অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস ‘একটি ডকুমেন্টারি পর্ব করেছে যা সম্পাদনাটিতে হত্যা করা উচিত ছিল

স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস এই মুহুর্তে, খুব স্পষ্টভাবে একটি সিরিজ যা নিয়মিত ভিত্তিতে তার ফর্ম্যাটে ছিটকে পড়তে নির্ভীক। এটি এপিসোডের দিকে নিয়ে যেতে পারে স্টার ট্রেক এটি অগত্যা আমরা যা প্রত্যাশা করি তার মতো দেখতে বা অনুভব করবেন না স্টার ট্রেকএমনকি যদি তারা এখনও ধারণাগুলি এবং পন্থাগুলির সাথে খেলেন যা ফ্র্যাঞ্চাইজি এখন প্রজন্মের জন্য যা করেছে তার সাথে খাপ খায়। এই সপ্তাহ অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস একটি নতুন ফর্ম্যাটে একটি পর্ব, একটি ইন-ইউনিভার্সি ডকুমেন্টারি এবং একটি পর্ব যা একটি প্রশ্নের সাথে ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রাচীনতম সমালোচনাগুলির একটি উত্থাপন করার চেষ্টা করে: একটি পর্বের সাথে অবশ্যই এই দুটি ধারণার সাথে ফিট করে: স্টারফ্লিট কি বৈজ্ঞানিক তদন্তের সংগঠন বা সাম্রাজ্যের মার্শাল টুল?
দুর্ভাগ্যক্রমে, এর অর্থ এটি এমন একটি পর্ব যা একবারে দুটি জিনিস হতে চায় … এবং শেষ পর্যন্ত দর্শনীয়ভাবে উভয়ই ব্যর্থ হয়।
“স্টারফ্লিট কী?” একবারে দুটি গল্প বলে। একটি হয় এন্টারপ্রাইজলুটানির কাছে মিশন-একটি অ-প্রারম্ভিক সভ্যতা যা তাদের বোন জগত কাসারের সাথে একটি বিরোধে সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছে, একটি জিকারু নামক একটি বিশাল স্পেসফেরিং প্রাণীকে পরিবহণের মাধ্যমে, একটি বিশাল অংশ-তিমি, খণ্ড-মথ ধরণের শক্তিশালী সংবেদনশীলতার জন্য অজানা উদ্দেশ্যে। এটি দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যায় এন্টারপ্রাইজ ক্রু যে, স্টারফ্লিট কমান্ডের তাদের কঠোর আদেশ সত্ত্বেও, তাদের জিকারুর সাথে লুটানির আচরণ এবং যুদ্ধে প্রাণীর প্রতি তাদের অভিপ্রায় নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে যে তারা খারাপভাবে হারানোর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যদিও গল্পটি লুটানি/কাসার দ্বন্দ্বের দুর্ঘটনার পরিসংখ্যানগুলি তাদের নিজ নিজ মানুষের কাছে কতটা কার্যকরভাবে কার্যকরভাবে স্পষ্টভাবে বিশদভাবে বিবরণ দেয় না, আমাদের বলা হয় যে নয়টি মিলিয়ন তুলনায় লুটানি মারা গিয়েছিলেন, তুলনায় “ন্যায়সঙ্গত” কাসারকে “ন্যায়বিচার” করে।
এখানে খেলতে নৈতিকতার একটি আকর্ষণীয় সেট রয়েছে অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস “স্টারফ্লিট কী?” দিয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে এর বিশাল চরিত্রগুলির সোয়াথকে আসতে দেয়? একটি টন সম্ভাবনা। অর্টেগাস লুটানির সাথে কাজ করার অবিশ্বাস্য কারণ প্রজাতিগুলি ক্লিঙ্গনদের সমর্থন করেছিল এবং ফেডারেশনের সাথে সাম্রাজ্যের যুদ্ধের সময় স্টারফ্লিট শিপমেন্টে অভিযান চালিয়েছিল। পাইক এবং উনা ব্রিজল যে স্টারফ্লিট তাদের হাতের