You are Here
‘অদৃশ্যতার সময়’ বক্স অফিসে আধিপত্য বিস্তার করে
News

‘অদৃশ্যতার সময়’ বক্স অফিসে আধিপত্য বিস্তার করে

অস্ত্রনিখোঁজ হওয়ার সময়লিখিত, উত্পাদিত এবং পরিচালিত জাচ ক্রেগার এবং জোশ ব্রোলিন অভিনীত, তিনি এই সপ্তাহান্তে আমেরিকান বক্স অফিসে জয়লাভ করেছিলেন, দ্য হরর অ্যান্ড মিস্ট্রি টেপ বিট কেউ 2 ইতিমধ্যে 25 মিলিয়ন ডলার সহ আমেরিকাএর সিডনি সুইনি তিনি 500 হাজার ডলার সংগ্রহ করেছিলেন।

একটি বাস্তব গল্প হিসাবে ফ্রেমযুক্ত, এটি একটি সম্প্রদায়ের শক তরঙ্গকে পরিমাপ করে যখন প্রায় পুরো শ্রেণীর প্রাথমিক শিশুদের একই সময়ে একই সময়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। অনুযায়ী ডেভিড রুনিএর হলিউড রিপোর্টারছবিতে “তারা তাদের পক্ষে একটি দৃ cast ় কাস্ট এবং অধ্যায়গুলির একটি আকর্ষণীয় কাঠামো খেলেন But তবে, শেষ পর্যন্ত এটি আসলে খুব বেশি চেষ্টা করে না।”

সমালোচনা সত্ত্বেও, চলচ্চিত্রটি অভিনীত জেমি লি কার্টিস y লিন্ডসে লোহান, Freakier শুক্রবারএর ডিজনি তিনি 9.3 মিলিয়ন ডলার করতে সক্ষম হন। যখন কেউ 2 তিনি জাতীয় বক্স অফিসে আত্মপ্রকাশের তৃতীয় অবস্থানে পৌঁছেছেন।

আপনিও আগ্রহী হতে পারেন: জেমি লি কার্টিস ফ্রিকিয়ার শুক্রবার সম্পর্কে সমালোচনার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন

এই পরিমিত বাজেট উত্পাদন যা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ পিতার গল্পকে সম্বোধন করে তবে একটি ছদ্মবেশী এজেন্ট হিসাবে দ্বিগুণ জীবনযাপন করে, যেহেতু এর প্রিমিয়ারের আগে এটি ইতিমধ্যে সর্বনিম্ন প্রত্যাশা ছিল, একটি বি+ রেটিং পাওয়ার পরে সিনেমাস্কোরযদিও পচা টমেটো এটি তাকে 89% গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে। এর প্রাথমিক গ্লোবাল মোট 14.2 মিলিয়ন ডলার। প্রথম কিস্তি, যদিও এটি মহামারীটির মাঝখানে প্রিমিয়ার হয়েছিল, 6.8 মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল।

কৌতুক ফিরে Freakier শুক্রবার তিনি ৪২ থেকে ৪৫ মিলিয়ন ডলারের বাজেট সহ বিদেশী মোট ৩১.৫ মিলিয়ন এবং বিশ্ব সংগ্রহের জন্য ৪.৯ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।