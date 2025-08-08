অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস শোরনার নিশ্চিত করে যে ভেজদা ফিরে আসবে কিনা (একচেটিয়া)

এই নিবন্ধটি রয়েছে স্পয়লার “স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” মরসুম 3, পর্ব 4, “সময়ের লেন্সের মাধ্যমে”।
“স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” এর সর্বশেষ পর্বটি “দ্য লেন্স অফ টাইম” নামে পরিচিত, একটি পাহাড়ের নীচে অবস্থিত একটি অসম্ভব প্রাচীন মন্দিরের আবিষ্কার দেখেছে। যদিও এর বয়স মন-উদ্বেগজনক, মন্দিরে এম্বেড থাকা প্রযুক্তিটি এখনও কাজ করে। তার নাকের মতো প্রবেশপথের মাধ্যমে অ্যাক্সেস অর্জনের জন্য, নার্স চ্যাপেলকে (জেস বুশ) রক্ত-উত্তোলনকারী ডিভাইসে তার হাত সন্নিবেশ করতে হবে। প্রাচীন মন্দিরগুলি, অকার্যকর প্রযুক্তি এবং রক্তের নৈবেদ্যগুলি সমস্ত “সময়ের লেন্সের মাধ্যমে” একটি লাভক্রাফটিয়ান অনুভূতি দেয়।
ভিতরে, ক্রুরা ছোট ছোট গ্লাস কাচের কক্ষগুলির একটি সিরিজ খুঁজে পায় যা এমন কিছু ধারণ করে যা তারা সনাক্ত করতে পারে না। একটি অরবস খোলা ফেটে শেষ হয়, কাচের শার্ডগুলি প্রেরণ করে – এবং কোনও প্রকারের একটি রহস্যময় শক্তি – এনসাইন জুয়া (ক্রিস মায়ার্স) এর চোখের বলগুলিতে উড়ছে। এনসাইন গাম্বলের চোখের বলগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে এন্টারপ্রাইজে ফিরে আসার পরে তার সাথে আরও ভয়াবহ কিছু ঘটে: তিনি মানুষের চিন্তাভাবনা পড়তে শুরু করেন এবং তাদের অসুখী স্মৃতিগুলিতে ক্যাকল করে। এনসাইন গাম্বল একরকম রাক্ষসী শক্তি দ্বারা ধারণ করা হয়। তিনি ভেজদা লাইফফর্ম হিসাবে পরিচিত একটি সত্তার অধিকারী।
ভেজদা হ’ল প্রথম “খলনায়ক” প্রজাতি যা “অদ্ভুত নতুন জগতের” কাছে অনন্য, এবং তারা বরং ভীতিজনক। তারা “স্টার ট্রেক: ডিপ স্পেস নাইন” এর পাহ্রিথদের মতো, তবে প্রায় নির্বোধ নয়। “সময়ের লেন্সের মাধ্যমে” তাদের পরিচিতি … এবং, যেমন /ফিল্ম সম্প্রতি শিখেছি, এটি তাদের চূড়ান্ত উপস্থিতি হবে না।
/ফিল্মের নিজস্ব জ্যাকব হল সম্প্রতি সিরিজের তৃতীয় মরশুমের বিষয়ে কথা বলতে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে কোনও কিছু থেকে আমরা কী আশা করতে পারি তার বিষয়ে কথা বলতে “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” আকিভা গোল্ডসম্যান এবং হেনরি অ্যালোনসো মায়ার্সের শোরনারদের সাথে বসেছিলেন। গোল্ডসম্যান নিশ্চিত করেছেন যে ভেজদা সত্যিই খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে।
ভেজদা স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডসে ফিরে আসবে
গোল্ডসম্যান উল্লেখ করেছিলেন যে “অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস” শোতে খুব বেশি নাটকীয় প্রসারিত করতে পারে না, কারণ শেষ পর্যন্ত এটি মূল “স্টার ট্রেক” এর ইভেন্টগুলির সাথে সিঙ্ক করতে হবে। মূল জিন রডডবেরি সিরিজের কয়েক বছর আগে ইউএসএস এন্টারপ্রাইজে “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” সেট করা হয়েছে এবং স্পোক (ইথান পেক), উহুরা (সেলিয়া রোজ গুডিং), স্কটি (মার্টিন কুইন), এমনকি তরুণ জেমস টি। কির্ক (পল ওয়েসলি) এর মতো পরিচিত উত্তরাধিকারী চরিত্রগুলির ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই চরিত্রগুলির কোনওটিই হত্যা করা যায় না, বা এন্টারপ্রাইজটি ধ্বংস করা যায় না। ভেজদা হুমকি হতে পারে, তবে এতটা অস্তিত্বহীন হুমকি নয় যে তারা এখনও প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যে কথোপকথনের অংশ হতে পারে।