পরিস্থিতিটির পূর্ণ চিত্র ছাড়াই অনুসরণ করার আদেশ দিচ্ছে। স্পোক এবং উহুরা এই আদেশগুলি অনুসরণ করতে এবং পরিবর্তে জিকারুর সাথে যোগাযোগের উপায়গুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি বিকল্প পরিকল্পনা তৈরি করতে পছন্দ করে না। এই সমস্ত যখন ক্রমবর্ধমান দ্বিধায় পরিণত হয় এন্টারপ্রাইজ ক্রুরা আস্তে আস্তে আবিষ্কার করে যে জিকারু অত্যন্ত শক্তিশালী, যে কমপক্ষে কিছু লুটানি তাদের প্রাণীর জন্য সরকারের পরিকল্পনার প্রতি আপত্তি জানায় এবং অবশেষে আবিষ্কার করে যে লুটানি জিনগতভাবে ইঞ্জিনিয়ারড এবং মানসিকভাবে জিকারুকে গণ ধ্বংসের একটি সংবেদনশীল জীবিত অস্ত্র হিসাবে পরিবর্তিত করেছে, এটি কেবলমাত্র সহজাত এবং মৃত্যুর সাথে দেখা করতে পারে যে এটি কেবল ভায়োলেন্স এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে।
অবশেষে, উত্তেজনা মাউন্টগুলি এবং জিকারুর বিশাল পেন্সিক উত্সাহগুলি সম্ভাব্যভাবে ধ্বংস করার হুমকি দেয় এন্টারপ্রাইজ ক্রুরা এমনকি নৈতিকভাবে এই সত্যটি বিবেচনা করতে পারে যে কোনও জীবন্ত প্রাণী-অস্ত্র তাদের এটিকে ইথানাইজ করার জন্য অনুরোধ করেছে, দ্য এন্টারপ্রাইজ পরিস্থিতি যথেষ্ট বিকশিত হয়েছে যে স্টারফ্লিট কমান্ডের প্রাথমিক আদেশগুলি চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে। পাইক ফেডারেশনে খুব শক্তিশালী শত্রুর সাথে লুটানি সামরিক বাহিনীর হুমকি দেয় যদি তারা অনুমতি না দেয় এন্টারপ্রাইজ জিকারুকে কাছের একটি সূর্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে নির্জন করার জন্য, এবং স্টারফ্লিট জিকারুর স্বদেশের জগতকে পরিবেশগত সুরক্ষার অধীনে রাখার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল যাতে লুটানি তার বাচ্চাদের একই রকম ফলাফলগুলিতে পরিবর্তন করতে পারে না, আপাতদৃষ্টিতে অনিবার্যভাবে লুটানিকে পরাজিত করতে এবং সম্ভাব্যভাবে গণহত্যা কাসারের সাথে তাদের দ্বন্দ্বের জন্য ছেড়ে দেয়।
এগুলি বেশ সুন্দর শোনাচ্ছে এবং বেশিরভাগ অংশের জন্য, এটি হ’ল of এর স্বতন্ত্র উপাদানগুলি দেখার জন্য এন্টারপ্রাইজ ব্রিজ ক্রু অর্ডার সহ কুস্তি নিয়ে কেউ অগত্যা বিভিন্ন কারণে একমত হয় না, বিভিন্ন কারণে কিছু আকর্ষণীয় উত্তেজনা এবং ঘর্ষণের দিকে পরিচালিত করে। এটি বিস্তৃত থিমগুলিতে স্পর্শ করে পর্বটি এটির সাথে চারপাশে খেলতে চায় স্টার ট্রেক নিজেই ফিটগুলি নিয়ে ভাবনা এবং কয়েক দশক ধরে শুরু হয়েছে: একযোগে অনুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক সংস্থা এবং একটি সামরিক বাহিনী হিসাবে স্টারফ্লিটের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা যা ফেডারেশনের সীমানা রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে বা দায়মুক্তির সাথে অ-ফেডারেশন দ্বন্দ্বগুলিতে হস্তক্ষেপ করার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। স্টারফ্লিটের এই দুটি অংশের পুনর্মিলন করতে হলে কী ঘটে? তারা কি সত্যই হতে পারে?
দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি সবেমাত্র যা বর্ণনা করেছি তা আসল পর্ব নয় অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস যে এই সপ্তাহে প্রচারিত। প্রচারিত আসল পর্বটি হ’ল অর্টিগাসের ভাই, বেটো (রিটার্নিং অতিথি তারকা মায়নার লেকেন) দ্বারা নির্মিত একটি অবিশ্বাস্যভাবে দরিদ্র ডকুমেন্টারি, যাকে “হোয়াট স্টারফ্লিট?” বলা হয়, এটি শেষ পর্যন্ত কী করার চেষ্টা করা উচিত সে সম্পর্কে খুব কম ধারণা রয়েছে যে কোনও সম্পাদনা উপসাগরীয়তার যে কোনও পাবলিককে দেখানো উচিত ছিল না, এবং এডিট উপসাগরটি যা কিছু করা উচিত ছিল না, এবং এডিট উপসাগরটি যা কিছু করা উচিত ছিল না।
“স্টারফ্লিট কী?”, উভয়ই অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা/সাংবাদিক হিসাবে পর্ব এবং বেতোর সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে সেই ডকুমেন্টারি স্টাইলে রয়েছে, মেটেটেক্সটুয়ালি উপস্থাপন করা হয়েছে যেন আমরা তাঁর কাজ দেখছি তার একটি পর্বের চেয়ে বরং তাঁর কাজ দেখছি স্টার ট্রেক। লুটানি মিশন সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত সমস্ত কিছুই বিভিন্ন বিভাগ এবং স্টেশন থেকে ক্যামেরা ফুটেজ জুড়ে অন্তর্নির্মিত এন্টারপ্রাইজবা বেতোর হোভারড্রোন ক্যামেরাগুলির মাধ্যমে। হয় ড্রোন প্রযুক্তির এমন একটি সমাজে উন্নতি হয়নি যেখানে দ্রুত-হালকা ভ্রমণ এবং নিকট-অবিচ্ছিন্ন পদার্থের পরিবহণ বিদ্যমান, বা বেটো ইচ্ছাকৃতভাবে একটি নড়বড়ে-ক্যামের নান্দনিকতার জন্য তাঁর ডকুমেন্টারিটির একটি বায়ু ধার দেওয়ার জন্য যাচ্ছেন সিনেমা-সত্যতবে নির্বিশেষে, তিনি একজন ভয়াবহ ভিডিওগ্রাফার, বারবার মানুষের মুখের মধ্যে খুব কাছাকাছি ক্যামেরাগুলি কাঁপানো বা অবসন্ন সময়ে জিনিসগুলি ক্যাপচার করা এবং অতিমাত্রায় নাটকীয় কোণগুলি যা অবিশ্বাস্যভাবে হতাশার দেখার অভিজ্ঞতার জন্য তৈরি করে।
বেটোও একইভাবে একজন ভয়ঙ্কর সাক্ষাত্কারকারী। উপরের সমস্তগুলির মধ্যে ইন্টারকুট হ’ল 1: 1 সাক্ষাত্কার বেটো ক্রুদের বিভিন্ন সদস্যের সাথে ক্যামেরার পিছনে থেকে পরিচালনা করে। কিছু অন্যের চেয়ে ভাল, এবং মাঝে মাঝে বেটো পৌঁছে দিতে চায় এমন বার্তাটি জানাতে সম্পাদনা ফর্ম্যাটটির একটি আকর্ষণীয় ব্যবহার করে (আরও ভাল বা খারাপের জন্য, আমরা যেমন প্রবেশ করি)। তিনি সাক্ষাত্কারের বিপরীতে যেখানে পাইক ফেডারেশনের মূল্যবোধকে সমর্থন করার জন্য স্টারফ্লিটের কর্তব্যকে স্বীকৃতি দেয়, তার কমান্ডের আদেশের আদেশের অবতীর্ণ ফুটেজ, বা লা’এনের সাথে সাক্ষাত্কারগুলি যেখানে তিনি সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং একটি স্লিক-এ পারফরম্যান্সের জন্য একটি স্লিকিং পারফরম্যান্সের সাথে লেঠিকিং পারফরম্যান্সের সাথে জড়িত থাকার জন্য বাধ্যতামূলক বিরোধের সাথে জড়িত থাকার শেষ-লাইনের বিকল্পটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে সামগ্রিকভাবে বেতোর ডকুমেন্টারি ভোগাচ্ছে কারণ তিনি তদন্তকারী সাংবাদিকতার একটি চ্যালেঞ্জিং অংশ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য এটি তার মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে রেখেছেন, কারণ তাঁর উদ্বোধনী বিবরণটি এটি ফ্রেম করে, ফেডারেশন গ্যালাক্সির শান্তিপূর্ণ অন্বেষণে জড়িত একটি কূটনীতিক সত্তা বা একটি colon পনিবেশিক সাম্রাজ্যের সাথে জড়িত রয়েছে কিনা এন্টারপ্রাইজ যুদ্ধের এর পতাকা অস্ত্র হিসাবে।
