃতিক খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখার চেষ্টা করে এমন উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য একটি প্রোগ্রাম, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বারা অর্থায়ন করা হয় এবং 20 টি প্রজেক্টের দ্বারা প্রজেক্টের দ্বারা প্রজেক্টের মাধ্যমে এবং ম্যাচটিভের মাধ্যমে 2 টি প্রজেক্টের দ্বারা পরিচালিত হয়, অ্যাঙ্গোলা, গিনি-বিসাউ, মোজাম্বিক এবং টিমোর-লেস্টে, এই চারটি দেশে traditional তিহ্যবাহী সংগীত সংগ্রহ তৈরি করে, তাদের সংগীত সম্পর্কিত বইগুলি সম্পাদনা করে এবং স্থানীয় সংগীতের সাথে কথোপকথনে স্থানীয় ব্যান্ড এবং সংগীতজ্ঞদের শেখায়।

