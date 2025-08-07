You are Here
অদেখা সিস্টেমগুলি যা ডিজিটাল ফিনান্স তৈরি বা ভাঙ্গবে
News

অদেখা সিস্টেমগুলি যা ডিজিটাল ফিনান্স তৈরি বা ভাঙ্গবে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।

কোটি কোটি লোক তাদের ফোনে ভিডিও স্ট্রিম করার আগে বা তাদের পকেট থেকে ব্যবসা চালানোর আগে, ভিত্তি কাজটি নিঃশব্দে স্থাপন করা হয়েছিল। স্যাটেলাইটগুলি কক্ষপথে যাচ্ছিল। ফাইবার-অপটিক কেবলগুলি শহরগুলির নীচে সমাহিত করা হচ্ছিল। 5 জি টাওয়ারগুলি স্কাইলাইন জুড়ে উঠছিল। সেই লুকানো অবকাঠামোই মোবাইল ইন্টারনেটকে সম্ভব করে তুলেছে।

আমি এই প্লেবুকটি আগে দেখেছি। এরজেন পরিবার বিশ্বব্যাপী সংযোগের শারীরিক মেরুদণ্ডকে প্রসারিত করতে কয়েক দশক ব্যয় করেছিল, বেশিরভাগ লোকেরা সেই অবকাঠামোর গুরুত্ব উপলব্ধি করার অনেক আগে। আজ, আমি একই গল্পটি আবার খেলতে দেখছি, এবার বিকেন্দ্রীভূত ফিনান্স (ডিএফআই) এর প্রাকৃতিকভাবে বিকশিত বিশ্বে। সবচেয়ে বড় ব্রেকথ্রুগুলি সর্বদা লোকেরা যা দেখেন না তা দিয়ে শুরু হয়। টেলিকমে এটি ছিল টাওয়ার এবং উপগ্রহ। ডিএফআই -তে, এটি অবকাঠামো, নিয়ন্ত্রণ এবং অ্যাক্সেস।

ডিএফআই যেমন বাস্তব-বিশ্বের ইউটিলিটির দিকে জল্পনা-কল্পনা ছাড়িয়ে যায়, সুযোগটি কেবল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নয়। এটি হেফাজত রেল, কমপ্লায়েন্স ফ্রেমওয়ার্ক এবং আন্তঃসীমান্ত সিস্টেম সহ অবকাঠামোতে রয়েছে; সংক্ষেপে, পুরো বাস্তুতন্ত্র যা সুরক্ষিতভাবে, বিশ্বব্যাপী এবং স্কেলগুলিতে কাজ করবে।

সম্পর্কিত: মার্ক কিউবান বলেছেন ডিএফআই -তে বিস্ফোরক বৃদ্ধি ‘ইন্টারনেটের প্রথম দিনগুলির মতো’

টেলিকম থেকে টোকেনাইজেশন: একটি পরিচিত ব্লুপ্রিন্ট

টেলিকমে আমার পটভূমি আমাকে শিখিয়েছে একটি জিনিস হ’ল স্থায়ী পরিবর্তন পর্দার আড়ালে কী ঘটে তার উপর নির্ভর করে। যে সিস্টেমগুলি যোগাযোগ বা ফিনান্সে হোক না কেন গণ গ্রহণ সক্ষম করে, জনসাধারণ কখনও সুবিধাগুলি দেখার আগে জায়গা করে নিতে হবে।

এটাই ঠিক সেই মানসিকতা যা আমি ডিএফআই প্রযুক্তির বিকাশ নিয়ে আসছি। যদিও ওয়েব 3 -তে বেশিরভাগ মনোযোগ এখনও বাজারের চক্র এবং হাইপকে তাড়া করে, প্রকৃত কাজটি অবকাঠামো স্তরে ঘটছে, এমন সরঞ্জামগুলি তৈরি করে যা বিকেন্দ্রীভূত অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে ব্যবহারযোগ্য, অনুগত এবং স্কেলযোগ্য করে তোলে।

আসল গতিটি বিল্ডিং সিস্টেমগুলির পিছনে রয়েছে যা সংস্থাগুলি নির্ভর করতে পারে, নিয়ন্ত্রিত হেফাজত, আন্তঃসীমান্ত ট্রেডিং অবকাঠামো এবং টোকেনাইজড সম্পদগুলি যেমন ডিজিটাল ট্রেজারি এবং ক্রেডিট পণ্যগুলি-সুরক্ষিতভাবে এখতিয়ার জুড়ে স্থানান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনী এবং প্রযুক্তিগত কাঠামো সহ নির্ভর করতে পারে।