তবে বিটো “স্টারফ্লিট কী?” এর জন্য পরিচালনা করে এমন অন্যান্য সাক্ষাত্কারগুলির বেশিরভাগই বিস্তৃতভাবে একটি প্রাক-প্রতিষ্ঠিত যুক্তি তৈরির সুস্পষ্ট প্রয়াসের সর্বোত্তম অনুসন্ধানের দিকে সবচেয়ে ভাল তদন্তের জন্য-তাঁর ডকুমেন্টারিগুলির প্রায় ৮০%, যেমনটি শট এবং এটি যেমন নির্মিত হয়েছে, স্পষ্টতই স্টারফ্লিটের একটি এক্সপোজার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, অনিয়মিত সত্তা হিসাবে, অন্বেষণে একটি ভিনারকে সহকর্মী সামরিক বাহিনীর সাথে উষ্ণতর সামরিক বাহিনীকে মুখোশধারী করে তোলে। আমরা ডক্টর এমবেঙ্গা এবং নার্স চ্যাপেলের ফুটেজ থেকে কেটে ফেলেছি লুটানি বিজ্ঞানীর জীবন বাঁচাতে ব্যর্থ হয়ে জিকারুর দ্বারা আহত হয়ে থামার চেষ্টা করার পরে জিকারু দ্বারা আহত হয়েছিল এন্টারপ্রাইজ এটি সরাসরি তার হোমওয়ার্ল্ড থেকে বেটো এবং এমবেঙ্গার মধ্যে একটি সাক্ষাত্কারে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে, যেখানে প্রাক্তন ক্লিংগন-ফেডারেশন যুদ্ধে তার সামরিক পরিষেবা সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনুসন্ধান করে। একইভাবে, উহুরার সাথে তাঁর সাক্ষাত্কারে – যিনি এই মৌসুমে সম্ভাব্য রোমান্টিক আগ্রহ হিসাবে এই মৌসুমে পরিচয় হয়েছিলেন – তিনি তাকে নিষ্ঠুরভাবে অবাক করে দিয়েছিলেন যে স্টারফ্লিট একাডেমিতে তিনি যে একমাত্র বন্ধু তৈরি করেছিলেন তার মধ্যে একজনকে ইউএসএসের উপর দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। কায়ুগা প্রক্রিয়াটিতে তাদের ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে একটি শক প্রতিক্রিয়া উত্সাহিত করার প্রয়াসে গত মরসুমের সমাপ্তির ইভেন্টগুলির সময়।
“স্টারফ্লিট কী?” বেটো তার ফ্রেমিংয়ে খুব স্পষ্ট পক্ষপাত প্রতিষ্ঠা করেন, নেতৃস্থানীয় প্রশ্নগুলির লড়াইয়ের সুরের বাইরে সত্যিকারের বাস্তব প্রমাণের মতো সামান্যই বা তিনি প্রত্যেকের মুখে তার ড্রোনকে কাঁপিয়ে দিয়ে উস্কানির চেষ্টা করেছিলেন। এটি স্টারফ্লিটের বিরোধী দায়িত্ব এবং দর্শকদের জন্য আদর্শ, কাল্পনিক বা অন্যথায় আদর্শ সম্পর্কে তার যুক্তির মূল অংশে বৈধ প্রশ্নটি হ্রাস করে, কারণ ডকুমেন্টারিটি সেই প্রশ্নটি সম্পর্কে কম -বেশি হয়ে যায় এবং কেন মনে হয় যে বেটো এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চায় সে সম্পর্কে তিনি স্পষ্টতই জানেন যে তিনি প্রথম স্থানে উত্তরটি জানেন। যদিও তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্যামেরা বন্ধ রেখেছেন, “স্টারফ্লিট কী?” যেহেতু একটি ডকুমেন্টারি তার ডকুমেন্টারটিকে বিষয়টিকে পরিণত করে – এবং যদিও এটি মাধ্যমের জন্য বিভিন্ন উপায়ে পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি, এটি প্রায় অবশ্যই একটি ডকুমেন্টারিয়ান দ্বারা বিশ্বাস করা হয় এমন একটি ডকুমেন্টারিটির জন্য নয় যা একটি অনুভূত সামরিক যুদ্ধজাহাজে তদন্তকারী রিপোর্টিংয়ের জন্য বিশ্বাস করা হয়।
