অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডসের ডকুমেন্টারি এপিসোডটি আধুনিক স্টার ট্রেকের বৃহত্তম সমস্যাটির লক্ষ্য নিয়েছে

“স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এর সর্বশেষ পর্বে (“হোয়াট ইজ স্টারফ্লিট?” শিরোনামে), হটশট পাইলট এরিকা অর্টেগাস (মেলিসা নাভিয়া) এর ভাই, ইউএসএস এন্টারপ্রাইজের ডেইলিওর ডকুমেন্টারি স্টারফের একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, হটশট পাইলট এরিকা অর্টেগাস (মেলিসা নাভিয়া) নামে এক তরুণ বেসামরিক নাগরিক। বেটোর অবশ্য একটি এজেন্ডা রয়েছে। তিনি কেবল স্টারফ্লিটকে ভান্ট করতে চান না; তিনি এটির মুখোমুখি হতে চান। তিনি স্টারফ্লিটকে একটি আক্রমণাত্মক সামরিক সংস্থা হিসাবে দেখেন যা বিপরীতে দাবি সত্ত্বেও শান্তি ও কূটনীতির চেয়ে সংঘাত ও সহিংসতার জন্য বেশি নিবেদিত।
এন্টারপ্রাইজের বর্তমান মিশনের বিষয়টি যখন আসে তখন বেটোর সন্দেহগুলি হতাশার সাথে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। ফেডারেশন, বেশ বিস্ময়করভাবে, দুটি অ-ফেডারেশন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একটি যুদ্ধে পক্ষ নিয়েছে এবং তাদের শত্রুদের উৎখাত করার প্রয়াসে আগ্রাসী, লুটানিদের সহায়তা করতে সম্মত হয়েছে। ফলস্বরূপ, এন্টারপ্রাইজটি একটি স্থান-বাসিন্দা, স্টারশিপ-আকারের এলিয়েনকে পুনরুদ্ধার করতে প্রেরণ করা হয়েছে যা একটি ধ্বংসাত্মক অস্ত্র হিসাবে পরিবেশন করার জন্য বিশেষভাবে বংশবৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন পাইক (আনসন মাউন্ট) দেখেন যে এলিয়েন একটি অস্ত্র হতে চলেছে এবং যেভাবেই মিশনটি চালিয়ে যাচ্ছে। একাধিকবার রয়েছে যখন পাইক কীভাবে তাকে এবং তার ক্রুদের আদেশগুলি অনুসরণ করতে হবে সে সম্পর্কে কথা বলে, তাদের মিশনের প্রকৃত প্রকৃতিটিকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে। কেবল স্বাধীন তদন্ত এবং একটি সাবধানী নৈতিক পুনরায় তারের মাধ্যমে পাইক এবং তার অফিসাররা একটি হত্যাকারী যুদ্ধের আক্রমণকারীদের কাছে একটি দাসত্বপ্রাপ্ত কিলার এলিয়েন সরবরাহ করার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন শুরু করে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি কখনই প্রকাশ পায় নি যে স্টারফ্লিট কীভাবে শুরু করার জন্য যুদ্ধের প্রয়াসে এত গভীরভাবে জড়িত হয়েছিল। “স্টার ট্রেক” ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বদা বিখ্যাতভাবে সহিংসতা নয়, প্রশান্তিবাদে নিবেদিত একটি সম্পত্তি ছিল। যুদ্ধ “স্টার ট্রেক” মহাবিশ্বের চূড়ান্ত নৈতিক ব্যর্থতা এবং স্টারফ্লিট সাধারণত কেবল একটি সশস্ত্র সংঘাতের সাথে জড়িত হয়ে যায় যখন আক্ষরিক অর্থে অন্যান্য সমস্ত বিকল্পগুলি শেষ হয়ে যায়।
