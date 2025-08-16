অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস ‘একজন’ ডাক্তার যিনি ‘রসিকতা প্রদান করেছেন

সর্বশেষ পর্ব স্টার ট্রেক: অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস শেষ পর্যন্ত ক্লাসিক হয়ে উঠবে তার জন্য বীজ রোপণ স্টার ট্রেক ক্যাপ্টেনের চেয়ারে জেমস কির্ক (পল ওয়েসলি) সময় দিয়ে। পথে, এটি একটি সামান্য ক্রসওভারও করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডাক্তার হু।
এই সপ্তাহের “দ্য সেহলাত যিনি এর লেজটি খেয়েছিলেন” কির্ক এবং দ্য ফারাগুট ক্রুদের উদ্ধার করতে হবে এন্টারপ্রাইজ একটি পাওয়ার-ড্রেনিং স্কেভেঞ্জার জাহাজের প্রবণতা থেকে। পুরো পর্ব জুড়ে, ক্যামেরাটি মোড়ানো কেটে যায় এন্টারপ্রাইজ, এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত শট জাহাজের বাম ইঞ্জিনটি covering াকা টেন্ড্রিলগুলিতে ডাক্তারের টারডিসে একটি টিআইআইআইনি ঝলক দেখায়।
Ncuti গাতওয়ার উদ্বোধনী প্রিমিয়ারের সময় WHO মরসুম, পঞ্চদশ ডাক্তার সহযোগী রুবি তার ট্রান্সপোর্টার প্রযুক্তির সাথে তুলনা করে স্টার ট্রেকযার সাথে তিনি একমত হন এবং পরামর্শ দেন যে তারা সেই মহাবিশ্বকে কিছু সময় পরীক্ষা করে দেখুন। ঠিক আছে, এটি এখানে “সেহলাত” এবং পরে ঘটেছিল এন্টারপ্রাইজ বিরতি মুক্ত, তারডিস অদৃশ্য হয়ে গেছে।
জন্য WHO প্রধান যারা গাতওয়ার দুটি মরসুম দেখেছেন, এই ছোট্ট অদ্ভুত নতুন ওয়ার্ল্ডস ক্যামিও দুটি উপায়ের মধ্যে একটি পড়তে পারে: হয় টারডিসও টেন্ড্রিলগুলিতে আটকা পড়ে এবং যখন এটি বিস্ফোরণটি এড়াতে পারে যা স্ক্যাভেঞ্জার জাহাজটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়, বা এটি তার ield ালগুলির জন্য বিস্ফোরণকে ধন্যবাদ জানায় এবং তারপরে কেউ সচেতন ছাড়াই চলে যায়। দেখে মনে হচ্ছে এই ডাক্তার স্ক্যাভেঞ্জার ক্রুদের বিনষ্ট হতে দিতেন, যেহেতু তারা জাহাজ থেকে ক্ষমতা চুরি করে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে ক্রুদের হত্যা করে চলেছে।
2024 এর সান দিয়েগো কমিক-কন চলাকালীন, তারপরে-WHO শোরনার রাসেল টি। ডেভিস এবং স্টার ট্রেক স্থপতি অ্যালেক্স কুর্তজম্যান একসাথে একটি প্যানেল করেছিলেন, যেখানে ডেভিস উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি ছিলেন ভালবাসা একটি করতে ট্রেক বর্গ বৈশিষ্ট্যযুক্ত পর্ব। এটি সম্ভবত এ জাতীয় ক্রসওভারের দিকে পরিচালিত করবে না, তবে এটি যখন ঘটে তখন এটি দর্শকদের সদস্যদের জন্য ডাক্তার দ্বারা করা একটি মজাদার উল্লেখ হতে পারে।