এটি বাস্তুতন্ত্রের দিক যা অন্য সমস্ত কিছুকে সম্ভব করে তোলে। টেলিকমের মতোই, যারা নিয়ন্ত্রণ, নির্ভরযোগ্যতা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতাটিকে অগ্রাধিকার দেয় তারা হ’ল ভবিষ্যত তৈরি করবে এবং এটিই লেনের দীর্ঘমেয়াদী খেলোয়াড়রা রয়েছেন।

অর্থের ভবিষ্যত কেবল হাইপ হতে পারে না

ঠিক ওভার থেকে ডিএফআই এর অনুমানিত বৃদ্ধি 2030 সালের মধ্যে আজ 20 বিলিয়ন ডলার থেকে 230 বিলিয়ন ডলারেরও বেশিআমরা এখনও কত তাড়াতাড়ি আছে তা আমাদের জানায়। তবে, আমি শিখেছি যে একা বৃদ্ধি পরিপক্কতার গ্যারান্টি দেয় না। অবকাঠামো ছাড়াই স্কেল ভেঙে যায়। বিশ্বাস ছাড়াই, দত্তক স্টল।

এটি বিশ্বাস যা সিস্টেমকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং বিশ্বাসগুলি নিয়ন্ত্রক স্বচ্ছতা, সুরক্ষা এবং ব্যবহারকারীদের জন্য বিরামবিহীন অ্যাক্সেস সহ অবকাঠামো থেকে আসে।

এজন্য উদ্যোক্তারা আজ কেবল কী তৈরি করা যায় তা নয়, কোথায় এবং কীভাবে এটি নির্মিত হতে পারে তা ভেবেই অনেক সময় ব্যয় করে। অভিজ্ঞতা দেখায় যে নীতিনির্ধারকদের সাথে কাজ করা, তাদের আশেপাশের পরিবর্তে, নতুন ধারণা গ্রহণকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং এই নীতিটি বিকেন্দ্রীভূত অর্থের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর এবং অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো এখতিয়ারগুলি যেখানে নিয়ন্ত্রক কাঠামোগুলি পরিষ্কার এবং প্রত্যাশিত, এখন এই কারণে ডিজিটাল সম্পদ উদ্ভাবনের পথে এগিয়ে চলেছে।

তবে নিয়ন্ত্রণ কেবল এক টুকরো। একটি শিল্প হিসাবে আমাদের একটি শেষ মাইল সমস্যাও রয়েছে যা আমাদের একটি শিল্প হিসাবে সমাধান করা দরকার। শক্তিশালী সিস্টেম তৈরির পক্ষে এটি যথেষ্ট নয়; তাদের স্বজ্ঞাত হতে হবে। এর অর্থ আরও ভাল ব্যবহারকারী ইন্টারফেস, ঘর্ষণবিহীন ফিয়াট অনর্যাম্পস এবং সরঞ্জামগুলি যা গভীর প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন ছাড়াই কাজ করে। সেরা অবকাঠামো পটভূমিতে বিবর্ণ হয়। তাদের ফোনটি কোনও টাওয়ারের সাথে কীভাবে সংযুক্ত হয় সে সম্পর্কে কেউ ভাবেন না। এটা শুধু কাজ করে। এটিই আমাদের আর্থিক সিস্টেমগুলিতেও লক্ষ্য করা উচিত।

সম্পর্কিত: কেন উদ্যোক্তারা ডিএফআইকে উপেক্ষা করার সামর্থ্য রাখে না

স্ট্যাবলকয়েনের উত্থান

ডিএফআই বাস্তব-বিশ্বের ইউটিলিটির একটি পর্যায়ে প্রবেশ করছে এমন সর্বাধিক স্পষ্ট লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হ’ল স্ট্যাবলকয়েনের উত্থান, যা অস্থির ক্রিপ্টো সম্পদের বিপরীতে, একটি ধারাবাহিক মান বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, সাধারণত মার্কিন ডলারের মতো ফিয়াট মুদ্রার সাথে আবদ্ধ। এই স্থিতিশীলতা তাদের উভয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি উভয়ের জন্য ব্যবহারিক প্রবেশের পয়েন্ট হিসাবে অবস্থান করে, আন্তঃসীমান্ত লেনদেনের সুবিধার্থে, রিয়েল-টাইম নিষ্পত্তি এবং traditional তিহ্যবাহী ব্যাংকিংয়ের সাধারণ বাধা ছাড়াই ফলন-উত্পাদনের সুযোগগুলিতে অ্যাক্সেস করে।