তবে এখানে খেলতে আরও বড় কিছু থাকতে পারে। সম্ভবত “স্টারফ্লিট কী?” এর পিছনে লেখকরা সম্ভবত? প্যারামাউন্ট+তে নতুন জীবন শুরু করার পর থেকে “স্টার ট্রেক” ফ্র্যাঞ্চাইজি যেভাবে উদ্বেগজনকভাবে হিংস্র হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করার চেষ্টা করছেন।
স্ট্রিমিং-যুগের স্টার ট্রেক খুব অ্যাকশন-ভিত্তিক হয়ে উঠেছে
2005 থেকে 2017 পর্যন্ত টেলিভিশনে কোনও নতুন “স্টার ট্রেক” ছিল না। “স্টার ট্রেক: এন্টারপ্রাইজ” বাতিল করা হয়েছিল এবং জেজে আব্রামস বড় পর্দায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি পুনরায় বুট করেছিলেন। “স্টার ট্রেক: দ্য অরিজিনাল সিরিজ” থেকে আরও কনিষ্ঠ, যৌনতা, বিকল্প ইউনিভার্সের সংস্করণ এবং বিশেষত উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি অ্যাকশন এবং সহিংসতা বাড়িয়েছিলেন। এটি করতে গিয়ে তিনি কূটনীতিক এবং এক্সপ্লোরারদের সম্পর্কে একটি নার্দি ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে “স্টার ট্রেক” রূপান্তর করেছিলেন একটি উচ্চ-অক্টেন শ্যুট-‘এম-আপে। শ্রোতারা এটি খেয়েছিল এবং আব্রামসের ২০০৯ মুভি “স্টার ট্রেক” একটি বড় আর্থিক সাফল্যে পরিণত হয়েছিল।
চলচ্চিত্রের অন্যতম লেখক অ্যালেক্স কুর্তজম্যান “দ্য আইল্যান্ড” এবং “ট্রান্সফর্মারস” এর মতো অ্যাকশন-প্যাকড মাইকেল বে চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্যগুলির পিছনে ছিলেন, সুতরাং টোনাল শিফটটি উল্লেখযোগ্য ছিল। কুর্তজম্যান স্লিক অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলি লেখার ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ করেছিলেন, যখন “স্টার ট্রেক” ফ্র্যাঞ্চাইজি তার আগে প্রায়শই বেশ স্টজ এবং বৌদ্ধিক ছিল। নির্বিশেষে, কুর্তজম্যান 2013 এর সিক্যুয়াল “স্টার ট্রেক ইন ডার্কনেস” এর সহ-রচনা করতে গিয়েছিলেন যখন সিবিএস অল অ্যাক্সেস স্ট্রিমিং সার্ভিসে (যা প্যারামাউন্ট+নামকরণ করা হয়েছে) 2017 সালে সম্পত্তিটি টিভিতে ফিরে এসে সমস্ত কিছুর “স্টার ট্রেক” এর দায়িত্বে রাখার আগে। একই বছর, তিনি “স্টার ট্রেক: ডিসকভারি” সহ-তৈরি করেছিলেন, দ্রুত “স্টার ট্রেক: পিকার্ড” এবং আরও কয়েকটি শো দ্বারা।
এই নতুন সিরিজটি ক্লাসিক “স্টার ট্রেক” শো থেকে কেবল আলাদা দেখাচ্ছে না, তবে এগুলিও আলাদা অনুভূত হয়েছিল। তারা ফেডারেশন এবং ক্লিঙ্গনসের মধ্যে যুদ্ধের সাথে সরাসরি আচরণ করে “আবিষ্কার” এর প্রথম মরসুমের সাথে তারা আরও অনেক আক্রমণাত্মক সুরকে গ্রহণ করেছিল। “আবিষ্কার” এবং “পিকার্ড” অন্যকে নিয়মিত হত্যার নায়কদের সাথে হাতে হাত থেকে হাতের লড়াই, ফেজার শ্যুট আউট এবং স্টারশিপ যুদ্ধের আরও অনেক দৃশ্য ছিল। ফ্যান সাইট “ডিসকভারি” লিড মাইকেল বার্নহ্যাম (সোনেকোয়া মার্টিন-গ্রিন) দ্বারা হত্যা করা লোকের সংখ্যা সংকলন করেছে, তার কিল কাউন্ট মাত্র 65 টি পর্ব জুড়ে পুরো 58 এ বসে আছে।