এটি বলেছিল, গোল্ডসম্যান বলেছেন যে, হ্যাঁ, ভেজদা ক্রুদের জন্য একটি অনন্য, নতুন হুমকি সরবরাহ করবে এবং তাদের পরিচিতিটি ঠিক এটি ছিল: একটি ভূমিকা। তাঁর কথায়:
“অবশ্যই এই মরসুমে ভেজডা ইন -এর ভবিষ্যত রয়েছে। (… …) আমি নিশ্চিত নই যে আমরা ক্যাননের জন্য বড় খারাপগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি, কারণ আমাদের কাজের একটি অংশ টিওএসের দিকে কাজ করা। সুতরাং আপনি এখনকার মতো একটি বড় খারাপ তৈরি করা হয়েছিল যা আপনি এখন থেকে বেশ কয়েক বছর ধরে শ্রবণ বন্ধ করে দিয়েছেন (গল্পের ধারাবাহিকতার শর্তে)। চথুলহু জিনিসটি এখানে চলছে এবং পৃথিবীতে কী রয়েছে – আমাদের কাছে প্ররোচিত হয়েছিল।
চথুলহু অবশ্যই এইচপি লাভক্রাফ্টের ধ্বংসাত্মক থিওগনি থেকে ধ্বংসাত্মক, অকার্যকর প্রবীণ দেবতাদের একজন।
গোল্ডসম্যান তারপরে যোগ করেছেন, তবে, “তারা এখানে চিরকাল থাকবে না, তবে তারা এখন।” সুতরাং তাঁর মন্তব্যে বিচার করে, মনে হয় ভেজদা প্রকৃতপক্ষে “স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” (খুব কমপক্ষে) এর তৃতীয় মরশুমের পিছনের অর্ধেকটিতে ফিরে আসবে, তবে তারা কোনওভাবে “স্টার ট্রেক” মহাবিশ্ব থেকে অন্তর্ভুক্ত, পরাজিত বা সরানো হবে। এর অর্থ ট্রেকিগুলি একটি চতুর এবং আশা করি অপ্রত্যাশিত, সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে।
একটি খলনায়ক নির্মাণ
/ফিল্মে মায়ার্স এবং গোল্ডসম্যানকে কীভাবে গণনা করা ভেজদা তৈরি করার সময় নিজেকে থাকতে দেয় সে সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এগুলি কি একটি নতুন, পুনরাবৃত্ত ভিলেন হিসাবে বোঝানো হয়েছিল, সম্ভবত ডিজাইন করা – সৃজনশীল দৃষ্টিকোণ থেকে – বর্গ, সল্ট ভ্যাম্পায়ার বা প্রজাতির 8472 এর মতো দুর্দান্ত “স্টার ট্রেক” দানবগুলির সাথে তুলনা করা? মায়ার্স এই বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে, হ্যাঁ, তিনি এবং গোল্ডসম্যান পূর্ববর্তী ট্রেক ভিলেনদের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তবে কেবল তাদের আলাদা করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাদের একটি অনন্য মোডাস অপারেন্ডি থাকা দরকার বা মায়ার্স জানতেন, দর্শকরা কেবল তাদের আগে থেকে কোনও কিছুর সাথে তুলনা করবে:
“আমরা কিছুটা সময় নিয়ে কথা বলার জন্য ব্যয় করেছি: অবাক করার কী? আমরা কিছুটা সময় নিয়ে কথা বলতে ব্যয় করি: এই ভিলেন আমাদের এমন বিশ্ব সম্পর্কে কী দেখায় যা আমরা আগে দেখেছি এমন অন্যান্য ভিলেনদের চেয়ে আলাদা? কারণ যদি প্রতিটি ভিলেন একই জিনিসটির জন্য বাইরে থাকে তবে এটি এক ধরণের বিরক্তিকর হয়ে যায়। সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং – এটি কীভাবে তার নিজের উপায়ে কিছু সময় ব্যয় করে?”
তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে ভেজদা সম্পর্কে একটি বড় বিতর্ক ছিল তারা কতটা শীতল হতে পারে। “আমরা তাদের কী করতে দেখতে পারি,” তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এটি খুব আলাদা হবে?” তিনি বলেছিলেন যে আধুনিক ট্রেকিগুলি একটি পরিশীলিত লট, এবং তিনি অন্যান্য “অদ্ভুত নিউ ওয়ার্ল্ডস” লেখক সহ তাদের তাদের পায়ের আঙ্গুলের উপরে রাখা দরকার। তিনি অবিরত:
“আমি কল্পনা করি যখন তারা গর্নের সাথে উপস্থিত হয়েছিল, এটি সম্ভবত সবচেয়ে আশ্চর্যজনক, আলাদা জিনিস যা তারা ভাবতে পারে। সুতরাং আমাদের বিষয়টি কারণ আমরা বর্তমান যুগের জন্য ‘স্টার ট্রেক’ তৈরি করছি, আমি মনে করি আমাদের এমন শ্রোতা রয়েছে যারা মুগ্ধ করা কিছুটা বেশি কঠিন। সুতরাং আমরা কীভাবে তাদের প্রভাবিত করতে পারি?”
প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসা করা হয়।
“স্টার ট্রেক: স্ট্রেঞ্জ নিউ ওয়ার্ল্ডস” মরসুম 3 বর্তমানে প্যারামাউন্ট+এ প্রচারিত হচ্ছে।