স্ট্যাবলকয়েনগুলি বিকেন্দ্রীভূত এবং traditional তিহ্যবাহী আর্থিক সিস্টেমগুলির মধ্যে সংযোজক টিস্যু হিসাবে উদ্ভূত হচ্ছে। এগুলি পে-রোল, রেমিট্যান্স, অন-চেইন ট্রেজারি এবং এমনকি ডিজিটাল মুদ্রা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কথোপকথনে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিয়ন্ত্রক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে, স্ট্যাবলিকনগুলি সম্ভবত একটি নতুন, প্রোগ্রামেবল আর্থিক স্তরটির মেরুদণ্ড হবে যা বিশ্বব্যাপী পৌঁছায়, নকশার মাধ্যমে সুরক্ষিত এবং ডিফল্টরূপে খোলা।

যেমন ওয়েব 3 রিটার্নের প্রতি আগ্রহ, বিশেষত সার্কেলের আইপিও এবং ব্লকবাস্টার ইটিএফ প্রবাহের মতো পদক্ষেপের সাথে প্রতিদিনের ভিত্তিতে নিবন্ধিত হওয়ার সাথে সাথে আমাদের কী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে আমাদের ফোকাস বজায় রাখতে হবে: হাইপকে তাড়া করে না বরং ভিত্তি স্থাপন করা। প্রতিটি প্রযুক্তি তরঙ্গ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে অবকাঠামো অগ্রাধিকারে পরিণত হয়। ডিএফআইয়ের জন্য এই মুহূর্তটি।

কোটি কোটি লোক তাদের ফোনে ভিডিও স্ট্রিম করার আগে বা তাদের পকেট থেকে ব্যবসা চালানোর আগে, ভিত্তি কাজটি নিঃশব্দে স্থাপন করা হয়েছিল। স্যাটেলাইটগুলি কক্ষপথে যাচ্ছিল। ফাইবার-অপটিক কেবলগুলি শহরগুলির নীচে সমাহিত করা হচ্ছিল। 5 জি টাওয়ারগুলি স্কাইলাইন জুড়ে উঠছিল। সেই লুকানো অবকাঠামোই মোবাইল ইন্টারনেটকে সম্ভব করে তুলেছে।

আমি এই প্লেবুকটি আগে দেখেছি। এরজেন পরিবার বিশ্বব্যাপী সংযোগের শারীরিক মেরুদণ্ডকে প্রসারিত করতে কয়েক দশক ব্যয় করেছিল, বেশিরভাগ লোকেরা সেই অবকাঠামোর গুরুত্ব উপলব্ধি করার অনেক আগে। আজ, আমি একই গল্পটি আবার খেলতে দেখছি, এবার বিকেন্দ্রীভূত ফিনান্স (ডিএফআই) এর প্রাকৃতিকভাবে বিকশিত বিশ্বে। সবচেয়ে বড় ব্রেকথ্রুগুলি সর্বদা লোকেরা যা দেখেন না তা দিয়ে শুরু হয়। টেলিকমে এটি ছিল টাওয়ার এবং উপগ্রহ। ডিএফআই -তে, এটি অবকাঠামো, নিয়ন্ত্রণ এবং অ্যাক্সেস।

ডিএফআই যেমন বাস্তব-বিশ্বের ইউটিলিটির দিকে জল্পনা-কল্পনা ছাড়িয়ে যায়, সুযোগটি কেবল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নয়। এটি হেফাজত রেল, কমপ্লায়েন্স ফ্রেমওয়ার্ক এবং আন্তঃসীমান্ত সিস্টেম সহ অবকাঠামোতে রয়েছে; সংক্ষেপে, পুরো বাস্তুতন্ত্র যা সুরক্ষিতভাবে, বিশ্বব্যাপী এবং স্কেলগুলিতে কাজ করবে।

এই নিবন্ধের বাকি অংশগুলি লক করা আছে।

উদ্যোক্তা যোগ দিন+ অ্যাক্সেসের জন্য আজ।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।