সহিংসতা ছিল “স্টার ট্রেক” ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নতুন নীতি এবং আমার মতো পুরানো-স্কুল ট্রেকিগুলি ব্রিজড। এমন একটি সম্পত্তির জন্য খুব বেশি মৃত্যু হয়েছিল যা আগে শান্তিতে নিবেদিত ছিল।
অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস আধুনিক স্টার ট্রেকের সহিংসতা সমস্যাটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে
এখানেই “স্টারফ্লিট কী?” এসেছে। পর্বের শিরোনামটি সম্ভবত “স্টার ট্রেক কী?” “এটি স্টারফ্লিটকে (পুনরায়:” স্টার ট্রেক “ফ্র্যাঞ্চাইজি) সহিংসতার আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে চিত্রিত করেছে। আমি অনুভব করি যে কুর্তজম্যান সায়েন্স-ফাইয়ের চেয়ে অ্যাকশন গল্পগুলি উপভোগ করেছেন, এমন একটি সন্দেহ যা “আবিষ্কার” এবং এর স্পিন-অফ মুভি “স্টার ট্রেক: বিভাগ 31.” উভয় ক্ষেত্রেই বারবার খেলে। ” এমনকি তিনি তাঁর লেখকদের আরও বেশি বন্দুকযুদ্ধ, ফ্লিপ্প্যান্ট ওয়ান-লাইনার এবং অন্যথায় traditional তিহ্যবাহী অ্যাকশন বাজে কথা অন্তর্ভুক্ত করতে উত্সাহিত করেছিলেন।
“স্টারফ্লিট কী?” “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এর উভয় চরিত্র এবং আমরা এখানে কী করছি তা দেখার জন্য দর্শকদের উভয় চরিত্রকে জিজ্ঞাসা করতে বিরতি দেয়। স্টারফ্লিট (এবং এক্সটেনশনের মাধ্যমে, “স্টার ট্রেক” ফ্র্যাঞ্চাইজি) এখন যুদ্ধের প্রচেষ্টায় নিবেদিত? যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও খারাপ সুপার-এলিয়েন সরবরাহ করা কি আসলেই আমাদের লক্ষ্য? অথবা আমাদের এখানে বিরতি দেওয়া উচিত এবং আমরা এখানে কী করছি তা নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত? আমাদের মিশন কি যুদ্ধকালীন বিজয়ের অন্যতম, নাকি এর চেয়ে বেশি সংবেদনশীল?
“স্টারফ্লিট কী?” চরিত্রের শক্তির সেরা উদাহরণ হিসাবে শিরোনামের সংগঠনের প্রশংসা করে বিভিন্ন চরিত্রের সাথে শেষ হয়। স্টারফ্লিট তার মিশনগুলি সম্পর্কে নয়, যেমনগুলি হতে পারে – এর উদ্দেশ্যগুলি যতই ভাল হোক না কেন – বিপথগামী নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে, বা এটি সামরিক শক্তি সম্পর্কেও নয়। বরং এটি এর অভ্যন্তরের প্রত্যেকের নৈতিক শক্তির একটি একত্রিত। এবং, এক্সটেনশনের মাধ্যমে, “স্টার ট্রেক” ফ্র্যাঞ্চাইজি তার চরিত্রগুলির নৈতিকতা সম্পর্কে। “স্টার ট্রেক” কোনও হিংসাত্মক সম্পত্তি নয়, এই পর্বটি পোজ দেওয়ার মতো উপস্থিত রয়েছে, তবে একটি শান্তিপূর্ণ। শোয়ের ক্রিয়েটিভদের এন্টারপ্রাইজের ক্রুদের কাল্পনিক সদস্যদের মতোই তাদের ক্রিয়াকলাপ বিরতি এবং পুনর্বিবেচনা করা দরকার। এটি সত্যই একটি শক্তিশালী গণনা।