এটি তখন সহায়তা করে না যে প্রায় 80% পথের প্রায় 80%, “স্টারফ্লিট কী?” – ডকুমেন্টারি এবং এপিসোড উভয়ই তার দৃষ্টিকে একটি ডাইমে পরিণত করে। উহুরা জিকারুর সাথে যোগাযোগ করার পরে এবং তার ইথানাইজড হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং লুটানি যে পরিমাণে এটি একটি অস্ত্র হিসাবে জৈব-তৈরি করেছে তা শিখার পরে, আমরা তার নিজের এবং তার সাথে ম্যাড করেছিলেন যে তিনি এই ডকুমেন্টারি এবং তার সাথে যুক্ত ছিলেন, যেখানে তিনি এই ডকুমেন্টারিটি ম্যাড করেছিলেন এবং তার সাথে ফিরে এসেছিলেন, তিনি এই ডকুমেন্টারিটি নিয়ে এসেছিলেন, তাকে তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া সংস্থার সেবায় আহত হয়েছে। বলা হচ্ছে, এর সাথে একত্রে এন্টারপ্রাইজএর প্রাথমিক আদেশের বিরুদ্ধে যাওয়ার এবং জিকারুকে নিজেকে হত্যার ক্ষেত্রে সহায়তা করার সিদ্ধান্তটি ডকুমেন্টারি এবং পর্বের চূড়ান্ত কাজটি স্টারফ্লিটের আদর্শের একটি মহৎ উদযাপনে পরিণত করে। আসলে সবকিছু ঠিক আছে, এবং স্টারফ্লিট খুব ভাল, এবং দিনের শেষে, উহুরার চিন্টজি সাক্ষাত্কারের বিবরণ আমাদের বলে যে ডকুমেন্টারিটি শটগুলির উপর দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় এন্টারপ্রাইজ ব্রিজ ক্রু পাইকের কোয়ার্টারে ডিনার ভাগ করে নিচ্ছেন, “স্টারফ্লিট কী?” এর উত্তর লোকেরা যা এতে পরিবেশন করে।
এবং এটির সাথে, “স্টারফ্লিট কী?” উভয় কার্যকর ডকুমেন্টারি হতে ব্যর্থ এবং একটি কার্যকর পর্ব স্টার ট্রেক। এমনকি বেতোর অ্যান্টি-স্টারফ্লিট পক্ষপাতিত্ব এই পর্বে কোথাও থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তার পূর্বের উপস্থিতি সত্ত্বেও, শেষ মুহুর্তের টোনাল পরিবর্তনের ফলাফলটি ডকুমেন্টারি এবং স্টারফ্লিটের পর্বের সম্ভাব্য সমালোচনা উভয়কেই একটি সংস্থাটিকে পুরুষত্বহীন হিসাবে উপস্থাপন করে। ডকুমেন্টারি ফ্রেমিংয়ের অর্থ লুটানি মিশনের চারপাশে পর্বের আখ্যানটি আমাদের কোনও চরিত্রের উপর সংবেদনশীল প্রভাবকে ডিকম্প্রেস এবং বিবেচনা করার সুযোগ দেয় না; তারা কেবল একটি সুন্দর সময় কাটা এবং একসাথে ডিনার করা দেখানো হবে। একটি ডকুমেন্টারি হিসাবে এর মেটেটেক্সুয়াল অস্তিত্বের কারণে, একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে বেতোর দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা হিট পিস থেকে পাফ পিস পর্যন্ত এক চরম থেকে অন্য এক থেকে অন্যদিকে ফ্লিপ-ফ্লপিংয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন, কারণ তিনি একটি মেয়েকে জানিয়েছিলেন যে তিনি পছন্দ করেন। যদি এটি সত্যিকারের ডকুমেন্টারি হয়, তবে বেটো তার মন পরিবর্তন করে এটিকে সম্পূর্ণ সম্পাদনা প্রক্রিয়াতে পুনর্গঠন করা উচিত ছিল – এমনকি এই সত্যটি তৈরি করা যে তিনি এই প্রক্রিয়াতে এসেছিলেন এমন একটি পূর্ব ধারণা নিয়ে এসেছিলেন যা চূড়ান্তভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং টুকরোটির আখ্যানটি ভুল প্রমাণিত হয়েছিল, যদি কেবল দুটি রেডিক্যালি বিভিন্ন ডকুমেন্টের মতো দুটি খণ্ডের মতো না দেখে।
“স্টারফ্লিট কী?”, উভয়ই একটি পর্ব হিসাবে এবং মহাবিশ্বের মধ্যে একটি ডকুমেন্টারি হিসাবে স্টার ট্রেকযে প্রশ্নটি সম্পর্কে এটি আসলে কী বলতে চায় তা শেষ পর্যন্ত কোনও ধারণা নেই স্টার ট্রেক এই মুহুর্তে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে লড়াই করার চেষ্টা করেছে। এবং যদি এটি হতে চলেছে, তবে সম্ভবত বেটো তার গল্পটি কখনও প্রচারের আগে হত্যা করা উচিত ছিল।
